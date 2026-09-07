கர்ப்ப காலத்தில் கடுமையான உடல் சோர்வால் அவதியா? என்ன செய்யலாம்?
கர்ப்பம் தரித்தவுடன் உடலில் 'ப்ரோஜெஸ்டிரோன்' என்ற ஹார்மோனின் அளவு அதிகமாக சுரக்க தொடங்கும். இந்த ஹார்மோன் தான் உடலின் வேகத்தை குறைத்து, தூக்க கலக்கத்தையும் அசதியையும் வரவழைக்கிறது.
Published : September 7, 2026 at 2:53 PM IST
கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் சந்திக்கும் மிக முக்கியமான பிரச்சனைகளில் ஒன்று திடீரென ஏற்படும் கடுமையான உடல் சோர்வு. உடம்பில் எந்த சக்தியும் இல்லாதது போல தோன்றுவது, எப்போதும் தூங்க வேண்டும் போலிருப்பது மற்றும் சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்தால் கூட உடனே களைப்படைவது போன்றவை இந்த நேரத்தில் மிகவும் இயல்பானவை.
முதல்முறை கர்ப்பமாகும் பெண்களுக்கு இது ஏதோ உடம்பில் பிரச்சனை இருப்பது போன்ற பயத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால், உங்கள் உடலுக்குள் ஒரு குழந்தை வளர தொடங்கும் போது, உடலியல் ரீதியாக ஏற்படும் மாற்றங்களால் தான் இந்த சோர்வு உண்டாகிறது. இது ஏன் ஏற்படுகிறது, இதை எப்படி சமாளிப்பது என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.
உடல் சோர்வு ஏற்பட என்ன காரணம்?
கர்ப்பத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலேயே உடல் இந்த அளவுக்கு சோர்வடைவதற்கு சில முக்கியமான உடலியல் காரணங்கள் இருக்கின்றன.
- ஹார்மோன் மாற்றங்கள்: கர்ப்பம் தரித்தவுடன் உடலில் 'ப்ரோஜெஸ்டிரோன்' (Progesterone) என்ற ஹார்மோனின் அளவு அதிகமாக சுரக்க தொடங்கும். இந்த ஹார்மோன் தான் உடலின் வேகத்தை குறைத்து, தூக்க கலக்கத்தையும் அசதியையும் வரவழைக்கிறது.
- ரத்த ஓட்டம் அதிகரிப்பது: குழந்தைக்கு தேவையான சத்துக்களை கொண்டு சேர்க்க, தாயின் உடலில் ரத்தத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இதனால், இதயம் வழக்கத்தை விட கூடுதலாக உழைக்க வேண்டி இருக்கிறது. இந்த செயல்முறைக்கு உடலின் பெரும் சக்தி செலவாகிறது.
- மன அழுத்தம் மற்றும் யோசனைகள்: பிரசவம் எப்படி இருக்கும், மருத்துவமனை செலவுகள், குழந்தையை பராமரிப்பது போன்ற எதிர்காலத்தை பற்றிய யோசனைகளும் பயமும் மன ரீதியாக பெரிய அழுத்தத்தை தரும். இந்த மனச்சோர்வு உடலையும் சோர்வடைய செய்யும்.
- தூக்கமின்மை: இரவு நேரத்தில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க எழுந்திருப்பது, வாந்தி, முதுகு வலி போன்ற காரணங்களால் சரியான தூக்கம் கிடைக்காது. இது பகல் நேரத்தில் கடுமையான அசதியை ஏற்படுத்தும்.
எந்த காலத்தில் சோர்வு அதிகமாக இருக்கும்?
பொதுவாக கர்ப்பத்தின் முதல் மூன்று மாதங்களில் (6 முதல் 8 வாரங்களில்) இந்த சோர்வு மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். இரண்டாவது மூன்று மாதங்களில் உடல் இந்த மாற்றங்களுக்கு பழகிவிடுவதால், சோர்வு குறைந்து சற்று சுறுசுறுப்பாக இருக்க முடியும். ஆனால், கடைசி மூன்று மாதங்களில் குழந்தையின் எடை அதிகரிப்பது மற்றும் மூச்சு விடுவதில் ஏற்படும் சிரமம் காரணமாக மீண்டும் சோர்வு வரக்கூடும்.
சோர்வை சமாளிக்கும் எளிய வழிகள்:
சோர்வாக இருக்கிறது என்பதற்காக ஒரே இடத்தில் முடங்கி இருக்க வேண்டியதில்லை. சில எளிய பழக்கங்கள் மூலம் இந்த சோர்வை குறைக்க முடியும்.
- மிதமான உடற்பயிற்சி: உடம்பு சோர்வாக இருக்கும்போது உடற்பயிற்சியா என்று தோன்றலாம். ஆனால், மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு தினமும் லேசாக நடைப்பயிற்சி செய்வது உடலுக்கு புத்துணர்ச்சியை தரும். உடற்பயிற்சி செய்யும்போது மூளையில் சுரக்கும் 'எண்டார்ஃபின்' (Endorphins) என்ற ரசாயனம் சோர்வை விரட்டி, உடலை சுறுசுறுப்பாக்கும்.
- தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது: உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்தால் சோர்வு இன்னும் அதிகமாகும். தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது உடலின் செயல்பாடுகளை சீராக வைக்கும். நீங்கள் சரியான அளவு தண்ணீர் குடிக்கிறீர்களா என்பதை சிறுநீரின் நிறத்தை வைத்து கண்டுபிடிக்கலாம். சிறுநீர் இளமஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தால் நீர்ச்சத்து சரியாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். அடர் மஞ்சளாக இருந்தால் கூடுதல் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
- காபி, டீ அளவை குறைப்பது: சோர்வாக இருக்கும்போது காபி அல்லது டீ குடித்தால் உடனே சுறுசுறுப்பு வருவது போல இருக்கும். ஆனால், அதில் உள்ள 'காஃபின்' (Caffeine) அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வைத்து உடலில் உள்ள நீரைக் குறைத்துவிடும். இது மேலும் சோர்வையே தரும். எனவே, ஒரு நாளைக்கு 200 மி. கிராமிற்கு மேல் காஃபின் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. முக்கியமாக மாலை நேரங்களில் டீ, காபி குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும், இல்லையெனில் இரவு தூக்கம் கெட்டுவிடும்.
- சத்தான உணவு: கர்ப்ப காலத்தில் வாந்தி மற்றும் குமட்டலால் சரியாக சாப்பிட முடியாது. இருப்பினும், பழங்கள், காய்கறிகள், புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சிறுக சிறுக பிரித்து இடைவெளி விட்டு சாப்பிடுவது உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை தொடர்ந்து தரும். கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் இந்த சோர்வு தற்காலிகமானது தான். உடல் ஓய்வு கேட்கும்போது கட்டாயப்படுத்தி வேலை செய்யாமல், உடலுக்கு தேவையான ஓய்வை கொடுப்பது தான் இதற்கான சிறந்த தீர்வாகும்.