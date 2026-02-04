ETV Bharat / health

கீரை சாப்பிட்டும் ரத்தசோகை குறையவில்லையா? நீங்க பண்ற தப்பு என்ன தெரியுமா?

ஆய்வில், கீரை உணவோடு 50 மி.கி வைட்டமின் சி சேர்க்கப்பட்டபோது, இரும்புச்சத்து உறிஞ்சப்படும் அளவு 4 சதவீதத்திலிருந்து 12 சதவீதமாக (மூன்று மடங்கு) அதிகரித்தது நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஆரோக்கியமான உணவு என்று சொன்னாலே நம் அனைவருக்கும் முதலில் நினைவுக்கு வருவது கீரைதான். குறிப்பாக, ரத்தசோகை உள்ளவர்கள் இரும்புச்சத்துக்காக கீரையை அதிகம் சேர்த்துக்கொள்வது வழக்கம். ஆனால், நாம் உண்ணும் கீரையில் உள்ள இரும்புச்சத்து அப்படியே நம் உடலுக்கு கிடைப்பதில்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை.

இந்தியாவில் இரண்டு பெண்களில் ஒருவருக்கு ரத்தசோகை இருப்பதாக புள்ளிவிவரங்கள் கூறுகின்றன. இவர்களில் பலரும் சைவ உணவுகளில் இருந்து இரும்புச்சத்தை பெற முயல்கின்றனர். கீரையில் அதிகமான சத்துக்கள் இருந்தாலும், அதில் உள்ள 'ஆக்ஸலேட்டுகள்' (Oxalates) எனும் இயற்கை வேதிப்பொருட்கள், இரும்புச்சத்தை உடல் உறிஞ்சவிடாமல் தடுத்து விடுகின்றன.

இதனால், வெறும் கீரையை மட்டும் சாப்பிடுவது எதிர்பார்த்த பலனை தருவதில்லை. கீரையில் உள்ள சத்துக்களை நம் உடல் முழுமையாகப் பெற வேண்டும் என்றால், அதனுடன் 'வைட்டமின் சி' (Vitamin C) நிறைந்த உணவுகளை சேர்க்க வேண்டும்.

இரும்புச்சத்து உறிஞ்சுதலில் உள்ள சவால்கள்: நமது உடல் இரண்டு வகையான இரும்புச்சத்துக்களைக் கையாள்கிறது. இறைச்சியில் இருந்து கிடைக்கும் 'ஹீம்' (Heme) இரும்புச்சத்து எளிதாக (15-35 சதவீதம்) உடலில் உறிஞ்சப்படும்.

ஆனால், கீரை போன்ற தாவரங்களில் இருந்து கிடைக்கும் 'நான்-ஹீம்' (Non-heme) வகை இரும்புச்சத்து, வெறும் 10 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே உறிஞ்சப்படுகிறது. சமைத்த 100 கிராம் கீரையில் 2.7 மி.கி இரும்புச்சத்து இருந்தாலும், அதில் உள்ள ஆக்ஸலேட்டுகள் குடலில் ஒரு தடையை உருவாக்கி, சத்துக்கள் ரத்தத்தில் கலப்பதைத் தடுக்கின்றன.

Lynch and Cook என்ற ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வில், நாம் உண்ணும் சில உணவுக் காரணிகள் இரும்புச்சத்து உறிஞ்சுதலை பாதியாகக் குறைப்பதைக் கண்டறிந்தது. மேலும், மற்றொரு ஆய்வின் 50-க்கும் மேற்பட்ட சோதனைகளின் முடிவில், வைட்டமின் சி துணை இல்லாமல் கீரையைச் சாப்பிடும்போது, அதன் இரும்புச்சத்து உறிஞ்சுதல் வெறும் 1 முதல் 5 சதவீதமாக மட்டுமே இருக்கிறது என்பது உறுதியானது.

ஆய்வில், கீரை உணவோடு 50 மி.கி வைட்டமின் சி சேர்க்கப்பட்டபோது, இரும்புச்சத்து உறிஞ்சப்படும் அளவு 4 சதவீதத்திலிருந்து 12 சதவீதமாக (மூன்று மடங்கு) அதிகரித்தது நிரூபிக்கப்பட்டது.

அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்கள்: சமீபத்திய ஆய்வுகளும் இதே முடிவையே வழிமொழிகின்றன. தாவர உணவுகளுடன் வைட்டமின் சி-யைச் சேர்த்துக்கொள்வது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதை உறுதி செய்துள்ளன. 2020ம் ஆண்டு JAMA ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வின்படி, சுமார் 1,000 பெரியவர்களிடம் நடத்திய ஆய்வில், வைட்டமின் சி கலந்த உணவுகள் உடலில் 'பெரிட்டின்' (Ferritin) எனப்படும் இரும்புச் சேமிப்பை 30 சதவீதம் அதிகரிப்பதைக் கண்டறிந்தது.

அதேபோல், NIH ஆய்வில், இரும்புச்சத்து குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு வெறும் மாத்திரைகளை வழங்குவதை விட, தாவர வகை இரும்புச்சத்துடன் 100 மி.கி வைட்டமின் சி-யைச் சேர்த்து வழங்கியபோது மிக விரைவான முன்னேற்றம் தெரிந்தது.

என்ன செய்வது?

  • கீரை கடைசல் அல்லது சாம்பாரில் கடைசியாக அரை மூடி எலுமிச்சை பழத்தைச் சாறு பிழியலாம்.
  • கீரை சமைக்கும்போது தக்காளி அல்லது நெல்லிக்காயைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
  • நெல்லிக்காயில் ஆரஞ்சு பழத்தை விட 6 மடங்கு அதிக வைட்டமின் சி உள்ளது, இது சிறந்த தேர்வாகும்.
  • பாலக் பன்னீர் போன்ற உணவுகளை உண்ணும்போது எலுமிச்சை துண்டுகளைப் பயன்படுத்துவது உடலுக்குத் தேவையான 50-100 மி.கி வைட்டமின் சி-யை வழங்கிவிடும்.

தவிர்க்க வேண்டிய பழக்கங்கள்:

கீரை உணவுகளைச் சாப்பிடும்போது தேநீர், காபி அல்லது பால் பொருட்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. Piskin அவர்களின் ஆய்வின்படி, உணவோடு தேநீர் அருந்துவது இரும்புச்சத்து உறிஞ்சுதலை 60 சதவீதம் வரை குறைக்கிறது.

மேலும், கீரையை மிக அதிக நேரம் கொதிக்க வைக்காமல், மிதமான சூட்டில் சமைப்பது அதன் சத்துக்களைக் காக்க உதவும். சர்க்கரை நோய் மற்றும் கல்லீரல் தொடர்பான பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கும், மாதவிடாய் காலத்தில் ரத்த இழப்பை எதிர்கொள்ளும் பெண்களுக்கும் இந்த உணவு முறை மாற்றம் மிகவும் அவசியம். கீரையில் உள்ள வைட்டமின் கே, ஃபோலேட் மற்றும் லூட்டின் போன்ற சத்துக்களும் வைட்டமின் சி சேரும்போது சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

