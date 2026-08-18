வீட்டில் பிபி (BP) செக் பண்றீங்களா? துல்லியமான அளவை அறிய 5 முக்கிய டிப்ஸ்!
பரிசோதனை செய்வதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக உடற்பயிற்சி செய்வது, டீ, காபி அல்லது மது அருந்துவது, புகைப்பிடிப்பது மற்றும் அதிக உணவு உட்கொள்வது போன்றவற்றை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
Published : August 18, 2026 at 5:14 PM IST
இன்றைய சூழலில் வயதானவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், 30 வயதை கடந்த பல இளைஞர்களுக்கும் உயர் ரத்த அழுத்தம் (Hypertension) ஏற்படுவது இயல்பான ஒன்றாக மாறிவிட்டது. அடிக்கடி மருத்துவமனைக்கு சென்று பரிசோதிப்பது சிரமம் என்பதால், பெரும்பாலானோர் டிஜிட்டல் ரத்த அழுத்த கருவிகளை (BP Monitor) வாங்கி வீட்டிலேயே பரிசோதித்து கொள்கின்றனர்.
இது மிகவும் நல்ல பழக்கம் என்றாலும், பரிசோதனை செய்யும்போது நாம் செய்யும் சில சிறிய தவறுகள் கூட தவறான அளவை காட்டி நம்மை குழப்பமடைய செய்துவிடும். எனவே, வீட்டிலேயே ரத்த அழுத்தத்தை எவ்வாறு சரியாக பரிசோதிப்பது, எப்போது அளவிட்டால் துல்லியமான முடிவுகள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ரத்த அழுத்தம் அதிகமானால் உடலுக்கு என்னவாகும்?
பொதுவாக ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதருக்கு ரத்த அழுத்த அளவு 120/80 mmHg என்ற அளவில் இருக்க வேண்டும். ஆனால், பலருக்கு இந்த அளவை விட அதிகமாகவே காணப்படுகிறது. நீண்ட நாட்களாக ரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாடின்றி அதிகமாகவே இருக்கும் பட்சத்தில், அது மாரடைப்பு, பக்கவாதம், சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் ஞாபக மறதி போன்ற தீவிரமான உடல்நலப் பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
இதனால்தான் ரத்த அழுத்தத்தை சீராகப் பராமரிப்பது அவசியமாகிறது. ஏற்கனவே உயர் ரத்த அழுத்தத்திற்கு மாத்திரை சாப்பிடுபவர்கள், வாரத்திற்கு குறைந்தது மூன்று நாட்களாவது வீட்டிலேயே பரிசோதித்து கண்காணிப்பது நல்லது.
பிபி டைரி (BP Diary) பராமரிப்பது ஏன் அவசியம்?
உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள், தங்களது ஒவ்வொரு நாள் பரிசோதனை அளவுகளையும் ஒரு நோட்டிலோ அல்லது டைரியிலோ தேதியுடன் குறித்து வைப்பது ஒரு சிறந்த பழக்கமாகும்.
திடீரென அளவுகளில் பெரிய மாற்றங்களோ அல்லது தொடர்ச்சியான உயர்வோ காணப்பட்டால், உடனடியாக மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசிக்கலாம். நீங்கள் குறித்து வைத்துள்ள இந்த டைரியை பார்த்துதான், மருத்துவர் உங்கள் மாத்திரைகளின் அளவைக் கூட்டுவதா அல்லது குறைப்பதா என்பதைச் சரியாக முடிவு செய்ய முடியும்.
தினமும் பரிசோதனை செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறதா?
அனைவரும் தினமும் ரத்த அழுத்தத்தை பரிசோதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால், உங்களுக்குப் புதிதாக உயர் ரத்த அழுத்தம் கண்டறியப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது புதிய மாத்திரைகளை உட்கொள்ள தொடங்கியிருந்தாலோ, முதல் ஒன்று அல்லது இரண்டு வாரங்களுக்கு மட்டும் தினமும் இருமுறை (காலையிலும் மாலையிலும்) பரிசோதித்து பார்ப்பது நல்லது.
வீட்டில் பரிசோதிக்கும் போது இதை கவனியுங்கள்:
- தினமும் எந்த நேரத்தில் பரிசோதிக்கிறீர்களோ, அதே நேரத்தில் தொடர்ச்சியாகப் பரிசோதிக்க வேண்டும். (உதாரணமாக: தினமும் காலை 8 மணி).
- பரிசோதனை செய்வதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக உடற்பயிற்சி செய்வது, டீ, காபி அல்லது மது அருந்துவது, புகைப்பிடிப்பது மற்றும் அதிக உணவு உட்கொள்வது போன்றவற்றை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
- பரிசோதனைக்கு செல்வதற்கு முன் சிறுநீர் கழித்து விடுவது சிறந்தது. ஏனெனில், சிறுநீர்ப்பை நிறைந்து இருந்தால் அது இரத்த அழுத்த அளவைச் சற்றே உயர்த்திக் காட்டக்கூடும்.
- அவசர அவசரமாக ஓடிவந்து உடனே பரிசோதிக்க கூடாது. அமைதியான சூழலில் நாற்காலியில் அமர்ந்து, 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் ஓய்வெடுத்த பிறகே பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.
- துல்லியமான அளவை கண்டறிய, ஒரு நிமிட இடைவெளியில் தொடர்ந்து மூன்று முறை அளவிட வேண்டும். இந்த மூன்று அளவுகளின் சராசரியே (Average) உங்கள் உடலின் சரியான இரத்த அழுத்த அளவாகும்.
எப்போது உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?
உங்கள் ரத்த அழுத்த அளவு திடீரென 150/100 mmHg-க்கும் மேலே உயர்ந்தாலோ, அல்லது ரத்த அழுத்தத்துடன் சேர்த்து நெஞ்சு வலி, மூச்சுத் திணறல், கடுமையான தலைச்சுற்றல் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டாலோ, சிறிதும் தாமதிக்காமல் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் செல்வதே பாதுகாப்பானது.
ஆய்வு:
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/blood-pressure-test/about/pac-20393098
https://www.health.harvard.edu/heart-health/tips-to-measure-your-blood-pressure-correctly