மாதவிடாயை தள்ளிப்போடும் மாத்திரைகள்: பாதுகாப்பானதா அல்லது பிற்காலத்தில் ஆபத்தா?
ஒருவேளை மாத்திரையை நிறுத்தி 10 நாட்களுக்கு மேலாகியும் மாதவிடாய் வரவில்லை என்றால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
Published : August 20, 2026 at 5:23 PM IST
வீட்டில் ஏதேனும் விசேஷம், கோயில் பயணம் அல்லது குடும்பத்துடன் வெளியூர் செல்ல திட்டமிடும்போது, பெண்களுக்கு ஏற்படும் மிகப்பெரிய கவலை மாதவிடாய் பற்றியதாகத்தான் இருக்கும். அந்த முக்கியமான நாட்களில் மாதவிடாய் வந்துவிட கூடாது என்பதற்காக, பலரும் யோசிக்காமல் உடனடியாக மாதவிடாயை தள்ளிப்போடும் மாத்திரைகளை உட்கொள்கிறார்கள்.
ஆனால், எந்தவித மருத்துவ ஆலோசனையும் இன்றி தன்னிச்சையாக இப்படி மாத்திரைகளை சாப்பிடுவது, பெண்களின் உடலுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆபத்துகளை கொண்டுவரும் என்பதை நாம் ஆழமாக புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
மாதவிடாய் என்பது ஏதோ கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு மட்டுமேயான ஒரு விஷயம் அல்ல. அது ஒரு பெண்ணின் உடலியல் மற்றும் மன ரீதியான ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை காட்டும் மிக முக்கியமான அடையாளம். அதை செயற்கையாக மாத்திரைகள் மூலம் தள்ளிப்போடுவது, அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாளோ அல்லது மாதத்தோடோ முடிந்துவிடுவதில்லை. அது பெண்களின் இயல்பான மாதவிடாய் சுழற்சியையே முற்றிலும் சீர்குலைத்துவிடும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
ஹார்மோன் மாற்றங்களும் உடல்நலப் பாதிப்புகளும்
மாதவிடாயை தள்ளிப்போடும் மாத்திரைகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தும்போது, உடலின் இயல்பான ஹார்மோன் சுரப்பு பெருமளவில் பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால் மாதவிடாய் ஒழுங்கற்ற முறையில் வருவது, வழக்கத்தை விட அதிகமான ரத்தப்போக்கு, அடிவயிற்றுப் பகுதியில் தாங்க முடியாத வலி மற்றும் கடுமையான இடுப்பு வலி போன்றவை ஏற்படுகின்றன. மேலும், மனதளவில் தேவையற்ற பதற்றம், அதிகப்படியான சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சினைகளும் உங்களை அறியாமலேயே தொற்றிக்கொள்ளும்.
இப்படி ஹார்மோன் சமநிலையின்மை ஏற்படுவதால், பெண்களின் சினைப்பையில் சிறிய நீர்க்கட்டிகள் உருவாவதற்கான (PCOD/PCOS) வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன. இதன் விளைவாக,
- முகத்தில் தேவையற்ற இடங்களில் முடி வளர்வது
- தலையில் உள்ள முடி அதிகளவில் கொட்டுவது
- திடீரென உடல் எடை கட்டுக்கடங்காமல் அதிகரிப்பது
போன்ற பல சங்கடமான மாற்றங்கள் உடலில் நிகழ தொடங்கும். இது நேரடியாக மலட்டு தன்மையை உருவாக்காது என்றாலும், சினைப்பையிலிருந்து முட்டை வெளிவரும் இயல்பான சுழற்சியை பாதித்து, எதிர்காலத்தில் கர்ப்பம் தரிப்பதில் தாமதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
எலும்பு பலவீனம் முதல் ரத்த உறைவு வரை
இந்த மாத்திரைகளை மிக அதிகமாக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு, ரத்த நாளங்களில் ரத்தம் உறைந்துபோகும் ஆபத்து அதிகம் உள்ளதாக மகப்பேறு மருத்துவர் ஸ்வப்னாஸ்ரீநாத் தெரிவிக்கிறார். குறிப்பாக 35 வயதை கடந்த பெண்கள், உடல் பருமன், உயர் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் மற்றும் ஒற்றைத் தலைவலி போன்ற பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு இந்த தள்ளிப்போடும் மாத்திரைகள் மேலும் பெரிய ஆபத்துகளை விளைவிக்கும்.
அதுமட்டுமன்றி, இந்த மாத்திரைகளை தேவையின்றி உட்கொள்வது கல்லீரலுக்கு தேவையற்ற பணிச்சுமையை ஏற்படுத்துவதுடன், பெண்களின் எலும்புகளின் வலிமையையும் நாளடைவில் குறைக்க தொடங்குகிறது.
இயற்கையான மாதவிடாயால் நமக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்
- பல நேரங்களில் பெண்கள் மாதவிடாயை ஒரு தொல்லையாகவே கருதுகிறார்கள். ஆனால், அது நம் உடலுக்குச் செய்யும் நன்மைகள் ஏராளம்.
- சீரான மாதவிடாய் இருக்கும் பெண்களுக்கு ரத்த நாளங்கள் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.
- உடலில் கெட்ட கொழுப்பின் (LDL) அளவு சரியாகப் பராமரிக்கப்படும்.
- உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சரியான அளவில் இருக்கும்போதுதான், எலும்புகள் கால்சியத்தைச் சரியாக உறிஞ்சிக் கொள்ள முடியும்.
- ஒவ்வொரு மாதமும் கர்ப்பப்பையின் உட்சுவர் இரத்தப்போக்கு மூலம் வெளியேறுவதால், திசுக்கள் தேங்குவது தடுக்கப்பட்டு கிருமித் தொற்றுகள் வராமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.
- உடலில் இரும்புச்சத்து அளவுக்கு அதிகமாக சேராமல் தடுக்கப்படுகிறது.
மாதந்தோறும் சரியான நேரத்தில் முட்டை வெளிவருவதால், வயதான தோற்றம் விரைவாக வருவதைத் தடுத்து இளமையை தக்கவைக்க முடிகிறது. எனவே, மிகவும் தவிர்க்க முடியாத அவசர காலங்களில் மட்டுமே இந்த மாத்திரைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். அதுவும் மாதவிடாய் தொடங்குவதற்கு 3 முதல் 4 நாட்களுக்கு முன்பே மருத்துவ ஆலோசனையோடு தொடங்கப்பட வேண்டும்.
மாத்திரை பயன்படுத்துவதில் கவனம்
இன்றைக்குப் பெரும்பாலான பெண்கள் எவ்வித மருத்துவச் சீட்டும் (Prescription) இல்லாமல் நேரடியாக மருந்தகங்களுக்கு சென்று மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிடும் தவறான பழக்கத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். இது மிகவும் ஆபத்தானது என்று மருத்துவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். ஒரு பெண்ணின் தற்போதைய ஆரோக்கிய நிலை, எடை, வயது மற்றும் அவருக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் நோய்களைக் கணக்கிட்டு மட்டுமே மருத்துவர் மாத்திரைகளின் அளவையும் (Dosage), அதை எத்தனை நாட்கள் சாப்பிட வேண்டும் என்பதையும் தீர்மானிப்பார்.
பூஜைகள் அல்லது விசேஷங்கள் என்ற பெயரில் வாரக்கணக்கில் இந்த மாத்திரைகளைப் பயன்படுத்தவே கூடாது. பொதுவாக மாத்திரையை நிறுத்திய 2 முதல் 3 நாட்களுக்குள் மாதவிடாய் வந்துவிடும். ஒருவேளை மாத்திரையை நிறுத்தி 10 நாட்களுக்கு மேலாகியும் மாதவிடாய் வரவில்லை என்றால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
இன்னும் சிலர், தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறியாமலேயே மாதவிடாயை தள்ளிப்போட இதுபோன்ற மாத்திரைகளை வாங்கி உட்கொண்டு விடுகிறார்கள். இது கருவில் வளரும் குழந்தைக்கு கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் மருத்துவரை அணுகும்போது, அவர் முதலில் உங்களுக்கு கர்ப்ப பரிசோதனை (Pregnancy Test) செய்து, அது இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திய பிறகே இந்த மாத்திரைகளை பரிந்துரைப்பார்.
மருத்துவ சீட்டு இல்லாமல் இதுபோன்ற ஹார்மோன் மாத்திரைகளை விற்பனை செய்வதும், அதை வாங்கி உட்கொள்வதும் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். எனவே, தற்காலிக வசதிக்காக உங்களின் நிரந்தர ஆரோக்கியத்தைப் பணயம் வைக்காதீர்கள். அவசியமான சூழலில் மட்டும் தகுந்த மருத்துவரின் வழிகாட்டுதலோடு செயல்படுவதே உடலுக்கு பாதுகாப்பானது.