சியா விதைகளை எப்படி சாப்பிடுவது? பெண்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன?
வயது அதிகரிக்கும் போது பெண்களுக்கு ஏற்படும் எலும்பு தேய்மானம் பிரச்சனையை தடுக்க இது உதவுகிறது. சியா விதைகளில் கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் நிறைந்துள்ளதால், எலும்புகளையும் பற்களையும் வலுவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
Published : October 23, 2026 at 7:01 AM IST
உடல் ஆரோக்கியத்தின் மீது மக்களிடையே அக்கறை அதிகரித்துவரும் இக்காலத்தில், பலரும் தங்கள் அன்றாட உணவில் சத்துக்கள் நிறைந்த இயற்கை உணவுகளை சேர்த்துக்கொள்ள தொடங்கியுள்ளனர். அந்த வரிசையில் பலரது தேர்வாக இருப்பது சியா விதைகள் (Chia Seeds).
பார்ப்பதற்கு சப்ஜா விதைகளை போலவே இருந்தாலும், இவை சப்ஜா விதைகளில் இருந்து சற்று மாறுபட்டவை. உடலுக்கு தேவையான பல அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளதால், இதை ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் ஒரு சிறந்த 'சூப்பர் ஃபுட்' என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.
மத்திய அமெரிக்காவில் விளையும் 'சால்வியா ஹிஸ்பானிகா' என்ற புதினா குடும்பத்தை சேர்ந்த தாவரத்திலிருந்தே இந்த சியா விதைகள் பெறப்படுகின்றன. கடந்த 5,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகவே மனிதர்கள் இதனை உணவாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். நார்ச்சத்து, புரதம், ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த இந்த சிறிய விதைகள், நமது உடலுக்கு ஏராளமான நன்மைகளைத் தருகின்றன.
உடல் எடை கட்டுப்பாடு மற்றும் செரிமான நலன்
சியா விதைகளில் நார்ச்சத்து மிக அதிகளவில் உள்ளது. இவற்றை தண்ணீரில் ஊறவைக்கும் போது, நீரை உறிஞ்சி ஜெல்லி போன்ற பதத்திற்கு மாறுகின்றன. இதனை உட்கொள்ளும்போது வயிறு நிறைந்த உணர்வு நீண்ட நேரம் இருக்கும். இதனால் அடிக்கடி பசி எடுப்பது கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, அதிக உணவு சாப்பிடும் பழக்கம் குறைகிறது. உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கும், குறிப்பாக பெண்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல தேர்வாக அமைகிறது.
மேலும், மலச்சிக்கல் மற்றும் வயிறு உப்பசம் போன்ற பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு சியா விதைகள் சிறந்த நிவாரணம் அளிக்கின்றன. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமான பாதையின் செயல்பாட்டை சீராக்கி, குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் செரிமான கோளாறுகள் நீங்குகின்றன.
இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு
சியா விதைகளில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை உடலில் உள்ள கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் டிரைகிளிசரைடுகளின் அளவை குறைக்க உதவுகின்றன. இதன் காரணமாக இதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் பெருமளவு குறைகின்றன. அதோடு, ஒமேகா-3 சத்து மூளையின் சுறுசுறுப்பான செயல்பாட்டிற்கும், உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களை குறைப்பதற்கும் பெரிதும் உதவுகிறது.
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் சியா விதைகள் மிகுந்த நன்மையை அளிக்கின்றன. அதிக நார்ச்சத்து காரணமாக, இவற்றை சாப்பிட்ட பிறகு ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென உயர்வதை தடுக்கிறது. சியா விதைகளில் உடலுக்கு தேவையான ஒன்பது வகையான அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களும் உள்ளன. இதனால் இது ஒரு முழுமையான புரத உணவாக செயல்பட்டு, நாள் முழுவதும் உடலுக்கு சீரான ஆற்றலை வழங்குகிறது.
ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்களின் பாதுகாப்பு
சியா விதைகளில் டோகோஃபெரால்கள், பைட்டோஸ்டெரால்கள், கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் பாலிஃபெனால் போன்ற பலவிதமான ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன. இவை உடலில் தங்கும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களால் செல்கள் சேதமடைவதை தடுக்கின்றன. பல்வேறு தீவிர நோய்கள் ஏற்படுவதிலிருந்து உடலை பாதுகாப்பதில் இந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
பெண்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்
- ஹார்மோன் சமநிலை: பிசிஓடி (PCOD) மற்றும் ஹார்மோன் குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு சியா விதைகள் நல்ல பலனை தருகின்றன. இதிலுள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தை குறைத்து, இன்சுலின் அளவையும் ஹார்மோன்களையும் சீராக பராமரிக்க உதவுகின்றன.
- எலும்பு வலிமை: வயது அதிகரிக்கும் போது பெண்களுக்கு ஏற்படும் எலும்புத் தேய்மானம் (Osteoporosis) பிரச்சனையை தடுக்க இது உதவுகிறது. சியா விதைகளில் கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் நிறைந்துள்ளதால், எலும்புகளையும் பற்களையும் வலுவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
- சருமம் மற்றும் கூந்தல் பராமரிப்பு: இதிலுள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் சருமச் செல்கள் சேதமடைவதை தடுத்து, சுருக்கங்கள் ஏற்படுவதை குறைக்கின்றன. மேலும், இதிலுள்ள புரதம் மற்றும் இரும்புச்சத்து தலைமுடி உதிர்வதை குறைத்து, கூந்தல் அடர்த்தியாக வளர துணைபுரிகிறது.
எவ்வாறு உட்கொள்ள வேண்டும்?
சியா விதைகளில் எண்ணற்ற நன்மைகள் இருந்தாலும், அவற்றை அப்படியே நேரடியாகவோ அல்லது அளவின்றியோ சாப்பிடக் கூடாது.
- சியா விதைகளைச் சாப்பிடுவதற்கு முன்பு குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் தண்ணீரில் ஊறவைக்க வேண்டும்.
- ஒரு நாளைக்கு இரண்டு ஸ்பூன் (Teaspoon) அளவுக்கு மேல் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது.
- நன்கு ஊறிய சியா விதைகளை நீங்கள் தினமும் குடிக்கும் பழச்சாறுகள், புரோட்டீன் ஷேக் அல்லது ஸ்மூத்திகளுடன் கலந்து பருகலாம்.
- சரியான அளவில் ஊறவைத்து உட்கொள்வதன் மூலம் சியா விதைகளின் முழு ஊட்டச்சத்தையும் பெற்று ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும்.
ஆய்வு:
https://health.clevelandclinic.org/benefits-of-chia-seeds
https://www.health.harvard.edu/diet-and-nutrition/chia-seed-benefits-what-you-need-to-know