சியா விதைகளை அதிகம் சாப்பிட்டால் என்னவாகும் தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ!
திடீரென அதிக நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது, அது வயிறு உப்பசம், வாயுத் தொல்லை மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாகிவிடுகிறது.
Published : February 9, 2026 at 1:19 PM IST
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை நோக்கி பயணிப்பவர்கள் பலரும் இன்று சத்தான உணவுகளைத் தேடித்தேடித் தங்களின் அன்றாடப் பட்டியலில் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். இருப்பினும், "அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு" என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப, எவ்வளவு சத்தான உணவாக இருந்தாலும் நாம் அதை உட்கொள்ளும் அளவைப் பொறுத்தே அது உடலுக்கு நன்மையாகவோ அல்லது தீமையாகவோ மாறுகிறது.
அந்த வகையில், இன்று பலராலும் விரும்பி உண்ணப்படும் 'சியா விதைகள்', உடல் எடையை குறைப்பதிலும் இதயம் காப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக புகழப்படுகின்றன. ஆனால், ஒரு உணவு ஆரோக்கியமானது என்பதற்காக அதனைத் தாராளமாக எடுத்துக்கொள்வது எப்போதும் சரியான முடிவாக இருக்காது.
நம் உடலின் தேவைக்கு அதிகமான சத்துக்களை ஒரே நேரத்தில் திணிக்கும்போது, அதுவரை உடலுக்கு பக்கபலமாக இருந்த அதே உணவு, மெல்ல மெல்ல உபாதைகளைத் தரத் தொடங்கும். எனவே, சியா விதைகளின் உண்மையான மருத்துவ பயன்களை பெறுவதற்கும், அதன் பக்கவிளைவுகளை தவிர்ப்பதற்கும், அதை எவ்வளவு மற்றும் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகிறது.
ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியம்: சியா விதைகள் அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும், அவற்றில் சத்துக்கள் மிக அதிகம். குறிப்பாக, புரதம், நார்ச்சத்து, ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் கால்சியம், மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் இதில் நிறைந்துள்ளன.
சுமார் 28 கிராம் சியா விதைகளில் 11 கிராம் நார்ச்சத்தும், 5 கிராம் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலமும் இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் எலும்பு வலிமைக்கு இவை பெரிதும் உதவுகின்றன. இருப்பினும், இவ்வளவு சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு பொருளைத் தினமும் அதிக அளவில் உட்கொள்ளும் போது, உடல் அவற்றைச் செரிப்பதிலும் கையாளுவதிலும் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும்.
செரிமானப் பிரச்சனைகள்: சியா விதைகளில் நார்சத்து மிக அதிகம் என்பதால், இது செரிமானத்திற்கு உதவும் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால், திடீரென அதிக நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது, அது வயிறு உப்பசம், வாயுத் தொல்லை மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்குக் காரணமாகிவிடுகிறது.
சியா விதைகள் தனது எடையை விட 12 மடங்கு அதிக நீரை உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டவை. இதனால் அவை செரிமானப் பாதையில் செல்லும்போது அங்குள்ள நீரை உறிஞ்சி விரிவடைகின்றன. போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் சியா விதைகளை அதிகம் சாப்பிட்டால், அது குடல் பகுதியில் அசெளகரியத்தை உண்டாக்கும்.
மூச்சுத்திணறல் மற்றும் விக்கல்: சியா விதைகளை சாப்பிடும் போது கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் அதன் ஊறவைக்கும் முறை. இந்த விதைகள் திரவத்தில் பட்டவுடன் உடனடியாக விரிவடையத் தொடங்கும். சிலர் இந்த விதைகளை அப்படியே உலர்ந்த நிலையில் வாயில் போட்டுக்கொண்டு, பிறகு தண்ணீர் குடிப்பார்கள். இது மிகவும் ஆபத்தானது.
ஏனெனில், அந்த விதைகள் தொண்டை பகுதியிலேயே விரிவடைந்து அடைப்பை ஏற்படுத்தலாம். இது மூச்சுத்திணறல் அல்லது விக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும். எனவே, சியா விதைகளைச் சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக குறைந்தது 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை நீரில் நன்றாக ஊறவைப்பது பாதுகாப்பானது.
ரத்த அழுத்தம் மற்றும் மருந்துகள் மீதான தாக்கம்: சியா விதைகளில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் இயற்கையாகவே இரத்தத்தை மெலிதாக்கும் தன்மை கொண்டவை. இது இதய நோயாளிகளுக்கு நல்லது என்றாலும், ஏற்கனவே இரத்தம் உறைதலைத் தடுக்கும் மருந்துகளைச் சாப்பிடுபவர்கள் அல்லது மிகக் குறைந்த இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் சியா விதைகளைத் தாராளமாக எடுத்துக்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதலில் தற்காலிகத் தடை: சியா விதைகளில் 'பைட்டிக் அமிலம்' (Phytic acid) என்ற ஒரு வகை சத்து உள்ளது. இது உடலில் உள்ள கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற தாதுக்களை உடல் உறிஞ்சுவதைத் தற்காலிகமாகத் தடுக்கும்.
மிதமான அளவில் சியா விதைகளைச் சாப்பிடும் போது இது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. ஆனால், ஒவ்வொரு வேளை உணவிலும் அல்லது தினமும் அதிக அளவில் சியா விதைகளை சேர்த்துக்கொள்ளும் போது, மற்ற உணவுகளில் இருந்து கிடைக்கும் தாதுச் சத்துக்கள் நம் உடலுக்கு முழுமையாகக் கிடைக்காமல் போகலாம்.
மிகவும் அரிதாகச் சிலருக்கு சியா விதைகள் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடும். தோல் அரிப்பு, தடிப்புகள் அல்லது செரிமானக் கோளாறுகள் போன்றவை இதன் அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். ஆரோக்கியமான உணவுகள் அனைத்துமே அளவோடு இருக்கும் வரைதான் மருந்தாக செயல்படும்.
சியா விதைகளைப் பொறுத்தவரை ஒரு நாளைக்கு ஒன்று முதல் இரண்டு தேக்கரண்டி என்பது போதுமான அளவாகும் என்கிறது Chia seed benefits: What you need to know என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வு. ஆரோக்கியம் என்ற பெயரில் எதையும் மிகையாக எடுத்துக்கொள்ளாமல், முறையான அளவில் உட்கொள்வதே உடலுக்குச் சிறந்தது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.