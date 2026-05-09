கப்பலில் பரவிய ஹண்டா வைரஸ்! கோவிட் போன்ற அச்சுறுத்தலா? நடந்தது என்ன?

கரோனா வைரஸ் காற்றோட்டமான இடங்களில் மிக வேகமாகப் பரவும் தன்மை கொண்டது. ஆனால் ஹண்டா வைரஸ் முதன்மையாக எலிகள் மூலமே பரவுகிறது.

Published : May 9, 2026 at 3:35 PM IST

அட்லாண்டிக் கடலில் பயணம் செய்துகொண்டிருந்த 'எம்.வி ஹோண்டியஸ்' (MV Hondius) என்ற டச்சு சுற்றுலா கப்பலில் ஹண்டா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிலி மற்றும் அர்ஜென்டினா பகுதிகளில் பறவை நோட்டமிடும் பயணத்தை முடித்துவிட்டு கப்பலில் ஏறிய தம்பதியரிடமிருந்து இந்த தொற்று தொடங்கியதாக கருதப்படுகிறது.

இதுவரை ஐந்து பேருக்குத் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் 'ஆண்டீஸ்' (Andes) வகை வைரஸ் திரிபு உள்ளதால், மனிதர்களிடமிருந்து மனிதர்களுக்குப் பரவும் வாய்ப்பு குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகிறது.

பாதிக்கப்பட்ட கப்பலில் இந்தியர்கள் இருவர் இருப்பதால் இது குறித்த அச்சம் இந்தியாவிலும் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், இது கோவிட்-19 போன்ற ஒரு பெரும் பெருந்தொற்றாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு மிகக் குறைவு என்று நிபுணர்கள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.

கப்பலில் வைரஸ் ஊடுருவியது எப்படி?

இந்த வைரஸ் பாதிப்பு தற்செயலாக தொடங்கவில்லை. கப்பலில் பயணித்த டச்சு தம்பதியினர், கப்பலில் ஏறுவதற்கு முன்பாக சிலி, அர்ஜென்டினா மற்றும் உருகுவே ஆகிய நாடுகளின் காட்டுப் பகுதிகளில் பறவைகளை வேடிக்கை பார்க்கும் சுற்றுப்பயணத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த பகுதிகள் ஹண்டா வைரஸை சுமந்து திரியும் எலிகளின் வாழ்விடங்களாகும்.

அங்கு தங்கியிருந்தபோது எலிகளின் கழிவுகள் மூலமாக அவர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கணிக்கப்படுகிறது. கப்பல் பயணத்தின் போது கணவருக்கு ஏப்ரல் 6ம் தேதி உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு ஐந்து நாட்களில் அவர் உயிரிழந்தார். அதை தொடர்ந்து அவரது மனைவியும், மற்றுமொரு பெண்ணும் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தது இந்த வைரஸின் தீவிரத்தை உணர்த்தியது. தற்போது அந்த கப்பல் ஸ்பெயினின் கேனரி தீவுகளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.

கரோனா போன்ற உலகளாவிய அச்சுறுத்தலா?

ஹண்டா வைரஸ் பரவல் குறித்த செய்தி வெளியானதும், மக்கள் மீண்டும் ஒரு கரோனா காலக்கட்டத்தை நினைத்து அச்சமடைந்தனர். ஆனால், உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தொற்றுநோய் மேலாண்மைப் பிரிவு இயக்குநர் மரியா வான் கெர்கோவ், இது கரோனா போன்ற சூழல் அல்ல என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

  • கரோனா வைரஸ் காற்றோட்டமான இடங்களில் மிக வேகமாகப் பரவும் தன்மை கொண்டது. ஆனால் ஹண்டா வைரஸ் முதன்மையாக எலிகள் மூலமே பரவுகிறது.
  • தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ள 'ஆண்டீஸ்' வகை வைரஸ் மனிதர்களுக்குள் பரவும் என்றாலும், அது மிக நெருக்கமான தொடர்பில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே (குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது செவிலியர்கள்) பரவக்கூடியது.
  • உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த பாதிப்பை 'குறைந்த அளவிலான பொது சுகாதார ஆபத்து' என்றே வகைப்படுத்தியுள்ளது. எனவே, மக்கள் பீதியடையத் தேவையில்லை.

பாதிப்பின் அறிகுறிகள் மற்றும் பரவும் விதம்

ஹண்டா வைரஸ் என்பது எலிகளின் சிறுநீர், எச்சில் மற்றும் மலம் ஆகியவற்றின் மூலம் பரவக்கூடியது. எலிக் கழிவுகள் காய்ந்து தூசியாக மாறும் போது, அதை மனிதர்கள் சுவாசித்தால் தொற்று ஏற்படும். இது தவிர எலிகள் கடித்தாலோ அல்லது எலிகள் தீண்டிய உணவை உட்கொண்டாலோ பாதிப்பு ஏற்படலாம்.

  • இதன் அறிகுறிகள் சாதாரண காய்ச்சலைப் போலவே தொடங்கும்:
  • அதிகப்படியான காய்ச்சல் மற்றும் குளிர்.
  • உடல் மற்றும் தசை வலி, கடுமையான தலைவலி.
  • மூச்சு விடுவதில் சிரமம் மற்றும் இடைவிடாத இருமல்.
  • வாந்தி, வயிற்று வலி மற்றும் சோர்வு.
  • இதயத் துடிப்பு அதிகரித்தல்.

இந்த வைரஸ் ஆறு வாரங்கள் வரை இருக்கும் என்பதால், கப்பலில் இருந்த மற்றவர்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்கிறதா என்பதை தொடர்ந்து கண்காணிப்பது அவசியமாகிறது.

இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பு?

தற்போது கப்பலில் இருக்கும் 149 பயணிகளில் இரண்டு இந்தியப் பணியாளர்கள் உள்ளனர். அவர்களது உடல்நிலை குறித்து முறையான தகவல்கள் இன்னும் வெளிவரவில்லை. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் குறிப்பிட்ட கப்பல் பாதிப்பால் நேரடி ஆபத்து எதுவுமில்லை.

எனினும், ஹண்டா வைரஸ் இந்தியாவிற்கு புதியதல்ல. கடந்த காலங்களில் எலிகள் அதிகம் உள்ள கிடங்குகள், வயல்வெளிகள் மற்றும் காடுகளில் வேலை செய்பவர்களிடம் இந்த வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய சூழலில் இந்தியாவில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்பதால் இந்தியர்கள் பயப்பட தேவையில்லை.

தடுப்பூசி மற்றும் சிகிச்சை முறைகள்

துரதிர்ஷ்டவசமாக, ஹண்டா வைரஸிற்கு என்று பிரத்யேகமான தடுப்பூசியோ அல்லது வைரஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகளோ இதுவரை பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை. இந்தியா உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் இதற்கான ஆய்வுகள் தற்போதும் நடைபெற்று வருகின்றன. நோயாளியின் அறிகுறிகளைக் குறைப்பதற்கான 'சப்போர்ட்டிவ் கேர்' மட்டுமே தற்போதைய சிகிச்சை முறையாக உள்ளது.

குறிப்பாக, மூச்சு திணறல் ஏற்படும் போது ஆக்சிஜன் சிகிச்சையும், ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைப்பதற்கான மருத்துவ முறைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இதை கண்டறிந்தால் உயிரிழப்புகளை தவிர்க்க முடியும் என்று மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

அன்றாட வாழ்வில் நாம் கவனிக்க வேண்டியவை

  • இந்த வைரஸ் பாதிப்பு நமக்கு கொடுக்கும் முக்கிய பாடம் சுகாதாரம் மட்டுமே. நமது வீடுகள், உணவு தானியக் கிடங்குகள் மற்றும் சமையலறைகளில் எலிகள் நடமாட்டம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்வது அவசியம்.
  • எலிகள் நடமாடும் இடங்களில் தரை மற்றும் பொருட்களைச் சுத்தம் செய்யும் போது முகக்கவசம் அணிவது பாதுகாப்பானது.
  • குறிப்பாக சுற்றுலாப் பயணிகள் காடுகள் மற்றும் மலைப் பிரதேசங்களுக்குச் செல்லும் போது தங்குமிடங்களில் எலிகளின் கழிவுகள் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
  • இயற்கையோடு இணைந்து வாழும் அதே வேளையில், விலங்குகளிடமிருந்து பரவும் இது போன்ற வைரஸ்கள் குறித்து விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது கட்டாயமாகும்.

