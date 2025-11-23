28 பெண்களில் ஒருவருக்கு மார்பக புற்றுநோய் பாதிப்பு: தடுக்க உதவும் உணவுகள் - ஆய்வில் தகவல்!
வைட்டமின் சி ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தை எதிர்த்து போராடி, டிஎன்ஏ சேதத்தைச் சரிசெய்து, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துகிறது. தினசரி ஒரு வைட்டமின் சி நிறைந்த பழத்தை சாப்பிடுவது டிஎன்ஏ பிறழ்வுகளை தடுக்க உதவும்.
Published : November 23, 2025 at 3:36 PM IST
இந்தியாவில் பெண்களிடையே மார்பகப் புற்றுநோய் மிகவும் பொதுவான புற்றுநோயாக உருவெடுத்துள்ளது. தேசிய புற்றுநோய் பதிவுத் திட்டத்தின் (NCDIR-India, 2024) தகவலின்படி, இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 28 பெண்களில் ஒருவருக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. மரபணு மற்றும் வயது போன்ற காரணிகள் முக்கிய பங்கு வகித்தாலும், நமது அன்றாட உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் இந்த அபாயத்தைக் கணிசமாகக் குறைக்க உதவும் தன்மையை கொண்டுள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
ஒரு சரியான உணவு முறை ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்தவும், உடலில் ஏற்படும் அழற்சியை குறைக்கவும், டிஎன்ஏ அளவில் செல்கள் ஆரோக்கியமாக பிரிந்து வளரவும் உதவுகிறது. உணவு முறைகளில் நாம் செய்யும் சிறிய, நிலையான மாற்றங்கள் கூட புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்க பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்கிறது ஆய்வு. அந்த வகையில், மார்பக புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்க உதவும் உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலம.
மாதுளை: மாதுளை பழம் ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியமாகும். இதில் எலாஜிட்டானின்கள் (Ellagitannins) எனப்படும் சேர்மங்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை புற்றுநோய் செல்கள் பெருகுவதைத் தடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், ஈஸ்ட்ரோஜன் காரணமாக தூண்டப்படும் செல் வளர்ச்சியையும் குறைக்கும் ஆற்றல் கொண்டவை. தினசரி ஒரு மாதுளை சாப்பிடுவது ஹார்மோன் சமநிலை மற்றும் செல் பாதுகாப்பை ஆதரிக்கும்.
சிலுவை காய்கறிகள்: ப்ரோக்கோலி, காலிஃப்ளவர் மற்றும் முட்டைக்கோஸ் போன்ற சிலுவை காய்கறி (Cruciferous Vegetables) வகைகளில் சல்ஃபோராபேன் எனப்படும் சக்திவாய்ந்த கலவை உள்ளது. இது கல்லீரலுக்கு நச்சு நீக்கும் செயல்முறையில் உதவி, தீங்கு விளைவிக்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் துணைப் பொருட்களை அகற்ற உதவுகிறது. ஆய்வக ஆய்வுகளில் இவை கட்டி வளர்ச்சியைத் தடுப்பதாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. வாரம் குறைந்தது 3 முதல் 4 முறை இந்தக் காய்கறிகளை சமைத்து சாப்பிடுவது புற்றுநோய் எதிர்ப்பு என்சைம்களைத் தக்கவைக்க உதவும்.
சோயா மற்றும் பருப்பு வகைகள்: சோயாபீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகளில் ஐசோஃப்ளேவோன்கள் உள்ளன. இவை தாவர அடிப்படையிலான மென்மையான ஈஸ்ட்ரோஜன்கள் போல செயல்பட்டு, ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வுகளைச் சமநிலைப்படுத்துகின்றன.
இந்த ஹார்மோன் சமநிலை மார்பக புற்றுநோய் செல் வளர்ச்சியை தூண்டும் அபாயத்தைக் குறைக்கும். சோயா பொருட்களை உட்கொள்வது மார்பகப் புற்றுநோய் அபாயத்தை 30 சதவீதம் வரை குறைப்பதாக NCBI ஆயில் தெரியவந்துள்ளது. டோஃபு, சோயா பால், அல்லது பருப்பு வகைகளை வாரம் 2 முதல் 3 முறை உட்கொள்ளலாம்.
நெல்லிக்காய் அல்லது கொய்யா: வைட்டமின் சி சத்து நிறைந்த இந்த இரண்டு பழங்களும் சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகளாக செயல்படுகின்றன. வைட்டமின் சி ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தை எதிர்த்து போராடி, டிஎன்ஏ சேதத்தைச் சரிசெய்து, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துகிறது. இவை அனைத்தும் புற்றுநோயைத் தடுப்பதில் முக்கியமானவை. தினசரி ஒரு வைட்டமின் சி நிறைந்த பழத்தை சாப்பிடுவது டிஎன்ஏ பிறழ்வுகளை தடுக்க உதவும்.
ஆலிவ் எண்ணெய்: ஆலிவ் எண்ணெயில் பாலிஃபீனால்கள் எனப்படும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன. இவை உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைக்கவும், ஆரோக்கியமான செல்களைப் பாதுகாக்கவும், கட்டி வளர்ச்சியைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன. ஆலிவ் எண்ணெய் மத்திய தரைக்கடல் உணவுமுறையின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், இது புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. தினசரி ஒரு தேக்கரண்டி எக்ஸ்ட்ரா-வெர்ஜின் ஆலிவ் எண்ணெயைச் சாலட்களில் சேர்த்து சாப்பிடலாம்.
ஆளி விதைகள்: ஆளி விதைகள் லிக்னான்கள் மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களின் சிறந்த மூலமாகும். லிக்னான்கள் பலவீனமான ஈஸ்ட்ரோஜன் விளைவுகளைக் கொண்டு, ஹார்மோன் சமநிலையில் உதவுகின்றன. ஒமேகா-3 அமிலங்கள் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டிருப்பதால், ஒட்டுமொத்த புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன. மேலும், இவற்றில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு உதவிகரமாக உள்ளது. ஆளி விதைகளை அரைத்துப் பொடியாக்கி தயிர், ஓட்ஸ் அல்லது ஸ்மூத்திகளில் கலந்து தினமும் உட்கொள்ளலாம்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.