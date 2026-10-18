டான்ஸ் ஆடினால் மன அழுத்தம் பறந்துபோகும்: தினமும் எவ்வளவு நேரம் ஆட வேண்டும் தெரியுமா?
பாடலின் தன்மைக்கேற்ப விதவிதமான அசைவுகளை நாம் தொடர்ந்து முயற்சி செய்வதால் சலிப்பு தட்டாமல் மனமும் உடலும் புத்துணர்ச்சி பெறுகிறது.
Published : October 18, 2026 at 11:12 AM IST
மனதில் பாரமும் டென்ஷனும் கூடும்போது அதை குறைக்க பலரும் யோகா, ஜிம் போன்ற வழிகளை தேடி போகிறார்கள். ஆனால், மிக எளிமையாக நம்மை நாமே ஆசுவாசப்படுத்திக்கொள்ள ஒரு எளிய வழி உண்டு என்றால் அதுதான் நடனமாடுவது.
அலுவலக வேலைப் பளு, குடும்ப பொறுப்புகள் மற்றும் அன்றாட கடமைகள் காரணமாக இன்று பலரும் பல்வேறு வகையான மன அழுத்தங்களால் அவதிப்படுகின்றனர். இந்த டென்ஷன் நீண்ட காலம் தொடரும்போது அது உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சேர்த்து படுத்தி எடுத்துவிடும்.
இதிலிருந்து விடுபட இசைக்கேற்ப உடலை அசைத்து ஆடுவது மனதுக்கு சிறந்த பலனை தருவதாக நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். சின்ன குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் தங்கள் மனதை லேசாக்கிக்கொள்ள இந்த எளிய முறையை கடைப்பிடிக்கலாம்.
எங்கு சென்றாலும் இதற்காக தனியாக நேரம் ஒதுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. நமக்கு பிடித்தமான பாடலை வீட்டில் போட்டுகொண்டு சாதாரணமாக ஆடினாலே போதும், மனதுக்குள்ளும் உடலுக்குள்ளும் ஏற்படும் மாற்றங்களை நீங்களே நேரடியாக உணர முடியும்.
இசை தரும் புத்துணர்ச்சி மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்
எந்த வகையான நடனம் ஆட வேண்டுமென்றாலும் இசை மிக அவசியமான ஒன்றாகும். இசையின் தன்மைக்கேற்ப நம் உடலின் அசைவுகள் இயற்கையாகவே மாறுபடுகின்றன. இந்த இசை மனித உடலில் உள்ள கார்டிசால் எனும் மன அழுத்த ஹார்மோனின் அளவை கணிசமாக குறைக்க உதவுகிறது.
பிடித்தமான பாட்டை கேட்டவுடன் ஏற்படும் உற்சாகத்தால் உடலில் டோபமைன் மற்றும் எண்டார்பின் போன்ற மகிழ்ச்சியை தரும் ஹார்மோன்கள் வேகமாக சுரக்கின்றன. இதனால் மன கவலைகள் படிப்படியாக நீங்கி அமைதி உண்டாகிறது.
மனிதர்கள் தங்களுக்கு பிடித்தமான செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபடும்போது அவர்களின் கவனம் முழுவதிலும் அந்த வேலையின் மீதே இருக்கும், இதனால் பிற தேவையற்ற கவலைகள் முற்றிலுமாக மறந்துபோகின்றன. நடனமும் மனிதர்களுக்கு இத்தகைய நேர்மறையான பலனையே அளித்து மனதை அமைதிப்படுத்துகிறது.
உடற்பயிற்சியில் சலிப்பை தவிர்க்கும் எளிய வழி
ஜிம்முக்கு சென்று தினமும் ஒரே மாதிரியான உடற்பயிற்சிகளை செய்வது சிலருக்கு சில நாள்களுக்கு பிறகு கடுமையான சலிப்பை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால், நடனக் கலையில் அந்த பிரச்சனை எப்போதுமே இருப்பதில்லை. பாடலின் தன்மைக்கேற்ப விதவிதமான அசைவுகளை நாம் தொடர்ந்து முயற்சி செய்வதால் சலிப்புத் தட்டாமல் மனமும் உடலும் புத்துணர்ச்சி பெறுகிறது.
தனியாக ஆட விருப்பமில்லாதவர்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் அல்லது துணையுடன் இணைந்து நடனமாடலாம். இவ்வாறு நண்பர்களோ அல்லது குடும்பத்தினரோ சேர்ந்து செய்யும்போது உடலில் ஆக்ஸிடோசின் எனும் ஹார்மோன் சுரந்து மனதுக்கு தேவையான ஆழமான ஆறுதலை தருகிறது. இது தனிமை உணர்வைப் போக்கி உற்சாகத்தை அதிகரிக்கிறது.
உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் ஆரோக்கியமான முறை
மனதில் உள்ள பல கவலைகளை பிறரிடம் வெளிப்படுத்த தயங்குபவர்கள் அந்த உணர்ச்சிகளை நடனத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்தலாம். இதன் மூலம் உடல் தசைகளில் உள்ள இறுக்கம் தளர்ந்து புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். நடனம் ஆடுவதால் உடலில் செரடோனின் அளவு அதிகரித்து மன அமைதி கிடைப்பதாக பல ஆய்வுகளும் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
மன அழுத்தம் காரணமாக சோர்வடைந்திருக்கும் உடலுக்கு மீண்டும் புத்துயிர் ஊட்ட இது ஒரு சிறந்த வழியாகும். தினசரி வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை மன வலிமையோடு எதிர்கொள்ள இந்த எளிய வழக்கம் பெரிதும் உதவுகிறது.
தினமும் எவ்வளவு நேரம் ஆட வேண்டும்?
இந்த அனைத்து நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்ள மணிக்கணக்கில் நடனமாட வேண்டிய அவசியமில்லை. நாள்தோறும் சரியாக முப்பது நிமிடங்கள் நடனமாடினால் மட்டுமே போதுமானது. இது மன அழுத்தத்தை குறைத்து உடல் ஆரோக்கியத்தை நீண்ட காலத்திற்கு மேம்படுத்த பெரிதும் உதவுகிறது. வழக்கமான கடினமான உடற்பயிற்சிகளில் கிடைக்கும் அதே முழுமையான பலனை இந்த எளிமையான நடனத்தின் மூலமாகவும் நம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
ஆய்வு:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37287281/
https://hms.harvard.edu/news-events/publications-archive/brain/dancing-brain
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2024/02/12/dancing-may-be-better-than-other-exercise-for-improving-mental-h.html