பதற்றத்தை போக்க உடற்பயிற்சி எப்படி உதவுகிறது? தினமும் என்ன செய்ய வேண்டும்?
இதய நோய்கள், உடல் பருமன், நீரிழிவு, தூக்கமின்மை, தலைவலி மற்றும் முதுகுவலி போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு மனஅழுத்தமே முக்கிய காரணமாக அமைகிறது.
Published : October 26, 2026 at 3:30 PM IST
நாள்தோறும் நாம் கடந்து செல்லும் அவசரமான சூழ்நிலைகளும் வேலைப்பளுவும் நம்மை அறியாமலேயே மனஅழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்குகின்றன. இந்த மனச்சுமை நாளடைவில் நம் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் உத்வேகத்தையும் பாதித்துவிடுகிறது.
எந்தவொரு பிரச்சனைக்கும் மருந்துகளை மட்டுமே நம்பியிராமல், நம் உடலை இயங்க செய்வதன் மூலமாகவே மனதுக்கு நிம்மதி அளிக்க முடியும். வழக்கமான உடற்பயிற்சி என்பது உடல் எடையை குறைப்பது அல்லது உடலை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்ல, அது நம் மனதை அமைதிப்படுத்தவும், தேவையற்ற கவலைகளில் இருந்து விடுவிக்கவும் எளிய இயற்கை மருந்தாக செயல்படுகிறது.
தினமும் சிறிது நேரம் உடற்பயிற்சிக்காக ஒதுக்குவது எப்படி நமது மனதை லேசாக்குகிறது, அது எந்த அளவுக்கு பதற்றத்தையும் மனச்சோர்வையும் போக்க உதவுகிறது என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.
உடற்பயிற்சி மனஅழுத்தத்தை எப்படி குறைக்கிறது?
உடற்பயிற்சிக்கும் மனஅழுத்த குறைப்பிற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை விளக்குவதற்கு ஆய்வாளர்கள் முக்கியமாக இரண்டு காரணங்களை குறிப்பிடுகின்றனர்,
மனவலிமை மற்றும் மீள்தன்மையை அதிகரித்தல்
தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு திடீரென ஏற்படும் மனஅழுத்தங்களை தாங்கும் சக்தி இயல்பாகவே அதிகமாக இருக்கும். ஆய்வுகளின்படி, வழக்கமாக உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் கடினமான சூழ்நிலைகளில் மாட்டிக்கொள்ளும் போது அவர்களின் நேர்மறை மனநிலை எளிதில் மாறுவதில்லை.
மாறாக, உடற்பயிற்சி செய்யாதவர்கள் உடனடியாக மனஅழுத்தத்தினாலும் சோர்வினாலும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதன் மூலம், தொடர்ந்து இயங்குவது மனிதர்களை எந்தவொரு கடினமான சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தயாராக்குகிறது என்பதை அறிய முடிகிறது.
பொதுவாக மருத்துவரிடம் செல்லும் நோயாளிகளில் பெரும்பாலானோர் மனஅழுத்தம் காரணமாகவே உடல் நலம் குன்றி வருகிறார்கள். குறிப்பாக, இதய நோய்கள், உடல் பருமன், நீரிழிவு, தூக்கமின்மை, தலைவலி மற்றும் முதுகுவலி போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு மனஅழுத்தமே முக்கிய காரணமாக அமைகிறது. இந்த வகையான பாதிப்புகளில் இருந்தெல்லாம் விடுபட உடற்பயிற்சி ஒரு சிறந்த தீர்வாக அமைகிறது.
மன அழுத்தத்தில் இருந்து ஒரு சிறிய இடைவேளை
மற்றொரு மிக முக்கியமான காரணம், நாம் செய்யும் வேலை மற்றும் பதற்றமான சூழலில் இருந்து உடற்பயிற்சி நமக்கு ஒரு சிறிய இடைவேளையை தருகிறது. உதாரணமாக, அலுவலகத்தில் தொடர்ந்து வேலை பார்த்து சோர்வடையும் ஒருவர் மதிய உணவு இடைவேளையில் சிறிது தூரம் நடந்து சென்றால், அந்த சிறிய இடைவேளையே அவரது மனதை முற்றிலும் மாற்றும் வல்லமை கொண்டது.
தேர்வு காலத்தில் அதிக மனஅழுத்தத்தில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு கூட சில நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி அல்லது விளையாட்டு இடைவேளை அளிப்பது அவர்களின் சிந்தனை திறனை மேம்படுத்தி மன அழுத்தத்தை குறைப்பது ஆய்வுகளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
மனஅழுத்தம் மற்றும் மனச்சோர்வுக்கான தீர்வுகள்
- பதற்றத்தை போக்குதல்: தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது நம் மனதில் ஏற்படும் அதீத பதற்றத்தை கணிசமாக குறைக்கிறது. உடல் இயங்கும்போது அது நரம்பு மண்டலத்திற்கு ஒரு புதிய ஆற்றலை தந்து மனதை கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது.
- மனச்சோர்வை குறைத்தல்: ஆய்வுகளின்படி, சிலருக்கு உடற்பயிற்சி செய்வது மனச்சோர்வுக்கான முதற்கட்ட மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு நிகரான பலனை தருகிறது. உடற்பயிற்சி நேரடியாக மனச்சோர்வை விரட்ட உதவினாலும், அது பலருக்கு வழக்கமான மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு மாற்றாக இருக்க முடியாது என்றாலும், ஒரு சிறந்த துணையாக இருந்து மனநிலையை சீராக வைத்திருக்க உதவும்.
உடற்பயிற்சி செய்யும் முறைகளும் கவனிக்க வேண்டியவையும்
மனஅழுத்தத்தை குறைக்க கடினமான பயிற்சிகள்தான் செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை. ஏரோபிக் பயிற்சிகள் இதற்கு மிக சிறந்தவை.
- வாராந்திர இலக்கு: வாரத்திற்கு குறைந்தது 150 நிமிடங்கள் மிதமான ஏரோபிக் பயிற்சியோ அல்லது 75 நிமிடங்கள் தீவிரமான பயிற்சியோ செய்வது நல்லது.
- பயிற்சி வகைகள்: வேகமான நடைபயிற்சி, நீச்சல், நடனம், தோட்டம் பராமரித்தல் மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுதல் போன்ற உங்களுக்கு பிடித்த எளிய செயல்களை செய்யலாம். வேலைப் பளு உள்ளவர்கள் இந்த நேரத்தை நாளின் வெவ்வேறு சிறிய பகுதிகளாக பிரித்து கொள்ளலாம்.
கவனம் தேவை:
உடற்பயிற்சி உடல் நலத்திற்கு மிகவும் நல்லது என்றாலும், சில சமயங்களில் முறையற்ற பயிற்சியால் தசைப்பிடிப்பு, நீர்ச்சத்து குறைபாடு அல்லது காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே உங்கள் உடலின் தகுதிக்கு ஏற்ப மெதுவாக தொடங்கி படிப்படியாக தீவிரத்தை உயர்த்த வேண்டும். பாதுகாப்பான சூழலில், சரியான நேரத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.
ஆய்வு:
https://odphp.health.gov/sites/default/files/2019-09/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf