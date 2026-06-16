சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்த நெல்லிக்காய்: சாப்பிடுவதற்கு முன் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!
நெல்லிக்காயை பச்சையாக சாப்பிட முடியாதவர்கள், நெல்லிக்காயை சாறாக எடுத்து குடிக்கலாம். ஆனால், இந்த சாற்றில் எக்காரணத்தை கொண்டும் சர்க்கரையோ அல்லது தேனோ சேர்க்க கூடாது.
Published : June 16, 2026 at 4:09 PM IST
சர்க்கரை நோய் இன்று பெரும்பாலான வீடுகளில் ஒரு முக்கிய உடல்நல பிரச்சனையாக மாறிவிட்டது. வயதானவர்கள் மட்டுமின்றி, நடுத்தர வயதினரும் இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். சர்வதேச நீரிழிவு கூட்டமைப்பின் (International Diabetes Federation) தரவுகளின்படி, 2024ம் ஆண்டு நிலவரப்படி இந்தியாவில் சுமார் 89.8 மில்லியன் மக்கள் நீரிழிவு நோயுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
இப்படியிருக்க, சர்க்கரை நோயாளிகள் அன்றாடம் சந்திக்கும் பெரிய சவால், அவர்கள் உணவை சாப்பிட்ட பிறகு ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென மிக வேகமாக உயர்வதுதான். இப்படி சர்க்கரை அளவு சட்டென்று அதிகரிப்பது உடலின் உள் உறுப்புகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இதனை கட்டுப்படுத்த பல நவீன மருந்துகள் இருந்தாலும், நம் அன்றாட வாழ்வில் எளிதாக கிடைக்கும் நெல்லிக்காய் சிறந்த தீர்வை தருகிறது. உணவை சாப்பிடுவதற்கு முன்பு பச்சையாக ஒரு நெல்லிக்காயை சாப்பிடுவது, ரத்த சர்க்கரை அளவு திடீரென அதிகரிப்பதை தடுக்கிறது என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
சர்க்கரை நோய்க்கு நெல்லிக்காய் எப்படி உதவுகிறது?
நெல்லிக்காயில் வைட்டமின் சி சத்தும், உடலின் நச்சுக்களை நீக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சத்துக்களும் (Anti-oxidants) மிக அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளன. நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் மாவுச்சத்து, செரிமானத்தின் போது மிக வேகமாக சர்க்கரையாக மாறி ரத்தத்தில் கலந்துவிட கூடாது.
நெல்லிக்காயில் உள்ள இயற்கையான சத்துக்கள், நாம் சாப்பிடும் உணவிலிருந்து சர்க்கரையை உடல் மெதுவாக உறிஞ்சுவதற்கு உதவி செய்கின்றன. இதன் காரணமாகவே, சாப்பிட்ட உடனே ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அசுர வேகத்தில் உயர்வது இயற்கையாகவே தடுக்கப்படுகிறது.
கணையத்தின் செயல்பாடும் இன்சுலின் சுரப்பும்
நமது உடலின் மிக முக்கியமான உறுப்பான கணையத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதில் நெல்லிக்காய் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கணையத்தில் இருந்துதான் இன்சுலின் ஹார்மோன் சுரக்கிறது. இந்த இன்சுலின் சரியாக வேலை செய்தால்தான் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை உடலால் ஆற்றலாக மாற்ற முடியும். சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு இந்த இன்சுலின் சுரப்பிலோ அல்லது அதை உடல் பயன்படுத்துவதிலோதான் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.
உணவுக்கு முன்பு நெல்லிக்காயை சாப்பிடும்போது, அது கணையத்தை தூண்டி இன்சுலின் சுரப்பை சீராக்குகிறது. இதனால் உடலின் இன்சுலின் ஏற்புத்திறன் அதிகரித்து, சர்க்கரையை சரியான முறையில் கையாள தொடங்குகிறது.
சாப்பிடுவதற்கு முன் ஏன் சாப்பிட வேண்டும்?
நாம் உணவை உண்பதற்கு சற்று முன்பாக நெல்லிக்காயை சாப்பிடும்போது, அது நமது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை வரவிருக்கும் உணவை ஏற்பதற்குத் தயார் செய்கிறது. உணவு செரிமானமாகி ரத்தத்தில் சர்க்கரை கலக்க தொடங்கும் முன்பே, நெல்லிக்காயின் சத்துக்கள் குடலில் வேலை செய்ய தொடங்கிவிடுகின்றன. இது ஒரு பாதுகாப்பு அரண் போல செயல்பட்டு, உணவுக்கு பிந்தைய சர்க்கரை உயர்வை தடுக்கிறது. இதனால் கணையத்திற்கும், பிற உள் உறுப்புகளுக்கும் தேவையற்ற அழுத்தம் ஏற்படுவது முற்றிலும் தவிர்க்கப்படுகிறது.
எப்படி சாப்பிடுவது?
சர்க்கரை நோயாளிகள் நெல்லிக்காயை எந்தெந்த வடிவங்களில் தங்களின் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.
- நெல்லிக்காயை கழுவி அப்படியே பச்சையாக கடித்து மென்று சாப்பிடுவதுதான் மிகச்சிறந்த வழியாகும். இதனால் அதில் உள்ள சத்துக்கள் வீணாகாமல் நமது குடலால் எளிதாக உறிஞ்சப்படுகின்றன.
- பச்சையாக சாப்பிட முடியாதவர்கள், நெல்லிக்காயை சாறாக எடுத்து குடிக்கலாம். ஆனால், இந்த சாற்றில் எக்காரணத்தை கொண்டும் சர்க்கரையோ அல்லது தேனோ சேர்க்க கூடாது.
- காய்ந்த நெல்லிக்காய் பொடியை குறிப்பிட்ட அளவில் வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் கலந்தும் குடிக்கலாம். பொதுவாக, ஒரு நாளைக்கு உணவுக்கு முன்பு ஒன்று அல்லது இரண்டு நெல்லிக்காய்களை சாப்பிடுவது சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்திருக்க போதுமானதாகும்.
யாரெல்லாம் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்
நெல்லிக்காய் முற்றிலும் இயற்கையான உணவு என்றாலும், சில குறிப்பிட்ட நபர்கள் இதனைப் பயன்படுத்தும்போது கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
- ஏற்கனவே சர்க்கரை நோய்க்காக கடுமையான மாத்திரைகள் அல்லது தினமும் இன்சுலின் ஊசி எடுத்து கொள்பவர்கள், நெல்லிக்காயையும் அதிக அளவில் சாப்பிடும்போது ரத்த சர்க்கரை அளவு வழக்கத்தை விட மிகவும் குறைந்துவிடும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, இவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெற்று நெல்லிக்காயை சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானது.
- நெல்லிக்காயில் புளிப்பு சுவை அதிகமாக இருப்பதால், இதனை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும்போது சிலருக்கு அமிலத்தன்மை அதிகரித்து நெஞ்செரிச்சல் அல்லது வயிற்று உப்புசம் போன்ற அசிடிட்டி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். எனவே, அசிடிட்டி தொந்தரவு உள்ளவர்கள் தங்களின் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப இதனைக் கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
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