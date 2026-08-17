ஆண்களே உஷார்! புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் அபாயத்தை 34% அதிகரிக்கும் உணவு - எச்சரிக்கும் சர்வதேச ஆய்வு
மிக குறைந்த அளவில் பாக்கெட் உணவுகளை சாப்பிடுபவர்களை விட, அதிக அளவில் இவற்றை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும் ஆண்களுக்கு புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் 24% முதல் 31% வரை அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்ததுள்ளது.
Published : August 17, 2026 at 7:00 AM IST
நம் வீட்டில் முந்தைய தலைமுறையினர் சமைத்த உணவை நினைத்து பார்த்தால், அதில் ஒரு இயல்பு இருக்கும். ஆனால், இன்றைக்கு நம் சமையலறைக்குள்ளும், வீட்டின் அலமாரிகளிலும் என்ன இருக்கிறது? பசித்தால் உடனே பிரித்து சாப்பிட பாக்கெட் உணவுகள், சிப்ஸ், பிஸ்கட்கள், குளிர்பானங்கள், உடனடி நூடுல்ஸ் என எல்லாமே தயாராக இருக்கின்றன.
வேலை முடிந்து பசியோடு வரும்போதோ அல்லது மாலை நேரத்தில் சுலபமாக எதையாவது சாப்பிட நினைக்கும்போதோ, இந்த மாதிரி உணவுகளைத்தான் நாம எல்லோரும் ரொம்ப இயல்பா தேர்வு செய்கிறோம். கடைக்கு சென்றால் சட்டென்று கண்ணில் படுவதும், சாப்பிட ருசியாக இருப்பதும் இதற்குக் காரணம்.
ஆனால், இப்படி நாம் தினமும் மிக சாதாரணமாக வாங்கிச் சாப்பிடும் பாக்கெட் உணவுகள், ஆண்களின் ஆரோக்கியத்தில் எந்த மாதிரியான ஆபத்துகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது குறித்து அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழகம் ஒன்று அதிர்ச்சியளிக்கும் புதிய ஆய்வு முடிவை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பாக்கெட் உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடும் ஆண்களுக்கு 'புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்' (Prostate Cancer) வருவதற்கான வாய்ப்பு 34% வரை அதிகரிக்கிறது என்பதுதான் அந்த ஆய்வு சொல்லும் எச்சரிக்கை.
தினமும் நாம் விரும்பி சாப்பிடும் இந்த உணவுகள் நம் உடலுக்குள் மெதுவாக என்ன செய்கின்றன, இந்த ஆய்வில் மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை பற்றி சற்று விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
40 ஆயிரம் ஆண்களுக்கு பாதிப்பு!
அமெரிக்காவில் உள்ள 'ப்ளோரிடா அட்லாண்டிக் பல்கலைக்கழகத்தின்' (Florida Atlantic University) 'சார்லஸ் ஈ. ஷ்மிட் மருத்துவக் கல்லூரி' வல்லுநர்கள் இது தொடர்பாக ஒரு விரிவான ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
அடைக்கப்பட்ட, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் (Ultra-Processed Foods - UPF) எனப்படுபவை தொழிற்சாலைகளில் பல்வேறு கெமிக்கல்கள், செயற்கை நிறமிகள், கூடுதல் சர்க்கரை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட கொழுப்பு மற்றும் உப்பு ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுபவை. நாம் தினமும் குடிக்கும் பாக்கெட் குளிர்பானங்கள், சிப்ஸ், கடைகளில் விற்கும் பாக்கெட் ரொட்டிகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி போன்றவை இந்த வகையில்தான் வருகின்றன.
இப்படிப்பட்ட பாக்கெட் உணவுகளால் ஆண்களுக்கு புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் ஆபத்து அதிகரிப்பது உலகளவில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவிலும் கூட, சென்னை, மும்பை போன்ற பெரிய நகரங்களில் வாழும் ஆண்களிடையே புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. ஆண்டுதோறும் தோராயமாக 40,000 ஆண்கள் இதனால் புதிதாகப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
17 ஆயிரம் நபரிடம் ஆய்வா?
இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் 'தி அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் மெடிசின்' என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
- 2003 முதல் 2023 வரை, 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட சுமார் 17,024 ஆண்களிடம் திரட்டப்பட்ட தகவல்களை வைத்து இந்த ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
- அவர்கள் தினமும் சாப்பிடும் உணவுகளில் எந்த அளவுக்கு பாக்கெட் உணவுகள் இடம்பெறுகின்றன என்பதை விரிவாகக் கணக்கிட்டனர்.
- அவர்கள் சாப்பிடும் அளவைக் கொண்டு 4 பிரிவுகளாகப் பிரித்து ஆய்வு செய்தனர்.
ஆய்வின் முடிவில், மிகக் குறைந்த அளவில் பாக்கெட் உணவுகளை சாப்பிடுபவர்களை விட, அதிக அளவில் இவற்றை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும் ஆண்களுக்கு புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் 24% முதல் 31% வரை அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்தது. இதில் மிக அதிக அளவில் பாக்கெட் உணவுகளை மட்டுமே தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வந்த ஆண்களுக்கு இந்த ஆபத்து 34% வரை உயர்கிறது.
மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை!
இந்த ஆராய்ச்சியின் முன்னணி ஆசிரியரும், FAU மருத்துவ கல்லூரியின் தடுப்பு மருத்துவத் துறை பேராசிரியருமான டாக்டர் சார்லஸ் ஹெச். ஹென்னேகன்ஸ் இது பற்றிக் கூறுகையில், "அதிக அளவில் பதப்படுத்தப்பட்ட பாக்கெட் உணவுகளைச் சாப்பிடும் ஆண்களுக்கு புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம் என்பதை இந்த ஆய்வு தெளிவாகக் காட்டுகிறது. பாக்கெட் உணவுகள் உடலுக்குப் பல வழிகளில் கெடுதல் விளைவிக்கின்றன என்பதற்கு இது மற்றொரு வலுவான சான்று" என்றார்.
அதே கல்லூரியின் மக்கள் நல சுகாதாரத் துறைத் தலைவரும், பேராசிரியருமான டாக்டர் டிமோதி டி வேர் டை இது குறித்து பேசுகையில், "இன்றைய சூழலில் பாக்கெட் உணவுகளைத் தவிர்ப்பது என்பது மக்களுக்கு ஒரு பெரிய சவாலாகவே இருக்கிறது. ஏனெனில் அவை எளிதாகவும் மலிவாகவும் கிடைக்கின்றன.
எனவே, மருத்துவர்கள் நோயாளிகளுக்கு அறிவுறுத்துவதோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், சத்தான இயல்பான உணவுகள் அனைவருக்கும் எளிதில் கிடைக்கும்படியான மாற்றங்களைச் சமூகத்தில் கொண்டுவர வேண்டும்" என்கிறார்.
நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஏற்கனவே செய்யப்பட்டுள்ள பல ஆராய்ச்சிகளில், பாக்கெட் உணவுகள் உடல் பருமன், ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய், இதய அடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. தற்போது புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்க்கும் இதற்கும் தொடர்பு இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது.
நாம் உண்ணும் உணவை முழுமையாக ஒரே நாளில் மாற்றிவிட முடியாது என்பது உண்மைதான். ஆனால், கடைகளில் விற்கும் பாக்கெட் நொறுக்குத் தீனிகளுக்குப் பதிலாக, நம் ஊரில் கிடைக்கக்கூடிய இயற்கை உணவுகள், காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் வீட்டில் சமைத்த உணவுகளைப் படிப்படியாக அதிகம் சேர்த்துக்கொள்வது நம் ஆரோக்கியத்திற்கு நாம் செய்யும் மிகப்பெரிய நன்மையாகும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002934326005954