ETV Bharat / health

உஷார்! பெங்களூரு காய்கறிகளில் நரம்புகளை சிதைக்கும் ஈயம்: ஆய்வில் பகீர் தகவல்!

உடலில் ஈயத்தின் அளவு அதிகமாக இருந்தாலும், குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்தில் எந்த அறிகுறியும் தெரியாது. இரத்த பரிசோதனை மூலம் மட்டுமே இதை கண்டறிய முடியும்

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 8, 2026 at 10:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

வீட்டில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லோருக்கும் சத்தான சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம் ஒவ்வொருவரின் ஆசை. அதற்காகத்தான் தேடித் தேடி காய்கறிகளை வாங்கி வருகிறோம். "காய்கறி சாப்பிட்டாதான் உடம்பு தேறும், கண்ணுக்கு நல்லது, ரத்தம் ஊறும்" என்று சொல்லித்தான் நம் பிள்ளைகளுக்கும் பீட்ரூட்டையும், கீரையையும் ஊட்டி விடுகிறோம்.

ஆனால், நாம் இவ்வளவு அக்கறையோடு வாங்கும் காய்கறிகளில் கண்ணுக்குத் தெரியாத விஷம் கலந்திருக்கிறது என்று தெரிந்தால் எப்படி இருக்கும்? சந்தையில் பளபளவென இருக்கும் கத்தரிக்காயும், பசுமையாக இருக்கும் பீன்ஸும் நம் ஆரோக்கியத்தைக் கெடுக்கும் என்றால் அதைவிடப் பெரிய அதிர்ச்சி வேறு ஏதுமில்லை.

காய்கறிகளைக் கழுவிச் சமைத்தால் விஷம் போய்விடும் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் காய்கறியின் உள்ளேயே நச்சுத்தன்மை கலந்திருந்தால் என்ன செய்வது? இப்போது பெங்களூருவில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வு, நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் காய்கறிகளின் பாதுகாப்பு குறித்துப் பயங்கரமான உண்மைகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்திருக்கிறது.

மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) குழு ஒன்று, பெங்களூரு மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள உள்ளூர் சந்தைகளில் இருந்து சுமார் 72 காய்கறி மாதிரிகளைச் சேகரித்து ஆய்வு செய்தது. இந்த ஆய்வு அறிக்கை கடந்த பிப்ரவரி 12 அன்று தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் (NGT) சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

இந்த ஆய்வில் மொத்தம் 11 வகையான கன உலோகங்கள், 3 தாதுக்கள் மற்றும் 230 வகையான பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் குறித்துச் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில் அதிர்ச்சியூட்டும் விதமாக, 72 மாதிரிகளில் 19 மாதிரிகளில் ஈயம் (Lead) அளவு அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பை விட மிக அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்ட காய்கறிகள்: இந்த ஆய்வில் நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் பல காய்கறிகள் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளன,

  • கத்தரிக்காய்: இதில் தான் மிக அதிகப்படியான ஈயம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு 0.1mg/kg என்றிருக்க, இதில் 1.953 அளவு ஈயம் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது. இது பாதுகாப்பான அளவை விட சுமார் 20 மடங்கு அதிகம்.
  • மற்ற காய்கறிகள்: பீன்ஸ், பீட்ரூட், முட்டைக்கோஸ், குடைமிளகாய் (Capsicum), பச்சை மிளகாய், வெள்ளரிக்காய், புடலங்காய் மற்றும் சௌசௌ.
  • ஈயம் தவிர, பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளின் தாக்கமும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டது. 70 மாதிரிகளில் 10 மாதிரிகள் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக பூச்சிக்கொல்லி நச்சுக்களைக் கொண்டிருந்தன.

ஈயம் காய்கறிகளுக்குள் எப்படி நுழைகிறது?

மருத்துவ வல்லுநர்களின் கருத்துப்படி, ஈயம் என்பது காய்கறிகளின் மேல் மட்டும் ஒட்டியிருக்கும் அழுக்கு அல்ல. தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் கலந்த நீர் அல்லது ரசாயனங்கள் கலந்த மண் மூலம் செடிகள் வளரும்போது, அதன் வேர்கள் வழியாக ஈயம் உறிஞ்சப்படுகிறது. இது காய்கறியின் திசுக்களுக்குள்ளேயே (Tissue) சென்று தங்கிவிடுகிறது.

காய்கறிகளை மேலோட்டமாகக் கழுவுவதாலோ அல்லது அதன் தோலைச் சீவுவதாலோ உள்ளே இருக்கும் ஈயத்தை அகற்ற முடியாது. சமைத்த பிறகும் இந்த நச்சுத்தன்மை மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

உடல் நலத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்

ஈயம் மனித உடலுக்கு மிகவும் ஆபத்தானது. குறிப்பாகக் குழந்தைகளுக்கு இது பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது,

  • மூளை வளர்ச்சி: குழந்தைகளின் நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதிப்பதோடு, மூளை வளர்ச்சியையும் சிந்திக்கும் திறனையும் குறைக்கிறது.
  • இதய நோய்கள்: உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO) தரவுப்படி, 2021-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான உயிரிழப்புகளுக்கு ஈய பாதிப்பு காரணமாக இருந்துள்ளது. இதில் பெரும்பாலானவை இதய நோய்களுடன் தொடர்புடையவை.
  • அறிகுறிகள்: உடலில் ஈயத்தின் அளவு அதிகமாக இருந்தாலும், குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்தில் எந்த அறிகுறியும் தெரியாது. இரத்தப் பரிசோதனை மூலம் மட்டுமே இதைக் கண்டறிய முடியும்.

தீர்வு என்ன? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

இந்தச் சிக்கல் 2023-லிருந்தே விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. பெங்களூரு பகுதியில் விளையும் காய்கறிகளில் கன உலோகங்கள் இருப்பதாக அப்போதே EMPRI நிறுவனம் எச்சரித்திருந்தது. இப்போது அரசு தரப்பில் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், தனிப்பட்ட முறையில் நாம் சில முன்னெச்சரிக்கைகளைக் கையாளலாம்.

சரியான உணவுமுறை: உடலில் ஈயத்தின் பாதிப்பைக் குறைக்க இரும்புச்சத்து, கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின்-சி நிறைந்த உணவுகளைக் குழந்தைகளுக்கு அதிகம் கொடுக்க வேண்டும். இது நச்சுக்களை எதிர்கொள்ள உதவும்.

கழுவுதல்: நச்சு உள்ளே இருந்தாலும், மேல்புறத்தில் இருக்கும் அழுக்கு மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளை அகற்றக் காய்கறிகளை நன்கு ஓடும் நீரில் கழுவுவது அவசியம். மிக முக்கியமாக, நாம் வாங்கும் காய்கறிகள் எங்கிருந்து வருகின்றன என்பதை முடிந்தவரைத் தெரிந்து கொள்வது நல்லது.

காய்கறிகள் சத்தானது என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. ஆனால், அவை விளைவிக்கப்படும் நிலமும் நீரும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டியது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கும் அவசியம் என்பதை இந்த ஆய்வு நமக்கு உணர்த்துகிறது.

இதையும் படிங்க: குடும்ப சுமையால் தொலைந்துபோகும் பெண்களின் தூக்கம் - ஆய்வில் முக்கிய தகவல்!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

LEAD LEVELS IN VEGETABLES
காய்கறிகள்
LEAD IN VEGETABLES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.