முடி கொட்டுவதை தடுக்க ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகளை உட்கொள்வது சரியா? மறைந்திருக்கும் ஆபத்துகள்!
முடி கொட்டுதல் அல்லது உடல் வலி ஏற்பட்டவுடன் பலரும் தாங்களாகவே சத்து மாத்திரைகளை எடுக்கின்றனர். ஆனால், இந்த அறிகுறிகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினால் மட்டுமே ஏற்படுவதில்லை.
Published : February 1, 2026 at 1:01 PM IST
இன்றைய உலகில், உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த குறுக்கு வழிகளைத் தேடுவது பலருக்கும் பழக்கமாகிவிட்டது. குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்களில் உலவும் 'வெல்னஸ் இன்ஃப்ளூயன்சர்கள்' (Wellness Influencers) மற்றும் விளம்பரங்களின் தாக்கத்தால், சாதாரண வைட்டமின் மாத்திரைகள் முதல் மூலிகை காப்ஸ்யூல்கள் வரை அனைத்தையும் மக்கள் தாங்களாகவே வாங்கி உட்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளனர்.
'இயற்கையானது என்பதால் ஆபத்து இருக்காது' அல்லது 'கூடுதல் சத்துக்கள் உடலுக்கு நன்மையே செய்யும்' என்ற தவறான புரிதல் மக்களிடையே ஆழமாகப் பதிந்துள்ளது. ஆனால், மருத்துவத் துறையைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள் இதற்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றனர்.
தேவையில்லாமல் அல்லது அளவுக்கு அதிகமாகச் சத்து மாத்திரைகளை எடுப்பது, உடலில் உள்ள முக்கிய உறுப்புகளைச் சிதைப்பதோடு, உடலில் வளர்ந்து வரும் தீவிரமான நோய்களைக் கண்டறிய முடியாமல் மறைத்துவிடும் அபாயத்தையும் கொண்டுள்ளது.
தன்னார்வ ஊட்டச்சத்து பயன்பாடு: ஷர்தா மருத்துவமனையின் மூத்த ஆலோசகர் டாக்டர் ஸ்ரே ஸ்ரீவஸ்தவா இது குறித்துக் கூறுகையில், "முன்பெல்லாம் சத்து மாத்திரைகள் எப்போதாவதுதான் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் இன்று நகர்ப்புறங்களில் இது ஒரு தினசரி பழக்கமாக மாறிவிட்டது," என்கிறார்.
குறிப்பாக வைட்டமின் டி (Vitamin D), வைட்டமின் பி12 (B12), இரும்புச்சத்து (Iron), கால்சியம் (Calcium), மெக்னீசியம் மற்றும் பல மூலிகை மருந்துகள் மருத்துவப் பரிசோதனைகள் ஏதுமின்றி உட்கொள்ளப்படுகின்றன. "அதிக அளவில் சத்துக்களை எடுத்தால் அதிக ஆரோக்கியம் கிடைக்கும்" என்ற தவறான எண்ணமே இதற்கு முக்கியக் காரணம்.
இயற்கையானது என்றால் அது பாதுகாப்பானதா? இது குறித்து டாக்டர் சன்னி ஜெயின் கூறுகையில், "ஆன்லைன் ஆலோசனைகளை நம்பி, பலவிதமான மாத்திரைகளை ஒன்றாகக் கலந்து உட்கொள்ளும் 'காக்டெய்ல்' (Cocktail) பாணி கலாச்சாரம் பெருகியுள்ளது. 'இயற்கை' என்று பெயரிடப்பட்ட அனைத்தும் பாதுகாப்பானவை அல்ல. உடலுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் மிகத் துல்லியமான அளவில் மட்டுமே தேவை. அந்த அளவைத் தாண்டும்போது அது நன்மையை விட தீமையையே அதிகம் செய்கிறது," என எச்சரிக்கிறார்.
மறைந்திருக்கும் உடல்நல அபாயங்கள்: ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகளை அளவுக்கு அதிகமாக எடுக்கும்போது ஏற்படும் பாதிப்புகள் உடனடியாகத் தெரியாது. சிதைவு முழுமையடைந்த பிறகே பலருக்கும் இது குறித்துத் தெரியவருகிறது. அதன் முக்கிய அபாயங்கள் பின்வருமாறு:
- உறுப்புகள் பாதிப்பு: தொடர்ச்சியான சத்து மாத்திரை பயன்பாடு கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்களுக்குத் தேவையற்ற அழுத்தத்தை அளித்து, அவற்றைச் செயலிழக்கச் செய்யலாம்.
- நரம்பு மண்டல பாதிப்பு: குறிப்பாக வைட்டமின் பி6 (Vitamin B6) அளவுக்கு அதிகமானால் நரம்புகள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
- ரத்த நாளங்களில் படிவுகள்: அதிகப்படியான கால்சியம் சத்து மாத்திரைகள், இரத்த நாளங்கள் மற்றும் உறுப்புகளில் கால்சியம் படிவங்களை உருவாக்கி இதயப் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
- புற்றுநோய் சிகிச்சை சிக்கல்கள்: புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 40 முதல் 70 சதவீதத்தினர் ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதில் பாதிப் பேர் தங்கள் மருத்துவரிடம் இதைப் பற்றிச் சொல்வதே இல்லை. "சாதாரண செல்களைப் பாதுகாக்கும் சில சத்துக்கள், புற்றுநோய் செல்களையும் பாதுகாத்துச் சிகிச்சையைத் தோல்வியடையச் செய்யலாம்," என்கிறார் டாக்டர் ஜெயின்.
- அறிகுறிகளை மறைத்தல்: சத்து மாத்திரைகள் தற்காலிகமாகப் புத்துணர்ச்சியைத் தருவதால், உடலில் மறைந்துள்ள உண்மையான நோயின் அறிகுறிகளை இவை மறைத்துவிடும். இதனால் சரியான நேரத்தில் நோய் கண்டறியப்படுவது தாமதமாகிறது.
தேவையற்ற பயன்பாடா? அயர்ச்சி, முடி கொட்டுதல் அல்லது உடல் வலி ஏற்பட்டவுடன் பலரும் தாங்களாகவே சத்து மாத்திரைகளை எடுக்கின்றனர். ஆனால், இந்த அறிகுறிகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினால் மட்டுமே ஏற்படுவதில்லை. "முறையான ரத்தப் பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவரின் மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகே சத்து மாத்திரைகள் பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும். ஒரு ஊட்டச்சத்து அதிகமாகும்போது, அது மற்றொரு ஊட்டச்சத்தை உடல் உறிஞ்சுவதைத் தடுத்து, புதிய சத்துக் குறைபாடுகளை உருவாக்கிவிடும்," என்று டாக்டர் ஸ்ரீவஸ்தவா விளக்குகிறார்.
யாருக்கெல்லாம் கூடுதல் ஆபத்து? கீழ்க்கண்ட பிரிவினர் மருத்துவ ஆலோசனையின்றி சத்து மாத்திரைகளை எடுப்பது மிகவும் ஆபத்தானது,
- கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள்.
- குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள்.
- சிறுநீரகம் அல்லது கல்லீரல் பாதிப்பு உள்ளவர்கள்.
- ஏற்கனவே வேறு நோய்களுக்குத் தொடர் மருந்து எடுப்பவர்கள்.
சத்து மாத்திரைகள் என்பவை சரிவிகித உணவிற்குப் மாற்றாக அமையாது. மருந்துக் கடைகளில் எளிதாகக் கிடைக்கிறது என்பதற்காக அவற்றை மிட்டாய்களைப் போல உட்கொள்வது ஆபத்தானது. மருத்துவர்களின் ஆலோசனை, மருந்தாளுநர்களின் விழிப்புணர்வு மற்றும் மருந்து அட்டைகளில் உள்ள சரியான வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.