இந்த பிரச்சனை இருப்பவர்கள் க்ரீன் டீ குடிக்க கூடாது! ஏன் தெரியுமா?
க்ரீன் டீயில் உள்ள கஃபைன் நஞ்சுக்கொடியை தாண்டி குழந்தையை சென்றடையும் அபாயம் உள்ளது. இது குழந்தையின் எடையை குறைக்கவோ அல்லது பிறப்பிற்கு பின் குழந்தையின் தூக்கத்தை பாதிக்கவோ வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : March 16, 2026 at 10:51 AM IST
உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் எடை குறைப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு இன்றைய காலகட்டத்தில் மக்களிடையே பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது. இதற்காக பலரும் ஜிம் செல்வது, நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது எனப் பல முயற்சிகளை எடுக்கின்றனர். இதில் மிக முக்கியமான இடத்தை பிடிப்பது க்ரீன் டீ பயன்பாடு.
உடல் எடையை குறைக்கவும், உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றவும் க்ரீன் டீ ஒரு சிறந்த பானமாக பலராலும் பார்க்கப்படுகிறது. இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும், ரத்த ஓட்டத்திற்கும் நல்லது என்று சொல்லப்பட்டாலும், இது எல்லாருக்கும் ஏற்றது என்று சொல்லிவிட முடியாது. நாம் எதை உட்கொள்கிறோம், அது நம் உடலுக்கு பொருந்துமா என்பதை தெரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம்.
க்ரீன் டீயில் உள்ள சில வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் கஃபைன் (Caffeine) அளவு சிலருக்கு எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. எனவே, க்ரீன் டீ குடிக்கும் முன் அதன் பின்விளைவுகளையும், உங்கள் உடல் நிலையையும் கருத்தில் கொள்வது நல்லது. சில குறிப்பிட்ட உடல்நிலை கொண்டவர்கள் க்ரீன் டீயைத் தவிர்ப்பது அல்லது அளவோடு குடிப்பது ஏன் அவசியம் என்பது குறித்து சமீபத்திய ஆய்வுகள் கூறும் தகவல்களை விரிவாகக் காண்போம்.
கஃபைன் உணர்திறன் கொண்டவர்கள்: காபியை விட க்ரீன் டீயில் கஃபைன் அளவு குறைவாக இருந்தாலும், தூண்டுதல் உணர்வுகளுக்கு உடனடியாக எதிர்வினை ஆற்றும் உடல்வாகு கொண்டவர்களுக்கு இது சிக்கலை ஏற்படுத்தும். NIH ஆய்வு தகவல்களின்படி, கஃபைன் உணர்திறன் உள்ளவர்கள் க்ரீன் டீ குடிக்கும்போது பதற்றம், தூக்கமின்மை மற்றும் இதயம் படபடத்தல் போன்ற உணர்வுகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.
குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் இதை குடிப்பதால் தூக்க சுழற்சி பாதிக்கப்படலாம் என்கிறது Harvard ஆய்வுதளத்தில் வெளியான ஆய்வு. நரம்பு தளர்ச்சி அல்லது மன அழுத்தம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் க்ரீன் டீயை அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்ளும்போது, அது அவர்களின் பிரச்சனையை மேலும் தீவிரமாக்கக்கூடும். எனவே, உடல் கஃபைனுக்கு அதிக உணர்திறன் கொண்டது என நீங்கள் உணர்ந்தால், க்ரீன் டீயைத் தவிர்ப்பது அல்லது அதன் அளவை வெகுவாகக் குறைப்பது உங்கள் மன அமைதிக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது.
இரும்புச்சத்து குறைபாடு உள்ளவர்கள்: நமது உடலில் ஆக்சிஜன் சீராகச் செல்ல இரும்புச்சத்து மிக முக்கியம். ஆனால் க்ரீன் டீயில் உள்ள 'டானின்கள்' (Tannins) நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள இரும்புச்சத்தை உடல் உறிஞ்சுவதைத் தடுக்கின்றன என The Impact of Tannin Consumption on Iron Bioavailability and Status என்ற தலைப்பில் வெளியான NIH ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
குறிப்பாக தாவர உணவுகளிலிருந்து கிடைக்கும் இரும்புச்சத்தை இது பெருமளவு பாதிக்கிறது என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஏற்கனவே ரத்த சோகை அல்லது இரும்புச்சத்து குறைபாட்டினால் அவதிப்படுபவர்கள், உணவு உண்ட உடனே க்ரீன் டீ குடிக்கும் பழக்கத்தை முற்றிலுமாகத் தவிர்க்க வேண்டும். இது காலப்போக்கில் உடலில் இரும்புச்சத்து அளவை மேலும் குறைத்து, தீவிரமான உடல் சோர்வு மற்றும் பலவீனத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள்: க்ரீன் டீயில் உள்ள கஃபைன் நஞ்சுக்கொடியை தாண்டி குழந்தையை சென்றடையும் அபாயம் உள்ளது. இது குழந்தையின் எடையை குறைக்கவோ அல்லது பிறப்பிற்குப் பின் குழந்தையின் தூக்கத்தைப் பாதிக்கவோ வாய்ப்புள்ளதாக NIH ஆய்வு எச்சரிக்கின்றன.
அதேபோல், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அதிகப்படியான க்ரீன் டீ குடித்தால், அது தாய்ப்பால் வழியாக குழந்தைக்கு சென்று குழந்தையின் தூக்கமின்மைக்குக் காரணமாகலாம். மிதமான அளவில் குடிப்பது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்றாலும், மகப்பேறு காலத்தில் மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின்றி இதனை ஒரு பழக்கமாக வைத்துக்கொள்வதைத் தவிர்ப்பதே தாய் மற்றும் சேய் இருவரின் நலத்திற்கும் பாதுகாப்பான வழியாகும்.
செரிமானப் கோளாறு மற்றும் அமிலத்தன்மை உள்ளவர்கள்: பலர் க்ரீன் டீயை வெறும் வயிற்றில் குடித்தால் உடல் எடை குறையும் எனத் தவறாக எண்ணுகிறார்கள். ஆனால், வெறும் வயிற்றில் க்ரீன் டீ குடிக்கும்போது அதிலுள்ள டானின்கள் வயிற்றில் அமிலச் சுரப்பை (Stomach Acid) அதிகரிக்கின்றன. இதனால் நெஞ்செரிச்சல், குமட்டல் அல்லது வயிற்று வலி போன்ற உபாதைகள் ஏற்படலாம்.
ஏற்கனவே அல்சர் அல்லது இரைப்பை அழற்சி உள்ளவர்கள் க்ரீன் டீ குடிப்பதால் அந்தப் புண்கள் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. அமில எதிர்ப்பரிமாற்றம் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு க்ரீன் டீ ஒரு தூண்டியாக செயல்பட்டு அசௌகரியத்தை உண்டாக்கும். எனவே, செரிமான மண்டலம் உணர்திறன் கொண்டவர்கள் வெறும் வயிற்றில் க்ரீன் டீ குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, உணவு இடைவேளைகளுக்குப் பிறகு மிதமான அளவில் எடுத்துக் கொள்வதே சிறந்தது.
மருந்துகள் உட்கொள்பவர்கள்: நீங்கள் ஏதேனும் நீண்டகால நோய்களுக்காக மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவர் என்றால், க்ரீன் டீ விஷயத்தில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. குறிப்பாக ரத்தத்தை மெல்லியதாக மாற்றும் மருந்துகள் (Blood Thinners), இதய நோய்க்கான மருந்துகள் அல்லது மனநல மருந்துகள் உட்கொள்பவர்களுக்கு க்ரீன் டீயில் உள்ள வேதிப்பொருட்கள் குறுக்கீடுகளைச் செய்யலாம்.
இது மருந்துகளின் வீரியத்தைக் குறைக்கலாம் அல்லது தேவையற்ற பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
