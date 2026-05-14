வெயில் காலத்தில் அதிகரிக்கும் தலைவலி! மந்த நிலையை விரட்ட டிப்ஸ் இதோ!
தாகம் எடுக்கும் வரை காத்திருக்காமல் அவ்வப்போது தண்ணீர் அருந்துவதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும். இளநீர், மோர் மற்றும் எலக்ட்ரோலைட் நிறைந்த பானங்கள் உடலின் உப்பு சமநிலையை பராமரிக்க உதவும்.
Published : May 14, 2026 at 12:41 PM IST
கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டாலே உடல் சூடு மற்றும் தாகம் எடுப்பது இயல்புதான் என்று நாம் கடந்து போகிறோம். ஆனால், தற்போதைய கடுமையான வெப்ப அலைகள் நமது உடல்நலனை தாண்டி, மூளையின் செயல்பாட்டையும் நேரடியாக பாதிக்கின்றன என்பது ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.
சமீபகாலமாக மருத்துவமனைகளுக்கு வரும் நோயாளிகளில் பலரும் கடுமையான தலைவலி, தலைச்சுற்றல் மற்றும் எதிலும் கவனத்தைச் செலுத்த முடியாத 'மூளை மூடுபனி' (Brain Fog) போன்ற குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இது வெறும் கோடைக்கால அசதி மட்டுமல்ல, வெப்பம் மற்றும் நீர்ச்சத்து குறைபாட்டால் நமது நரம்பு மண்டலம் சந்திக்கும் ஒரு சவால் என்று ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். குறிப்பாக, நீண்ட நேரம் கணினி திரையைப் பார்ப்பது மற்றும் போதிய உறக்கமின்மை இந்த பாதிப்புகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துகின்றன. வெப்ப அலைகளின் பிடியில் இருந்து நம் மூளை ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை ஆய்வுகள் வலியுறுத்துகின்றன.
வெப்ப அலைகளும் நரம்பியல் பாதிப்புகளும்
தற்போது நிலவி வரும் கடுமையான வெப்ப சூழல், மனிதர்களின் நரம்பியல் ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதிகப்படியான வெப்பம் காரணமாக உடலில் இருந்து வெளியேறும் வியர்வை, நீர்ச்சத்து குறைபாட்டை (Dehydration) உண்டாக்குகிறது. உடலில் நீர்ச்சத்து குறையும்போது, மூளைக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தின் அளவு பாதிக்கப்படுகிறது.
இதுவே தலைவலி மற்றும் தலைச்சுற்றலுக்கு முக்கிய காரணமாகிறது. இதனை ஆய்வாளர்கள் 'வெப்ப தலைவலி' (Heat Headaches) என்று குறிப்பிடுகின்றனர். ரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படும் இத்தகைய மாற்றங்கள், ஒரு நபரின் சிந்திக்கும் திறன் மற்றும் மனநிலையிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது.
ஏன் இந்த தலைவலி ஏற்படுகிறது?
உடலில் உள்ள நீர் மற்றும் தாது உப்புகள் வியர்வை வழியாக வெளியேறும்போது, மின்பகுபொருட்களின் (Electrolytes) சமநிலை குலைகிறது. இந்த சமநிலையின்மை மூளையின் செயல்பாட்டை மந்தமாக்குகிறது. போதிய நீர் அருந்தாமல் நீண்ட நேரம் ஏசி அறைகளில் அமர்ந்து கணினி அல்லது அலைபேசிகளைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு இந்தப் பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது.
கணினித் திரையில் இருந்து வெளிவரும் வெளிச்சம் கண்களுக்கு அழுத்தத்தை தருவதோடு, நீர்ச்சத்து குறைபாட்டுடன் இணைந்து ஒற்றைத் தலைவலி (Migraine) போன்ற தீவிர பாதிப்புகளைத் தூண்டுகிறது.
முக்கிய அறிகுறிகள்
வெப்பத்தினால் ஏற்படும் தலைவலி என்பது சாதாரண தலைவலியை போல இல்லாமல் சில கூடுதல் அறிகுறிகளுடன் வெளிப்படுகிறது.
- தலைப்பகுதியில் ஒருவித துடிப்பு அல்லது மந்தமான வலி ஏற்படுதல்.
- திடீரென ஏற்படும் தலைச்சுற்றல் அல்லது கண்கள் இருட்டுவது போன்ற உணர்வு.
- எந்த ஒரு வேலையிலும் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போதல்.
- சின்னச் சின்ன விஷயங்களுக்கும் எரிச்சல் அடைவது மற்றும் மன உளைச்சல்.
- கண்களில் ஏற்படும் அதிகப்படியான அழுத்தம் மற்றும் சோர்வு.
- குமட்டல் மற்றும் உடல் தளர்ச்சி அடைதல்.
இந்த அறிகுறிகளை சாதாரண கோடைக்கால சோர்வு என்று அலட்சியப்படுத்துவது ஆபத்தானது என ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.
யார் அதிக கவனமுடன் இருக்க வேண்டும்?
வெப்பத்தின் பாதிப்பு அனைவருக்கும் இருந்தாலும், சில குறிப்பிட்ட பிரிவினர் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களின் உடல் வெப்பநிலையை சீராக வைக்கும் திறன் குறைவாக இருப்பதால், அவர்கள் எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
அதேபோல், வெயிலில் வேலை செய்பவர்கள், ஏற்கனவே ஒற்றை தலைவலி பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மற்றும் நீண்ட நேரம் டிஜிட்டல் திரைகளை பார்ப்பவர்கள் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர். இவர்கள் தங்களது நீர் உட்கொள்ளும் அளவை எப்போதும் கண்காணிப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
எப்போது எச்சரிக்கை தேவை?
லேசான தலைவலி என்பது ஓய்வு எடுத்தால் சரியாகிவிடும். ஆனால், சில அறிகுறிகள் தென்படும்போது உடனடியாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். கடுமையான தலைவலியுடன் வாந்தி எடுத்தல், குழப்பமான மனநிலை, பார்வை மங்குதல் அல்லது மயக்கம் அடைதல் போன்றவை ஏற்பட்டால், அது வெப்ப பக்கவாதம் (Heatstroke) அல்லது தீவிர நரம்பியல் பாதிப்பின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். இத்தகைய சூழலில் தாமதிக்காமல் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பது அவசியம்.
தடுக்க என்ன செய்வது?
வெப்ப அலைகளில் இருந்து மூளை ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க சில எளிய வாழ்வியல் மாற்றங்கள் தீர்வாக அமைகின்றன. தாகம் எடுக்கும் வரை காத்திருக்காமல் அவ்வப்போது தண்ணீர் அருந்துவதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும். இளநீர், மோர் மற்றும் எலக்ட்ரோலைட் நிறைந்த பானங்கள் உடலின் உப்பு சமநிலையை பராமரிக்க உதவும்.
நண்பகல் 12 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், அந்த நேரங்களில் வெளிப்புற வேலைகளை தவிர்க்கலாம். அதேபோல், கணினியில் வேலை செய்பவர்கள் அவ்வப்போது இடைவெளி எடுத்து கண்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும்.
போதிய உறக்கம் உடலின் வெப்பத்தைக் குறைத்து, நரம்பு மண்டலத்தைச் சீராக வைக்க உதவுகிறது. தளர்வான மற்றும் காற்றோட்டமான பருத்தி ஆடைகளை அணிவது உடல் வெப்பத்தை வெளியேற்ற பெரிதும் துணைபுரியும். கோடைக்கால வெப்பம் என்பது வெறும் வியர்வை சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது நமது ஒட்டுமொத்த உடல் மற்றும் மூளை ஆரோக்கியத்தை சார்ந்தது என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவதே சிறந்தது. அப்புறம் என்ன நண்பர்களே? உடலின் எச்சரிக்கை சிக்னல்களைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது வருமுன் காக்க உதவும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3029145/