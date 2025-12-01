புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கும் 5 காலை பழக்கங்கள் - தினமும் ஃபாலோ பண்ணுங்க!
Published : December 1, 2025 at 4:23 PM IST
நாம் ஒரு நாளை எப்படி தொடங்குகிறோம் என்பது அந்த நாளை மட்டுமல்ல, நமது நீண்ட கால ஆரோக்கியத்தையும், ஏன், புற்றுநோய் போன்ற தீவிர நோய்களின் அபாயத்தையும் தீர்மானிக்கிறது என்றால் நம்பமுடிகிறதா? புற்றுநோய் அபாயம் என்பது ஒரே நாளில் உருவாவதில்லை. மாறாக, பல வருடங்களாக நாம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் பழக்கங்களால் மெதுவாக கட்டமைக்கப்படுகிறது.
எளிய காலைப் பழக்கவழக்கங்கள், உயிரணுக்கள், வளர்சிதை மாற்றம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் நீண்ட கால நோயெதிர்ப்பு ஆகியவற்றை வலுப்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. கடுமையான மாற்றங்களைச் செய்வதற்குப் பதிலாக, நமது அன்றாட வழக்கத்தில் சில பயனுள்ள பழக்கங்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம், அழற்சியைக் குறைத்து, நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பை வலுப்படுத்தி, புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க ஒரு வலிமையான அடித்தளத்தை உருவாக்க முடியும். அந்த வகையில், நீண்ட ஆயுளுக்கும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கும் வழிவகுக்கும் ஐந்து அத்தியாவசிய காலைப் பழக்கங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கும் 5 காலைப் பழக்கங்கள்:
காலை உடற்பயிற்சி: காலையில் உடற்பயிற்சி செய்வது வளர்சிதை மாற்றத்தைத் தூண்டி, ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. இதனால், செல்களைச் சரிசெய்வதற்கு தேவையான ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் சென்றடைகின்றன. நடைபயிற்சி, நீட்சிப் பயிற்சிகள் (Stretching) அல்லது யோகா போன்றவற்றை 20 முதல் 30 நிமிடங்களுக்கு செய்வது நாள்பட்ட அழற்சியைக் குறைக்கிறது.
மேலும், உடலின் அசாதாரண அல்லது சேதமடைந்த செல்களை அகற்றும் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் திறனை ஆதரிக்கிறது. உடற்பயிற்சி ஹார்மோன்களைச் சமநிலைப்படுத்தி, ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரிக்க உதவுகிறது. அதிக உடல் கொழுப்பு பல வகையான புற்றுநோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் என்பதால், தினசரி உடற்பயிற்சி செய்வது உடலை வலிமையாகவும் மீள் திறனுடனும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
தாவர அடிப்படையிலான காலை உணவு: சத்தான காலை உணவு உடலுக்கு சேதத்திலிருந்து செல்களைப் பாதுகாக்கும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், நார்ச்சத்து மற்றும் வைட்டமின்களை வழங்குகிறது. பழங்கள், காய்கறிகள், நட்ஸ், விதைகள், ஓட்ஸ் மற்றும் முழு தானியங்கள் போன்ற முழு உணவுகளை உட்கொள்வது நாள்பட்ட அழற்சியைக் குறைக்கிறது மற்றும் செரிமான ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.
நார்ச்சத்து நிறைந்த காலை உணவு ஆரோக்கியமான குடல் நுண்ணுயிரியை ஆதரிக்கிறது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் புற்றுநோய் தடுப்பில் இன்றியமையாத பங்கை கொண்டுள்ளது. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளில் உள்ள தேவையற்ற சேர்க்கைகள் மற்றும் சேர்மங்களைத் தவிர்த்து, தாவர அடிப்படையிலான உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது சமச்சீர் ஆற்றலுக்கும் நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கும் அடித்தளமாக அமைகிறது.
சூரிய ஒளி வெளிப்பாடு: காலையில் எழுந்தவுடன் சில நிமிடங்களுக்கு சூரிய ஒளியில் இருப்பது, நமது சர்க்காடியன் தாளத்தை (Circadian Rhythm) மீட்டமைக்க உதவுகிறது. இது கார்டிசோல் மற்றும் மெலடோனின் போன்ற ஹார்மோன்களைச் சீராக்குகிறது. வலுவான சர்க்காடியன் தாளம், டிஎன்ஏ பழுதுபார்ப்புக்கு ஆதரவளித்து, அசாதாரண செல் வளர்ச்சியை எதிர்த்துப் போராடும் நோய் எதிர்ப்பு கண்காணிப்புக்கு அவசியமான ஒன்றாகும். சீரான தூக்கம், விழிப்பு நேரம் மற்றும் காலை சூரிய ஒளி ஆகியவை நாள்பட்ட அழற்சியைக் குறைத்து, சிறந்த மீட்சிக்கும் மனத் தெளிவு மற்றும் உணர்ச்சி சமநிலைக்கும் உதவுகின்றன.
புகையிலை மற்றும் மது: புகையிலை அல்லது ஆல்கஹால் ஆகியவற்றை அதிகாலையில் பயன்படுத்துவது, இரவு முழுவதும் செல் பழுதுபார்ப்புக்கு பிறகு உடல் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கும்போது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் கார்சினோஜென்களின் வெளிப்பாட்டை அதிகரிக்கிறது. இந்த இரண்டு பொருட்களும் செல்களை சேதப்படுத்தி, புற்றுநோயாக வளரக்கூடிய பிறழ்வுகளின் வாய்ப்பை அதிகரிக்கின்றன.
புகைபிடித்தல் அல்லது மது அருந்துவதைத் தவிர்ப்பது, உடலில் தேவையற்ற அழுத்தத்தைக் குறைத்து, இயற்கையான நச்சு நீக்கும் செயல்முறையை ஆதரிக்கிறது. இதற்குப் பதிலாக தண்ணீர் அல்லது மூலிகை டீ அருந்துவது நீரேற்றம் மற்றும் செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது.
மருத்துவ பரிசோதனை: தடுப்புப் பரிசோதனைகள் மற்றும் வழக்கமான சுயப் பரிசோதனைகள் (Self-checks) மூலம், உடல் மாற்றங்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிய உதவுகிறது. ஆரம்ப நிலையிலேயே புற்றுநோயைக் கண்டறியும்போது சிகிச்சை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஒவ்வொரு மாதமும் காலண்டரில் குறிப்பது அல்லது அலாரம் வைப்பது இந்த சோதனைகளைத் தவறாமல் செய்ய உதவுகிறது. உடலைப் புரிந்துகொள்வதும், அசாதாரணமான மாற்றங்களைக் கவனிப்பதும் நீண்ட கால பாதுகாப்பு மற்றும் தடுப்புக்கான சக்திவாய்ந்த படியாகும்.
புற்றுநோய் தடுப்பு என்பது பெரிய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களுடன் தொடங்காமல், நாம் அன்றாடம் மேற்கொள்ளும் சிறிய செயல்களிலிருந்து தொடங்குகிறது. இந்த ஐந்து காலைப் பழக்கவழக்கங்களும் நோய் எதிர்ப்புச் செயல்பாடு, அழற்சி குறைப்பு, பழுதுபார்க்கும் அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் காரணிகளின் வெளிப்பாட்டைக் குறைத்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் ஒன்றுபட்டு செயல்படுகின்றன.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.