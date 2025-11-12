ஆரோக்கியமான உணவுகள் இவர்களுக்கு ஆரோக்கியமானது இல்லையாம் - என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க!
Published : November 12, 2025 at 5:11 PM IST
பொதுவாக ஆரோக்கியமானது என்று நாம் கருதும் உணவுகள் அனைத்தும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரே மாதிரியான பலனை அளிப்பதில்லை. ஒருவருக்கு நன்மை பயக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள், உடல்நலக் குறைபாடுகள் உள்ள மற்றொருவருக்கு நஞ்சாகக்கூட மாறலாம் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, இதயம் அல்லது சிறுநீரகப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் அன்றாடம் எடுத்துக்கொள்ளும் சில பொதுவான உணவுகள் எவ்வாறு எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
வாழைப்பழம்: வாழைப்பழத்தில் அதிக அளவு பொட்டாசியம் நிறைந்துள்ளது. இது தசைகளின் சீரான செயல்பாட்டிற்கும், குறிப்பாக இதயத் துடிப்புக்கும் அவசியம். இருப்பினும், சிறுநீரகப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் அல்லது ஸ்பைரோனோலாக்டோன், ARNI போன்ற மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு, உடலால் இந்த அதிகப்படியான பொட்டாசியத்தை வெளியேற்ற முடியாது.
ரத்தத்தில் பொட்டாசியம் அளவு அதிகரிக்கும்போது, அது ஒழுங்கற்ற இதயத்துடிப்பை உண்டாக்கி, சில சமயங்களில் மாரடைப்புக்கு வழிவகுக்கலாம். எனவே, சிறுநீரகம் மற்றும் இதயப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் வாழைப்பழம் உட்கொள்வதை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.
பசலைக்கீரை: பசலைக்கீரை ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியமாக இருந்தாலும், இது பொட்டாசியம் மற்றும் வைட்டமின் K சத்தை அதிக அளவில் கொண்டுள்ளது. ரத்த உறைதலைத் தடுக்கும் வார்ஃபரின் (Warfarin) போன்ற மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்கள், பசலைக்கீரையை அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால் சிக்கல் ஏற்படலாம். வைட்டமின் K ரத்த உறைதலில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பதால், இதன் அதிகப்படியான உட்கொள்ளல் மருந்தின் செயல்பாட்டைப் பாதித்து, ரத்த உறைதல் அளவைக் கணிக்க முடியாத நிலைக்குத் தள்ளும்.
சோயா சாஸ்: உணவுக்குச் சுவை சேர்க்கும் சோயா சாஸில் சோடியம் அளவு அதிகம். இதய செயலிழப்பு உள்ள நோயாளிகளுக்கு, ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் கூட ஆபத்தானது. அதிக சோடியம் உடலில் நீர் தேக்கத்தை ஏற்படுத்தி, மூச்சுத் திணறல் மற்றும் வீக்கத்தை உண்டாக்கும். பலவீனமான இதயத்திற்கும் சிறுநீரகத்திற்கும் அதிக சோடியம் உட்கொள்ளல் மேலும் அதிக வேலைப்பளுவை ஏற்படுத்தி, நிலைமையை மோசமாக்கும்.
அதிமதுரம்: சீமை அதிமதுரத்தில் இருக்கும் கிளைசிரைசின் என்ற கலவை, ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் பண்பைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது உடலில் பொட்டாசியத்தின் அளவை குறைக்கலாம். எனவே, உயர் ரத்த அழுத்தம் அல்லது இதய நோய் உள்ளவர்கள் இந்த இயற்கை தின்பண்டத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
திராட்சை: திராட்சைப்பழம் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காக அறியப்பட்டாலும், இதில் உள்ள சில ரசாயனங்கள் கல்லீரலில் உள்ள CYP3A4 என்ற நொதியின் செயல்பாட்டைத் தடுக்கின்றன. இந்த நொதி நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பெரும்பாலான மருந்துகளை உடைத்து வெளியேற்ற உதவுகிறது. நொதியின் செயல் தடுக்கப்படும்போது, மருந்து ரத்த ஓட்டத்தில் அதிக அளவில் கலந்து, உடலில் அபாயகரமான அளவிற்கு அதிகமாகத் தங்கி, பக்க விளைவுகள் மற்றும் நச்சுத்தன்மையின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
ஆல்கஹால்: சிலர் 'வைன்' போன்ற லேசான மதுபானங்கள் தீங்கு விளைவிக்காது என்று கருதினாலும், ஆல்கஹால் என்பது இதய தசைகளுக்கு ஒரு நேரடி நச்சுக் காரணி என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து மது அருந்துவது, ஆல்கஹால்-தூண்டப்பட்ட இதய செயலிழப்புக்கு (Alcoholic Cardiomyopathy) வழிவகுக்கும். ஏற்கனவே இதயப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மது அருந்துவதை முற்றிலுமாகத் தவிர்ப்பதே சிறந்தது. இதயம் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் ஊட்டச்சத்துக்களை வித்தியாசமாகக் கையாளுகின்றன.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.