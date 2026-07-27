குழந்தையின் எடை உயரத்திற்கேற்ப இல்லையா? ஆரோக்கியமாக எடையை கூட்ட ஊட்டச்சத்து நிபுணர் டிப்ஸ்!
குழந்தைகளுக்கு தினமும் மூன்று வேளை சத்தான முழுமையான உணவோடு, இடைப்பட்ட நேரங்களில் இரண்டு வேளை ஊட்டச்சத்து நிறைந்த ஸ்நாக்ஸ்களை வழங்க வேண்டும்.
Published : July 27, 2026 at 11:32 AM IST
குழந்தை பிறந்தது முதல் அவர்கள் வளரும் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் பெற்றோர் மிகவும் உன்னிப்பாக கவனிப்பார்கள். "நம்ம குழந்தை நல்லா வளருறானா? சரியான எடையில் இருக்கானா?" என்ற கவலை ஒவ்வொரு தாய் மற்றும் தந்தையின் மனதிலும் எப்போதும் இருக்கும்.
குறிப்பாக, குழந்தைகள் டீனேஜ் எனப்படும் பதின்ம வயதை (13 முதல் 19 வயது) எட்டும்போது, அவர்களின் உடலிலும் மனதிலும் வேகமான மாற்றங்கள் நிகழும். இந்த சமயத்தில், மற்ற குழந்தைகளை பார்த்துவிட்டு, "நம்ம பையன் ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கானே..பொண்ணு ரொம்ப பலவீனமா இருக்காளே..." என்று பெற்றோர் பதற்றமடைய தொடங்குவார்கள்.
உடனே குழந்தையை எடை அதிகரிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், அவர்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமான உணவை கட்டாயப்படுத்தி ஊட்டுவது, அல்லது கலோரி அதிகமுள்ள ஜங்க் ஃபுட்ஸ், நொறுக்கு தீனிகளை தான் நன்றாக சாப்பிடுகிறார்கள் என்ற எண்ணத்தில் அதை வாங்கி கொடுப்பது போன்ற தவறுகளை பெரும்பாலான பெற்றோர் செய்கிறார்கள்.
ஆனால், இதனால் நன்மைக்கு பதிலாக தீமையே அதிகம் விளையும் என்று எச்சரிக்கிறார்கள் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள். இந்த சூழலில், குழந்தைகள் ஆரோக்கியமான முறையில் எடையை அதிகரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..
டீனேஜ் வயதில் உடலின் தேவையும் ஊட்டச்சத்தும்
பதின்ம பருவம் என்பது குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும் மிக முக்கியமான காலகட்டமாகும். இந்த வயதில் தான் எலும்புகளின் வளர்ச்சி, தசை மண்டல வலிமை, மூளையின் செயல்திறன் மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மிக வேகமாக நடக்கும் என்று ஊட்டச்சத்து நிபுணர் டாக்டர் லதா சசி தெரிவிக்கிறார். எனவே, இந்த சமயத்தில் உடலுக்கு சரியான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைப்பது மிகவும் அவசியம்.
ஆனால், சில குழந்தைகள் தங்களின் உயரத்திற்கு ஏற்ற எடை இல்லாமல் மிகவும் மெலிந்து காணப்படுவார்கள். இதை பார்த்து பயந்து போய், கண்ட கண்ட உணவுகளை கொடுத்து எடையை உயர்த்த நினைப்பது தவறான அணுகுமுறை. சரியான சமச்சீர் உணவின் மூலமே உடலுக்கு ஆரோக்கியமான எடையை கொண்டு வர முடியும். இந்த வயதில் குழந்தைகள் எடுத்துக்கொள்ளும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவே, அவர்களின் எதிர்கால உடல் வலிமைக்கும் சுறுசுறுப்பிற்கும் வலுவான அடித்தளமாக அமைகிறது என்கிறார் மருத்துவர்.
ஆரோக்கியமாக எடையை உயர்த்தும் உணவுகள்
குழந்தைகள் சத்தான முறையில் எடை அதிகரிக்க வேண்டுமானால், உணவு பழக்கத்தில் சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்று ஊட்டச்சத்து நிபுணர் கூறுகிறார். அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு..
- தினசரி உணவு முறை: தினமும் மூன்று வேளை சத்தான முழுமையான உணவோடு, இடைப்பட்ட நேரங்களில் இரண்டு வேளை ஊட்டச்சத்து நிறைந்த ஸ்நாக்ஸ்களை வழங்க வேண்டும்.
- புரதச்சத்தின் அவசியம்: பதின்ம பருவத்தில் தசைகளின் வளர்ச்சிக்கு புரதச்சத்து மிக முக்கியம். எனவே, தினமும் புரதம் நிறைந்த உணவுகளை உணவில் சேர்க்க வேண்டும்.
என்னென்ன உணவுகள் கொடுக்கலாம்?: பால், பன்னீர், நெய், சீஸ், சோயா, மீன், முட்டை போன்றவற்றை உணவில் தவறாமல் சேர்க்கலாம். மேலும் பாதம், வால்நட்ஸ், பிஸ்தா, பூசணி விதைகள், நிலக்கடலை, எள் மற்றும் முந்திரி போன்ற உலர் பருப்பு வகைகளில் புரதமும் நல்ல கொழுப்புச்சத்தும் நிறைந்துள்ளன. மாலையில் வேகவைத்த நிலக்கடலை, பேரீச்சம்பழம், உலர் பழங்கள், சத்தான சாண்ட்விச் அல்லது பழங்கள் கலந்த மில்க்சேக் போன்றவற்றை செய்து கொடுக்கலாம்.
கட்டிப்பால், பாலாடை, தயிர் போன்ற பால் பொருட்களோடு, வைட்டமின்களும் தாது உப்புகளும் நிறைந்த காய்கறிகளையும் பழங்களையும் அவர்களின் தினசரி உணவில் சேர்க்க வேண்டும் என்று சர்வதேச மனநல மற்றும் ஆரோக்கிய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் பரிந்துரைக்கின்றன.
பெற்றோர் கவனிக்க வேண்டியவை!
உணவு மட்டுமன்றி, குழந்தைகளின் அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களிலும் சில முக்கிய கவனங்களை செலுத்த வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்:
- அதிக உப்பு மற்றும் சர்க்கரையைத் தவிர்க்கவும்: குழந்தைகளிடம் அதிக உப்பு, அதிக சர்க்கரை மற்றும் மைதா நிறைந்த பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இவை எடையை கூட்டினாலும், உடலில் நோய்களைத்தான் உருவாக்கும்.
- உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவம்: எடையை கூட்ட வேண்டும் என்பதற்காக குழந்தைகளை ஒரே இடத்தில் உட்கார வைக்க கூடாது. சைக்கிள் ஓட்டுதல், நீச்சல் பயிற்சி, ஓட்டப்பயிற்சி போன்ற உடற்பயிற்சிகளை தினமும் செய்ய வைக்க வேண்டும். இது அவர்களின் பசியை தூண்டுவதோடு, தசைகளை வலுவாக்கி சீரான எடையை தரும்.
- சரியான தூக்கம்: உணவை போலவே நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கமும் குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சிக்கு அவசியம்.
குழந்தைகள் உயரத்திற்கு ஏற்ற எடை இல்லாமல் ரொம்பவே குறைவாக இருந்தால், அவர்களுக்கு அடிக்கடி உடல்நல குறைவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வீட்டில் என்ன முயற்சி செய்தும் பசி எடுக்கவில்லை என்றாலோ அல்லது எடை கூடவில்லை என்றாலோ, தாமதிக்காமல் ஒரு நல்ல ஊட்டச்சத்து நிபுணரையோ அல்லது மருத்துவரையோ அணுகி ஆலோசனை பெற வேண்டும்.