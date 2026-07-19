ஆரோக்கியம் என்ற பெயரில் நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கும் 10 கட்டுக்கதைகள்!
தண்ணீர் குடிப்பது நல்லதுதான், ஆனால் அதற்காக கணக்கு வைத்துக்கொண்டு 8 டம்ளர் தான் குடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை.
Published : July 19, 2026 at 11:14 AM IST
வாட்ஸ்அப் அல்லது பேஸ்புக்கை திறந்தால், "இதை சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையும்", "அதை சாப்பிட்டால் ஆயுள் கூடும்" என விதவிதமான ஆரோக்கிய குறிப்புகள் நம் கண்ணில் படும். நாமும் நம் உடம்பை நன்றாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமே என்ற நல்ல எண்ணத்தில், கண்ணில் படுவதையெல்லாம் உண்மை என்று நம்பி பின்பற்ற தொடங்கி விடுகிறோம்.
"அட, பக்கத்து வீட்டு அக்கா சொன்னாங்க", "எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்தே இதைத்தான் சொல்றாங்க" என்று தலைமுறை தலைமுறையாக நமக்குள் ஊறிப்போன சில பழக்கங்கள், உண்மையில் நம் உடலுக்கு நல்லது செய்வதற்கு பதிலாக கெடுதல் செய்கின்றன என்பதுதான் உண்மை.
உடற்பயிற்சி செய்யும்போது வலி உயிர் போனால் தான் பலன் கிடைக்கும் என்றோ, இரவில் சாப்பிட்டாலே குண்டாகி விடுவோம் என்றோ நாமே சில கற்பனையான விதிகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம். ஆனால், நவீன மருத்துவமும் அறிவியலும் கூறுவது வேறு. போலி விளம்பரங்களையும், சமூக வலைத்தளங்களில் பரவும் தவறான தகவல்களையும் நம்பி நம் ஆரோக்கியத்தை நாமே கெடுத்து கொள்வதை நிறுத்த வேண்டிய நேரம் இது. இப்படி, அன்றாட வாழ்வில் நாம் கடந்து வரும், நமக்கே தெரியாமல் நாம் நம்பிகொண்டிருக்கும் கட்டுக்கதைகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம்.
கார்போஹைட்ரேட் (சாதம்/மாவுச்சத்து) தான் உடல் எடை அதிகரிக்க காரணம்!
நம்மில் பலர் உடல் எடையை குறைக்க நினைத்த உடனே செய்யும் முதல் காரியம், சாதத்தை மொத்தமாக தவிர்ப்பதுதான். மாவுச்சத்து உடம்பிற்கு ஆகாது, அதுதான் எடையை கூட்டுகிறது என்று நினைப்பது ஒரு பெரிய தவறு. நம் உடலுக்கு அன்றாட வேலைகளை செய்ய தேவையான ஆற்றலை தருவதே இந்த மாவுச்சத்துதான். அதை முழுமையாக தவிர்த்தால் உடல் சோர்வடைந்து விடும். அளவு தான் முக்கியமே தவிர, உணவை தவிர்ப்பது தீர்வல்ல.
டிடாக்ஸ் (Detox) ஜூஸ்கள் உடம்பில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றும்!
காலை எழுந்ததும் வெறும்வயிற்றில் பழச்சாறுகளையும், சுடுதண்ணீரில் மூலிகைகளை சேர்த்து குடித்தால் தான் உடம்பில் உள்ள கழிவுகள் வெளியேறும் என்று விளம்பரங்களை நம்பி ஏமாறுகிறோம். உண்மை என்னவென்றால், நம் உடம்பில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற இயற்கையாகவே நம்மிடம் 'கல்லீரல்' மற்றும் 'சிறுநீரகம்' இருக்கின்றன. அவை தங்களின் வேலையை தினமும் கச்சிதமாக செய்கின்றன. கண்ட கண்ட ஜூஸ்களை குடிப்பது உடலுக்கு தேவையான நார்ச்சத்து மற்றும் புரதச்சத்தை குறைத்துவிடும்.
தினமும் கண்டிப்பாக 8 டம்ளர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்!
தண்ணீர் குடிப்பது நல்லதுதான், ஆனால் அதற்காக கணக்கு வைத்துக்கொண்டு 8 டம்ளர் தான் குடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. நீங்கள் இருக்கும் ஊரின் வெயில், உங்களுடைய உழைப்பு மற்றும் வயது ஆகியவற்றை பொறுத்து தண்ணீரின் தேவை மாறும். அதுமட்டுமில்லாமல், நாம் சாப்பிடும் பழங்கள், காய்கறிகள் மூலமாகவும் உடலுக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைக்கிறது. எனவே, தாகம் எடுக்கும் போது உடலின் சிக்னலை கவனித்து குடித்தாலே போதுமானது.
'வலி எடுத்தால் தான் உடற்பயிற்சி பலன் தரும்'!
உடற்பயிற்சி செய்யும்போது லேசான தசைப்பிடிப்பு ஏற்படுவது இயல்பு. ஆனால், நெஞ்சு வலியோ அல்லது மூட்டுகளில் கடுமையான வலியோ ஏற்பட்டாலும் "வலி பொறுத்தால் தான் உடம்பு தேறும்" (No Pain, No Gain) என்று தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வது ஆபத்தானது. வலி என்பது உடல் நமக்கு கொடுக்கும் எச்சரிக்கை மணி. அதை மீறி செய்தால் கடுமையான தசைநார் கிழிவுகள் ஏற்பட்டு, மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கும்.
கொழுப்பு சத்து நிறைந்த உணவுகள் எல்லாமே உடலுக்கு கெடுதல்!
"நெய் சேர்த்தா உடம்புக்கு ஆகாது, கொழுப்பு உடம்பை கெடுத்துடும்" என்று எல்லா கொழுப்பு உணவுகளையும் ஒதுக்கி வைக்க கூடாது. அவகேடோ, பாதாம் போன்ற பருப்புகள், மற்றும் நல்லெண்ணெய், ஆலிவ் எண்ணெய் ஆகியவற்றில் இருக்கும் கொழுப்புகள் நம் மூளை வளர்ச்சிக்கும், உடலின் சீரான இயக்கத்திற்கும் மிகவும் அவசியம். கெட்ட கொழுப்பை தவிர்த்து, நல்ல கொழுப்பை உணவில் சேர்த்து கொள்வதே புத்திசாலித்தனம்.
இரவில் தாமதமாக சாப்பிட்டால் அது அப்படியே கொழுப்பாக மாறிவிடும்!
இரவு 8 மணிக்கு மேல் சாப்பிட்டால் உடனே குண்டாகி விடுவோம் என்று பயந்து, பலரும் பசியோடு தூங்க செல்கிறார்கள். நம் உடலின் செரிமான மண்டலம் இரவு நேரத்திலும் வேலை செய்யும், கடிகாரத்தை பார்த்து அது தன் வேலையை நிறுத்தாது. நீங்கள் நாள் முழுவதும் எவ்வளவு கலோரிகள் சாப்பிடுகிறீர்கள் மற்றும் என்ன உடற்பயிற்சி செய்கிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியமே தவிர, எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுகிறீர்கள் என்பது அல்ல. பசியோடு தூங்குவது மன அழுத்தத்தை தான் தரும்.
சத்து மாத்திரைகள் (Supplements) நல்ல உணவுக்கு மாற்றாகும்!
காய்கறிகள், கீரைகள் சமைத்து சாப்பிட நேரமில்லாமல், அதற்கு பதிலாக மல்டி-வைட்டமின் மாத்திரைகளை விழுங்குபவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். மாத்திரைகள் என்பவை உணவில் விடுபட்ட சத்துக்களை ஈடுகட்ட மட்டுமே, அவை முழுமையான உணவாக முடியாது. இயற்கையான உணவில் கிடைக்கும் சத்துக்களும், நன்மைகளும் ஒருபோதும் செயற்கை மாத்திரைகளில் கிடைக்காது.
அதிகமாக வேர்த்தால் கொழுப்பு கரைகிறது என்று அர்த்தம்!
ஜிம்மில் வொர்க்அவுட் செய்யும்போது அல்லது வெயிலில் நடக்கும்போது உடம்பில் இருந்து வியர்வை கொட்டினால், "அப்பாடா! கொழுப்பு அப்படியே உருகிடுச்சு" என்று சந்தோஷப்படுவோம். வியர்வை என்பது நம் உடலின் வெப்பநிலையை குறைக்க உடல் செய்யும் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மென்ட் மட்டுமே. வியர்வை அதிகம் வெளியேறினால் உடம்பில் நீர்ச்சத்து தான் குறையுமே தவிர, கொழுப்பு கரையாது.
முட்டையின் மஞ்சள் கரு இதயத்திற்கு நல்லது அல்ல!
கொலஸ்ட்ரால் வந்துவிடும் என்று பயந்து, முட்டையின் வெள்ளைக்கருவை மட்டும் சாப்பிட்டுவிட்டு மஞ்சள் கருவை தூக்கி போடுபவர்கள் நம்மில் அதிகம். ஆனால், முட்டையின் மஞ்சள் கருவில் தான் உடலுக்கு தேவையான பல முக்கிய வைட்டமின்களும் சத்துக்களும் நிறைந்துள்ளன. மனிதர்கள் தினமும் முழு முட்டையை சாப்பிடுவதால் இதயத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் வராது என்று தற்போதைய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
மைக்ரோவேவ் ஓவனில் சமைத்தால் உணவின் சத்துக்கள் அழிந்துவிடும்!
மைக்ரோவேவ் ஓவனில் இருந்து வரும் கதிர்வீச்சு உணவின் சத்துக்களை கொன்றுவிடும் என்று ஒரு பயம் இருக்கிறது. உண்மையில், மைக்ரோவேவில் சமைக்கும்போது மிகக் குறைந்த நேரமே எடுத்து கொள்வதாலும், தண்ணீரை அதிகமாக பயன்படுத்தாததாலும், சாதாரண பாத்திரத்தில் வேக வைப்பதை விட மைக்ரோவேவில் தான் காய்கறிகளின் சத்துக்கள் அப்படியே அழியாமல் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
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