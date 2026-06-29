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எடை குறைந்த குழந்தைகளுக்கும் ரத்த சோகை ஒழிப்பு திட்டம்: புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிடுகிறது மத்திய அரசு!

உடல் எடை குறைவாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்திலேயே ரத்த சோகை பாதிப்பு வராமல் தடுப்பதற்கான மிக முக்கியமான மாற்றங்கள் அனீமியா முக்த் பாரத் அபியான் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 29, 2026 at 11:08 AM IST

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மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் உள்ள கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் உடலில் ஏற்படும் இரும்புச்சத்து குறைபாட்டை நீக்கி, அவர்களை ரத்த சோகை இல்லாத ஆரோக்கியமானவர்களாக மாற்றுவதற்காக 'அனீமியா முக்த் பாரத்' என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.

இந்த திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை மாத்திரைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது இதன் கட்டமைப்பை மாற்றி நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 'அனீமியா முக்த் பாரத் அபியான்' (ரத்த சோகை இல்லா இந்தியா) என்ற புதிய வடிவமாக மத்திய அரசு மாற்றியுள்ளது. குறிப்பாக, உடல் எடை குறைவாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்திலேயே ரத்த சோகை பாதிப்பு வராமல் தடுப்பதற்கான மிக முக்கியமான மாற்றங்கள் இந்த புதிய திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டத்திற்கான விரிவான மற்றும் புதிய வழிகாட்டுதல்களை மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா இன்று (ஜூன் 29) அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுகிறார். டெல்லியில் நடைபெறும் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலக் குழுவின் 16-வது கூட்டத்தில் இந்த புதிய வழிமுறைகள் வெளியிடப்படவுள்ளன.

நம் நாட்டில் பல ஆண்டுகளாகப் பெரும் சவாலாக இருக்கும் ரத்த சோகை பாதிப்பை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்காக, வெறும் மருந்துகள் வழங்கும் முறையைத் தாண்டி, நவீன டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொதுமக்களின் நேரடிப் பங்களிப்போடு இந்த திட்டம் முற்றிலும் புதிய உத்திகளுடன் மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எடை குறைவாகப் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்குப் புதிய பாதுகாப்பு

இந்த புதிய வழிகாட்டுதலின் மிக முக்கியமான மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அம்சம் என்னவென்றால், 0 முதல் 6 மாதங்கள் வரை உள்ள, உடல் எடை குறைவாகப் பிறந்த குழந்தைகள் இந்த திட்டத்தில் ஏழாவது பயனாளிகள் குழுவாகப் புதிதாக இணைக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

பொதுவாக, ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே சராசரி எடையை விடக் குறைவாக இருந்தால், அந்த குழந்தைக்கு ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே ரத்த சோகை பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான அபாயம் மிக அதிகம். இதனை தொடக்கத்திலேயே கண்டறிந்து தடுத்தால் மட்டுமே அந்த குழந்தையின் எதிர்கால ஆரோக்கியத்தையும், வளர்ச்சியையும் உறுதி செய்ய முடியும் என்பதால், மத்திய அரசு இந்த முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது.

7x7x7 என்ற புதிய உத்தி

இதற்கு முன்பு இந்த திட்டம் 6x6x6 என்ற கட்டமைப்புடன் செயல்பட்டு வந்தது. அதாவது, 6 பயனாளிகள் குழுக்கள், 6 செயல்பாடுகள் மற்றும் 6 நிறுவன வழிமுறைகள் மட்டுமே இருந்தன. தற்போது இந்த திட்டத்தின் எல்லையை விரிவுபடுத்துவதற்காக இது 7x7x7 என்ற புதிய உத்தியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

  • புதிய பயனாளிகள் குழு: ஏற்கனவே இருந்த ஆறு பயனாளிகள் பிரிவினருடன் சேர்த்து, ஏழாவது முக்கியப் பிரிவாக உடல் எடை குறைவாகப் பிறந்த 0 முதல் 6 மாதக் குழந்தைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
  • சரியான உணவு முறை (Eating Right): ஏழாவது புதிய செயல்பாடாக 'ஈட்டிங் ரைட்' அதாவது சரியான உணவு முறை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், இரும்புச்சத்து நிறைந்த மற்றும் பலதரப்பட்ட ஆரோக்கியமான உணவுகளை அன்றாடப் பழக்கமாக மாற்றுவது குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும்.
  • டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு: ஏழாவது நிறுவன வழிமுறையாக, நவீன டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் திட்டத்தின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கும் முறை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

டி4 என்ற மேம்படுத்தப்பட்ட சேவை முறை

இதுவரை இந்த திட்டத்தில் டெஸ்ட், ட்ரீட் மற்றும் டாக் (ரத்த பரிசோதனை செய்தல், சிகிச்சை அளித்தல் மற்றும் விழிப்புணர்வு ஆலோசனை வழங்குதல்) என்ற மூன்று வழிமுறைகள் (T3) மட்டுமே நடைமுறையில் இருந்தன. தற்போது இதனுடன் டிராக் (தொடர் கண்காணிப்பு) என்ற நாலாவது புதிய வழிமுறையும் சேர்க்கப்பட்டு, இது டி4 (T4) சேவை முறையாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம், ரத்த சோகை பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு சரியான சிகிச்சை கிடைக்கிறதா மற்றும் அவர்களின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறதா என்பதை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்க முடியும்.

தீவிர ரத்த சோகைக்கான சிறப்பு மருத்துவச் சிகிச்சை

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு தீவிரமான முறையில் ரத்த சோகை பாதிப்பு இருந்தால், அல்லது அவர்களுக்கு வாய்ப் வழியாக சாப்பிடும் இரும்புச்சத்து மாத்திரைகள் பலன் தராமல் போனால், அவர்களுக்கு நரம்பு வழியாக நேரடியாக இரும்புச்சத்து செலுத்தும் அதிநவீன மருத்துவச் சிகிச்சை அளிக்கப்படும். இதற்காக ஃபெரிக் கார்பாக்சிமால்டோஸ் (FCM) மற்றும் அயர்ன் சுக்ரோஸ் போன்ற நவீன மருத்துவ முறைகள் பயன்படுத்தப்படும் என்று வழிகாட்டுதலில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஒருங்கிணைந்த ஒரே டிஜிட்டல் தளம்

நாடு முழுவதும் இந்த திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை கண்காணிக்க ஒரு ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. அதன்படி, கர்ப்பிணிப் பெண்களின் ரத்த பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை விவரங்கள் 'ஜனனி' இணையதளம் மூலமும், குழந்தைகளின் ஆரோக்கிய விவரங்கள் 'ஆர்.பி.எஸ்.கே' மற்றும் 'யு-வின்' (RBSK and U-WIN) இணையதளங்கள் மூலமும் பதிவு செய்யப்படும்.

இறுதியாக, இந்த வெவ்வேறு தளங்கள் அனைத்தும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு 'அனீமியா முக்த் பாரத் அபியான் போர்ட்டல்' என்ற ஒரே தளமாக மாற்றப்படும். இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள ஒவ்வொரு பயனாளியின் ஆரோக்கிய நிலையும் உடனுக்குடன் கண்காணிக்கப்பட்டு, அதற்கேற்ப துரித நடவடிக்கைகள் எடுக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. தாய்சேய் நலனை மேம்படுத்தவும், நாட்டின் ரத்த சோகை சுமையை குறைக்கவும் இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள் பெரிதும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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TAGGED:

JB NADDA
LOW BIRTH WEIGHT BABIES
ரத்த சோகை
ANAEMIA
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