ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை: இந்தியாவில் சுகாதாரக் காப்பீடு 27% அதிகரிப்பு - ஆய்வில் தகவல்!
'டிஜிட்டல் பயன்பாடு' மற்றும் 'உடல்நலப் பராமரிப்பு மீதான ஆர்வம்' ஆகிய காரணிகள் இதற்கு அடித்தளமாக இருக்கின்றன.
Published : January 1, 2026 at 11:01 AM IST
இன்றைய நவநாகரிக உலகில், தொழில்நுட்பம் நமது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் மாற்றி அமைத்து வருகிறது. அந்த வகையில், உடல்நலம் மற்றும் நிதிப் பாதுகாப்பு சார்ந்த 'சுகாதாரக் காப்பீடு' (Health Insurance) துறையிலும் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
முன்பை விட இப்போது மக்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தில் அதிக அக்கறை காட்ட தொடங்கியுள்ளனர். இதற்கு முக்கியக் காரணம், கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிந்தைய காலத்தில் ஏற்பட்ட விழிப்புணர்வு மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களின் எளிமையான அணுகுமுறை என்பது இந்த ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
முன்பெல்லாம் காப்பீடு எடுப்பது என்பது கடினமான ஆவணப் பணிகள் மற்றும் நீண்ட காத்திருப்புகளைக் கொண்ட ஒரு செயலாக இருந்தது. ஆனால் இன்று, ஸ்மார்ட்போனில் சில நிமிடங்களில் ஒரு காப்பீட்டுத் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்ய முடிகிறது
குறிப்பாக, 'வெல்னஸ்' (Wellness) எனப்படும் முழுமையான உடல்நலப் பராமரிப்புக்கு மக்கள் முக்கியத்துவம் அளிப்பதால், டிஜிட்டல் சுகாதாரக் காப்பீடு 27% வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது என்கிறது ரிப்போர்ட். இது வெறும் மருத்துவமனைச் செலவுகளுக்கான பாதுகாப்பு மட்டுமல்ல, உடற்பயிற்சி, மனநல ஆலோசனை மற்றும் முறையான உணவுப் பழக்கம் போன்றவற்றை ஊக்குவிக்கும் ஒரு கருவியாக மாறியுள்ளது.
சமீபத்திய ஆய்வறிக்கைகளின்படி, டிஜிட்டல் சுகாதாரக் காப்பீட்டுத் துறை 27% வியத்தகு வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வளர்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாக 'டிஜிட்டல் பயன்பாடு' மற்றும் 'உடல்நலப் பராமரிப்பு (Wellness) மீதான ஆர்வம்' ஆகிய இரண்டு காரணிகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
ஆரோக்கியமே பிரதானம் (Wellness focus): முன்பு காப்பீடு என்பது நோய் வந்த பிறகு மருத்துவமனை செலவுகளை ஈடுகட்ட மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் தற்போது, நோய் வராமல் தடுப்பதற்கான (Preventive Healthcare) முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் மக்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் வழங்கும் 'ரிவார்ட்ஸ்' (Rewards) திட்டங்கள் இதற்குப் பெரும் ஊக்கமளிக்கின்றன என்பதும் ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள்ளது. உதாரணமாக, ஒரு நாளைக்கு 10,000 காலடிகள் நடப்பவர்களுக்கு பிரீமியத்தில் தள்ளுபடி அல்லது வவுச்சர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இது மக்களைத் தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யத் தூண்டுகிறது.
டிஜிட்டல் தளங்களின் எளிமை: இளம் தலைமுறையினர் மற்றும் நடுத்தர வயதினர் காப்பீட்டுத் திட்டங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்கும், வாங்குவதற்கும் டிஜிட்டல் செயலிகளையே பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். முகவர்களை நேரில் சந்திப்பதைத் தவிர்த்து, வெளிப்படையான தகவல்கள் மற்றும் உடனடி பாலிசி வழங்கும் வசதி காரணமாக டிஜிட்டல் காப்பீடு முன்னிலை பெற்றுள்ளது. ஆய்வின்படி, 70% மேற்பட்டோர் ஆன்லைன் மூலமே தங்களின் காப்பீட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றனர்.
தரவு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு: செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தரவுப் பகுப்பாய்வு மூலம் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஏற்ற தனிப்பயனாக்கப்பட்ட (Personalized) திட்டங்களை வழங்குகின்றன. ஒருவரின் வாழ்க்கை முறை, உணவுப் பழக்கம் மற்றும் முந்தைய மருத்துவக் குறிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு சரியான பிரீமியம் மற்றும் சலுகைகள் கணக்கிடப்படுகின்றன. இது காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இடையிலான நம்பிக்கையை அதிகரிக்கிறது.
வளர்ந்து வரும் மனநல விழிப்புணர்வு: சமீபகாலமாக, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு இணையாக மனநலத்திற்கும் (Mental Health) காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. டிஜிட்டல் தளங்கள் வழியாக மனநல ஆலோசகர்களைத் தொடர்புகொள்வது எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது. காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் இதற்கான பிரத்யேகக் காப்பீட்டுத் தொகை ஒதுக்கப்படுவது மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
க்ளைம் (Claim) நடைமுறையில் வேகம்: காப்பீடு எடுப்பதில் மட்டுமல்ல, மருத்துவமனைச் செலவுகளுக்கான தொகையைப் பெறுவதிலும் (Claim Settlement) டிஜிட்டல் முறை பெரும் மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. ஆவணங்களை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிப்பது மற்றும் சில மணி நேரங்களிலேயே பணம் அனுமதிக்கப்படுவது போன்றவை நுகர்வோர் அனுபவத்தை மேம்படுத்தியுள்ளன. இதுவே 27% வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய காரணியாக அமைந்துள்ளது.
