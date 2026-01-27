பிளாஸ்டிக்கினால் ஏற்படும் உடல்நல பிரச்சனை 2040ம் ஆண்டுக்குள் இரட்டிப்பாகும் - லான்செட் ஆய்வு எச்சரிக்கை!
நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால், பிளாஸ்டிக் உமிழ்வு 2040 ஆம் ஆண்டுக்குள் இரு மடங்கிற்கும் அதிகமான சுகாதார அபாயங்களை ஏற்படுத்தும் என்றும், புவி வெப்பமடைதல், காற்று மாசுபாடு ஆகியவற்றை அதிகரிக்கும் என்றும் லான்செட் ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
Published : January 27, 2026 at 12:30 PM IST
இன்று நாம் காலை எழுந்தது முதல் உறங்கும் வரை பிளாஸ்டிக் இல்லாத ஒரு நிமிடத்தை கூட கற்பனை செய்ய முடிவதில்லை. குடிக்கும் தண்ணீர் பாட்டில் முதல், மளிகை பொருட்கள், மின்னணு சாதனங்கள் என பிளாஸ்டிக் நம் வாழ்வின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டது. ஆனால், இந்த "மலிவான மற்றும் வசதியான" பொருள் நம் ஆரோக்கியத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய விலையை வைக்கிறது என்பதுதான் தற்போதைய கவலை.
பிளாஸ்டிக் என்பது நம் கண்ணுக்கு தெரியும் குப்பை மட்டுமல்ல. அது உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து, நாம் பயன்படுத்திவிட்டு எரியூட்டும் வரை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நச்சுத்தன்மையை வெளியேற்றுகிறது. சமீபத்திய லான்சட் ஆய்வு, வரும் 2040-க்குள் பிளாஸ்டிக்கால் ஏற்படும் சுகாதார சீர்கேடுகள் இருமடங்காக அதிகரிக்கக்கூடும் என்கிறது.
'The Lancet Planetary Health' இதழில் வெளியான புதிய ஆய்வு, பிளாஸ்டிக்கின் முழு சுழற்சியையும் (Lifecycle) ஆராய்ந்துள்ளது. அதாவது, பூமிக்கு அடியில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் எடுப்பது தொடங்கி, தொழிற்சாலைகளில் பிளாஸ்டிக் உருவாவது, போக்குவரத்து, பயன்பாடு மற்றும் அதன் இறுதி அழிப்பு (எரித்தல் அல்லது மண்ணில் புதைத்தல்) வரை அனைத்து நிலைகளிலும் ஏற்படும் பாதிப்புகளை இது கணக்கிட்டுள்ளது.
சுகாதார இழப்பின் அளவு: இந்த ஆய்வில் 'DALYs' (Disability-Adjusted Life Years) என்ற அளவீடு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, நோயினால் அல்லது அகால மரணத்தினால் மனிதர்கள் இழந்த "ஆரோக்கியமான வாழ்நாட்களை" இது குறிக்கும். 2016-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் பிளாஸ்டிக் காரணமாக உலகளவில் சுமார் 21 லட்சம் ஆரோக்கியமான வாழ்நாட்கள் இழக்கப்பட்டுள்ளன. நாம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், 2040-ஆம் ஆண்டில் இந்த இழப்பு 45 லட்சமாக உயரும் என எச்சரிக்கப்படுகிறது.
பாதிப்புகள் எங்கிருந்து வருகின்றன? பிளாஸ்டிக்கால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் இருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
- பருவநிலை மாற்றம்: பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியின் போது வெளியேறும் பசுமை இல்ல வாயுக்கள் புவி வெப்பமடைதலுக்கு முக்கிய காரணியாகின்றன.
- காற்று மாசுபாடு: பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை எரிப்பதன் மூலம் வெளியேறும் நுண்துகள்கள் இதயம் மற்றும் சுவாச நோய்களை உண்டாக்குகின்றன.
- நச்சு வேதிப்பொருட்கள்: பிளாஸ்டிக்கில் உள்ள ரசாயனங்கள் புற்றுநோய் மற்றும் ஹார்மோன் குறைபாடுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
வியப்பளிக்கும் விஷயம் என்னவென்றால், பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை விட, புதிய பிளாஸ்டிக்கை உருவாக்குவதுதான் (Virgin Plastic Production) அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. மொத்த சுகாதார பாதிப்பில் 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி செய்யும் நிலையிலேயே நிகழ்ந்துவிடுகின்றன. இதற்கு அடுத்தபடியாக, பிளாஸ்டிக் கழிவுகளைத் திறந்தவெளியில் எரிப்பது மிகப்பெரிய சுகாதார சீர்கேடாக உள்ளது.
மறுசுழற்சி (Recycling) போதுமானதா? பொதுவாக நாம் பிளாஸ்டிக் பிரச்சனைக்கு மறுசுழற்சியைத் தான் தீர்வாக நினைக்கிறோம். ஆனால், மறுசுழற்சி செய்வதால் மட்டும் இந்த பாதிப்பை 8-10 சதவீதம் மட்டுமே குறைக்க முடியும் என இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
ஏனெனில், மறுசுழற்சி செய்யும் முறைகளுக்கும் அதிக ஆற்றல் (Energy) தேவைப்படுகிறது, இது மீண்டும் மாசுபாட்டிற்கே வழிவகுக்கிறது. அதேபோல, பிளாஸ்டிக்கிற்குப் பதில் காகிதம் அல்லது கண்ணாடி பாட்டில்களைப் பயன்படுத்தினாலும், அவற்றின் உற்பத்தி மற்றும் போக்குவரத்து நிலைகளிலும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் இருக்கவே செய்கின்றன.
அவசர நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால், பிளாஸ்டிக் உமிழ்வு 2040 ஆம் ஆண்டுக்குள் இரு மடங்கிற்கும் அதிகமான சுகாதார அபாயங்களை ஏற்படுத்தும் என்றும், புவி வெப்பமடைதல், காற்று மாசுபாடு மற்றும் நச்சு வெளிப்பாடு ஆகியவற்றை அதிகரிக்கும் என்றும் லான்செட் ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
தீர்வு என்ன? ஆய்வாளர்களின் கருத்துப்படி, பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டைக் குறைப்பது மட்டுமே நிலையான தீர்வாகும். கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் 2040-க்குள் ஏற்படப்போகும் சுகாதார பாதிப்புகளை 43 சதவீதம் குறைக்க முடியும் என குறிப்பிடுகிறது ஆய்வு. அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
- புதிய பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியை பெருமளவு குறைத்தல்.
- தேவையற்ற பிளாஸ்டிக் பொருட்களை முற்றிலும் தவிர்த்தல்.
- கழிவுகளைத் திறந்தவெளியில் எரிப்பதைத் தடுத்தல்.
- முறையான கழிவு மேலாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பான மறுசுழற்சி முறைகளை பின்பற்றுதல்.
தற்போது 175-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் இணைந்து 'உலகளாவிய பிளாஸ்டிக் ஒப்பந்தம்' (Global Plastics Treaty) குறித்து விவாதித்து வருகின்றன. இந்த ஒப்பந்தத்தில் பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியைக் குறைப்பதற்கான கடுமையான விதிகள் கொண்டு வரப்பட வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் என்பதை இந்த ஆய்வு அழுத்தமாகப் பதிவு செய்கிறது.