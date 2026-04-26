கண் பார்வை முதல் பித்தப்பை கல் வரை - பிரசவத்திற்கு பின் தாயின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்!
Published : April 26, 2026 at 4:27 PM IST
தாய்மை என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் ஏற்படும் மிக முக்கியமான மற்றும் அழகான மாற்றம். கர்ப்ப காலத்தில் ஒரு பெண்ணின் உடல் கருவின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தன்னை முழுமையாக மாற்றிக்கொள்கிறது. ஆனால், குழந்தை பிறந்தவுடன் அந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் உடனடியாக பழைய நிலைக்குதிரும்புவதில்லை.
உண்மையில், பிரசவத்திற்கு பிறகுதான் தாயின் உடல் அதிகப்படியான அழுத்தத்தை சந்திப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ஹார்மோன் மாற்றங்கள், நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடு மற்றும் உள் உறுப்புகளின் இடமாற்றம் என உடல் ஒரு பெரிய போராட்டத்தையே நடத்துகிறது.
இந்த காலகட்டத்தில் பல தாய்மார்கள் தங்களுக்கு ஏற்படும் உடல்நலக் கோளாறுகளை சாதாரணமானது என்று அலட்சியப்படுத்திவிடுகிறார்கள். ஆனால், ஆய்வுகளின்படி, பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் சில பாதிப்புகள் முறையான மருத்துவ கவனிப்பு இல்லாவிட்டால் தீவிரமானதாக மாறக்கூடும்.
பித்தப்பை கற்கள் ஏற்படும் சூழல்
கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை சரியாக கொண்டு செல்வதற்காக தாயின் செரிமான மண்டலம் சற்று மந்தமாக செயல்படும். இந்த மந்தநிலை பித்தப்பையிலிருந்து பித்தநீர் வெளியேறுவதை தாமதப்படுத்துகிறது. அதே சமயம், குழந்தையின் திசு வளர்ச்சிக்காக தாயின் உடலில் கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகரிக்கிறது.
இந்த இரண்டு காரணங்களால் பித்தப்பையில் கற்கள் உருவாகின்றன. பிரசவத்திற்கு பிறகு செரிமான மண்டலம் மீண்டும் வேகமாக செயல்படும்போது, இந்த கற்கள் பித்த நாளங்களில் சிக்கிக்கொண்டு கடுமையான வலியை உண்டாக்குகின்றன. விலா எலும்புகளுக்குக் கீழே வலது பக்கத்தில் திடீரென ஏற்படும் கடும் வலி, முதுகு மற்றும் தோள்பட்டை வரை பரவுவது இதன் அறிகுறியாகும். பித்தப்பைக் கற்கள் தீவிரமடைந்தால் வாந்தி மற்றும் சிறுநீர் கருமை நிறத்தில் வெளியேறக்கூடும்.
கண் பார்வையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
பிரசவத்திற்கு பிறகு சில பெண்களுக்கு பார்வை மங்குதல் அல்லது கண்கள் வறண்டு போதல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. இதற்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஹார்மோன்களின் அளவு திடீரெனக் குறைவதே காரணமாகும். கர்ப்ப காலத்தில் உடலில் ஏற்படும் நீர்வீக்கத்தினால் கண்களின் திசுக்களும் வீங்கி, கண்களின் வடிவம் சற்று மாறக்கூடும்.
குழந்தை பிறந்த பிறகு ஹார்மோன்கள் இயல்பு நிலைக்கு வரும்போது, இந்த மாற்றங்கள் பார்வை கோளாறுகளாக தெரிய ஆரம்பிக்கின்றன. மிக அரிதான சில நேரங்களில், நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் தனது சொந்த திசுக்களையே தாக்குவதால் (Optic Neuritis) தற்காலிகக் கண் பார்வை இழப்புகூட ஏற்படலாம். இது போன்ற சமயங்களில் பிளாஸ்மா மாற்றம் போன்ற நவீன மருத்துவ சிகிச்சைகள் மூலம் பார்வையை மீண்டும் பெற முடியும்.
தைராய்டு சுரப்பியின் அதீத செயல்பாடு
பிரசவத்திற்கு பிந்தைய தைராய்டு அழற்சி (Postpartum Thyroiditis) சுமார் 10 சதவீத தாய்மார்களை பாதிக்கும் ஒரு நிலையாகும். குழந்தை பிறந்தவுடன் தாயின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்ப முயலும்போது, அது தைராய்டு சுரப்பியை தூண்டுகிறது.
இதனால் ஆரம்பத்தில் தைராய்டு சுரப்பி அளவுக்கு அதிகமாக வேலை செய்து (Hyperthyroidism) உடல் எடை குறைதல், நடுக்கம், பதற்றம் மற்றும் வெப்பத்தைத் தாங்க முடியாத நிலையை உருவாக்குகிறது. சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, தைராய்டு சுரப்பியின் சேமிப்பு தீர்ந்துபோய் அது மந்தமாகச் செயல்படத் தொடங்கும் (Hypothyroidism). அப்போது உடல் சோர்வு, மனச்சோர்வு மற்றும் குளிர்ச்சியான உணர்வு ஏற்படும். சரியான மருந்துகள் மூலம் சில மாதங்களிலேயே இதைச் சரிசெய்ய முடியும் என்பதால் முறையான பரிசோதனை அவசியம்.
பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய உயர் ரத்த அழுத்தம்
கர்ப்ப காலத்தில் ரத்த அழுத்தம் சரியாக இருந்த பெண்களுக்குக்கூட, பிரசவம் முடிந்த சில மணி நேரத்திலோ அல்லது ஆறு வாரங்கள் கழித்தோ இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதை 'போஸ்ட்பார்டம் ப்ரீ-எக்லாம்சியா' (Postpartum Pre-eclampsia) என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.
கடுமையான தலைவலி, மூச்சுத் திணறல், பார்வையில் மாற்றம் மற்றும் வயிற்று வலி போன்றவை இதன் முக்கிய அறிகுறிகளாகும். இது மூளை பாதிப்பு அல்லது பக்கவாதம் வரை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஆபத்து கொண்டது என்பதால், இதைக் கண்டறிய வேண்டியது மிக அவசியம். பல நேரங்களில் இதன் அறிகுறிகள் மிக சாதாரணமாக தெரிவதால் பெண்கள் இதை கவனிப்பதில்லை. இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் மருந்துகள் மூலம் இதை எளிதாகக் குணப்படுத்த முடியும்.
நுரையீரல் மற்றும் ரத்த குழாய்களில் ரத்த உறைவு
பிரசவத்தின்போது ஏற்படும் அதிகப்படியான ரத்த இழப்பை தடுப்பதற்காக பெண்ணின் உடல் இயற்கையாகவே ரத்தத்தை விரைவாக உறைய வைக்கும் (Hyperclotting) நிலையில் இருக்கும். ஆனால், இந்த நிலை பிரசவத்திற்கு பிறகு சிலருக்கு ஆபத்தாக மாறுகிறது.
கால்களில் உள்ள நரம்புகளில் இரத்தம் உறைந்து, அது அங்கிருந்து நகர்ந்து நுரையீரலின் முக்கிய தமனிகளை அடைப்பதே 'பல்மோனரி எம்பாலிசம்' (Pulmonary Embolism) எனப்படும். இது மூச்சுத் திணறல், நெஞ்சு படபடப்பு மற்றும் இருமலின் போது இரத்தம் வருதல் போன்ற அறிகுறிகளைத் தரும். தாய்மார்களின் இறப்பிற்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருப்பதால், கால்களில் வீக்கம் அல்லது மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
உணவு மற்றும் வாழ்க்கைமுறை ஆலோசனைகள்
பிரசவத்திற்கு பிந்தைய இந்த உடல்நல கோளாறுகளைத் தவிர்க்கவும், விரைவாக மீண்டு வரவும் சத்தான உணவுகள் மிக அவசியம்.
- பித்தப்பை கற்களை தவிர்க்க குறைந்த கொழுப்புள்ள உணவுகள் மற்றும் அதிக நார்ச்சத்து கொண்ட காய்கறிகளைச் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- தைராய்டு மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலைக்கு அயோடின் கலந்த உணவுகள், மீன் மற்றும் முட்டை போன்றவற்றை எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
- ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைக்க உப்பின் அளவைக் குறைத்து, பொட்டாசியம் நிறைந்த வாழைப்பழம் மற்றும் கீரை வகைகளை உண்ணலாம்.
- உடலில் நீர்ச்சத்தைக் குறையாமல் பார்த்துக் கொள்வது ரத்த உறைவு மற்றும் கண் வறட்சியைத் தடுக்க உதவும்.
இதையும் படிங்க:
கோடையில் அதிகரிக்கும் சிறுநீரக கற்கள் பாதிப்பு - தடுப்பது எப்படி? மருத்துவர் விளக்கம்!
6ல் ஒருவருக்கு குழந்தையின்மை பிரச்சனை - காரணமாகும் 'மார்டன் லைப்ஸ்டைல்'!
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.