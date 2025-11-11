ETV Bharat / health

தண்டு கீரை விதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இவ்வளவு நன்மைகளை பெற இனி அடிக்கடி சாப்பிடுங்க!

வேறு எந்த தானியத்திலும் இல்லாத லைசின் என்ற புரதம் அமர்நாத் தானியத்தில் நிறைந்துள்ளது. நூறு கிராம் தண்டு கீரை விதையில் 15 கிராம் புரதம் இருப்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 11, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கீரையின் நன்மைகள் அதிலும் தண்டு கீரையின் மகிமை பற்றி சிறுவயதிலே பலரும் தெரிந்திருப்போம். ஆனால், தண்டு கீரையின் விதைகள் பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கிறீர்களா? பார்ப்பதற்கு வெள்ளை நிறத்தில் குட்டியாக இருக்கும் விதைகள் அமர்நாத் என்றழைக்கப்படுகிறது.

இதனை ராஜ்கிரா என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். சோளம், கம்பு, திணை போன்ற தானியங்களை போலவே அமர்நாத் தானியங்களும் ஊட்டச்சத்துக்களையும் நன்மைகளையும் கொண்டுள்ளது. இதுவரை, தண்டு கீரை விதைகளின் நன்மைகள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால், அதன் நன்மைகளை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பசையம் இல்லாத உணவு: வேறு எந்த தானியத்திலும் இல்லாத லைசின் என்ற புரதம் அமர்நாத் தானியத்தில் நிறைந்துள்ளது. இதில் லைசின் உட்பட ஒன்பது வகையான அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. நூறு கிராம் தானியத்தில் சுமார் 15 கிராம் புரதம் கிடைப்பதாகவும், இந்த புரதம் இன்சுலின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதன் நார்ச்சத்து மற்றும் நீரிழிவு எதிர்ப்பு பண்புகள் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. பசையம் ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு இது சிறந்த மாற்றாக இருக்கும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தண்டு கீரை விதையில் உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் புற்றுநோய் ஏற்படுவதைக் குறைக்க உதவும் பெப்டைடுகள் இருப்பதாக International Journal of Multidisciplinary Research and Development என்ற தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அமர்நாத் தானியத்தில் நார்ச்சத்து மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன. இதில் பி வைட்டமின்கள், கால்சியம், இரும்புச்சத்து மற்றும் மெக்னீசியம் அதிகமாக இருக்கின்றது. பெண்கள் இதனை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம், மாதவிடாய் நின்ற பிறகு ஏற்படும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸைத் தடுக்கலாம் என்று தெரியவந்துள்ளது.

  • இவற்றில் உள்ள ஃபோலேட் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு நல்லது என்று கூறப்படுகிறது.
  • இது ரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
  • இதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • இதில் உள்ள கால்சியம் மற்றும் புரதங்கள் எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கும் வலிமைக்கும் மிகவும் முக்கியம்.
  • கூடுதலாக, அமர்நாத் முடி உதிர்தலைக் குறைத்து வலுவாக வளரச் செய்கிறது. இருப்பினும், சிறுநீரக பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் மருத்துவ ஆலோசனையில் இந்த அமர்நாத் தானியங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதுமட்டுமல்லாமல், இவை சருமத்திற்கு ஈரப்பதம் அளிப்பதோடு, எரிச்சலைக் குறைத்து, காயங்களை குணப்படுத்துவதாக NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

எப்படி எடுத்துக்கொள்வது?

சம்பா கோதுமை போல, அமர்நாத் தானியத்தில் உப்புமா, கிச்சடி, லட்டு அல்லது அவித்து சாப்பிடலாம். பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பிலும் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முளைகட்டிய அமராந்தில் ஊட்டச்சத்துக்களின் சதவீதம் அதிகமாக இருக்கின்றது. பெரும்பாலானோர் இந்த விதையை அரைத்து பாலில் கலந்து குடிப்பார்கள். இவற்றை அரைத்து மாவாக்கி, கோதுமை மாவில் கலந்து சப்பாத்தி செய்து சாப்பிடலாம். அரிசி மாவுடன் கலந்து தோசை செய்து உட்கொள்ளலாம்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

தண்டு கீரை விதை நன்மைகள்
AMARANTH SEEDS BENEFITS
GLUTEN FREE AMARANTH
THANDUKEERAI VITHAI BENEFITS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.