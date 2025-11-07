ETV Bharat / health

ஊறவைத்த வெந்தயம் - ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?

ஊறவைத்த வெந்தயத்தை தினசரி காலை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவது மலச்சிக்கல், வாயு, அமிலத்தன்மை மற்றும் வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளைக் குறைக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 7, 2025 at 1:23 PM IST

பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காக வெந்தயம் ஆயுர்வேதத்தில் மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெந்தயத்தில் வைட்டமின்கள் ஏ, பி, சி மற்றும் கே, நார்ச்சத்து, இரும்பு, மாங்கனீசு, மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன.

ஊறவைத்த வெந்தயத்தை தினசரி எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை பெறலாம் என ஆய்வுகளில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், தினசரி காலை ஊறவைத்த வெந்தயத்தை எடுத்துக்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

செரிமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு: வெந்தயத்தில் உள்ள நார்ச்சத்து வயிற்று ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது செய்யும் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இது மலச்சிக்கல், வாயு, அமிலத்தன்மை மற்றும் வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளைக் குறைக்கிறது. காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஊறவைத்த வெந்தயத்தை சாப்பிடுவது செரிமான அமைப்பின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதாகக் கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

எடை கட்டுப்பாடு: எடை குறைக்க விரும்புவோர் வெந்தயத்தை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இந்த உணவுகளில் உள்ள நார்ச்சத்து நீண்ட நேரம் வயிறு நிரம்பியதாக உணர வைக்கிறது என்கின்றனர். இதன் விளைவாக கூடுதல் கலோரிகளை உட்கொள்வதைத் தடுக்கிறது. அந்த வகையில், வெந்தயப் பொடியை உணவில் சேர்ப்பது பசியைக் குறைத்து எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

தசை வலிமை: வெந்தயத்தில் காணப்படும் புரதம், நார்ச்சத்து மற்றும் மெக்னீசியம் தசை வலிமைக்கு பெரிதும் உதவுவதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு சோர்வடைந்த மற்றும் காயமடைந்த தசைகளை தளர்த்தவும், காயங்களிலிருந்து விரைவாக மீளவும் வெந்தயம் உதவுகிறது என்று தேசிய மருத்துவ நூலகம்(NCBI) ஆய்வு கூறுகிறது.

சர்க்கரை கட்டுப்பாடு: வெந்தயம் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இதில் நிறைந்துள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்தை மெதுவாக்குகிறது. கூடுதலாக, உணவில் உள்ள கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் குளுக்கோஸை விரைவாக உறிஞ்சுவதைத் தடுப்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

வெந்தயத்தில் ஹைட்ராக்ஸிலூசின் 4 எனப்படும் அமினோ அல்கானோயிக் அமிலமும் உள்ளது, இது இன்சுலின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் மற்றும் செல்கள் இன்சுலினை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின் ஒரு ஆய்வில் , தினமும் 10 கிராம் வெந்தயத்தை உட்கொள்பவர்களுக்கு நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு, மேலும் இன்சுலின் எதிர்ப்பைக் குறைப்பதில் நன்மை பயக்கும் என்று தெரியவந்துள்ளது.

தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கு ஏற்றது: தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கு வெந்தயம் நன்மை பயக்குவதாக தெரியவந்துள்ளது. வெந்தயத்தை தண்ணீரில் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து குடிப்பது பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு பால் சுரப்பை அதிகரிக்க உதவுவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், பல ஆய்வுகள் குழந்தைகள் எடை அதிகரித்து ஆரோக்கியமாக வளர்கின்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன.

இந்த சூழலில், கர்ப்ப காலத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக வெந்தயத்தை உட்கொள்வது பாதுகாப்பானது அல்ல என்று NIH ஆய்வு கூறியுள்ளது. வெந்தயம் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்றாலும், நீரிழிவு போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் அல்லது கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஒரு மருத்துவ நிபுணரை அணுகிய பின்னரே அதை சரியான அளவில் உட்கொள்வது நல்லது என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

