ETV Bharat / health

கண் முதல் இதய ஆரோக்கியம் வரை - தினமும் காலை இந்த ஜூஸ் குடிங்க!

கேரட்டில் வைட்டமின் ஏ, சி மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன, அதே நேரத்தில் இஞ்சியில் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் வைரஸ் எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 24, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஆரோக்கியத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகரித்து வரும் நிலையில், பலரும் தங்களது உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த தொடங்கி, ஆரோக்கியமான உணவுகளை தேடி உட்கொண்டு வருகின்றனர். அப்படி பலரும் தங்களது உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க தினசரி காலை ஏதாவது ஜூஸ் போன்றவற்றை குடிக்க தொடங்கியுள்ளனர்.

பலரும் பலவிதமான ஜூஸ்களை குடித்தாலும், கேரட் மற்றும் இஞ்சி சேர்த்து அரைத்த ஜூஸ் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குவதாக தெரியவந்துள்ளது. அந்த வகையில், தினசரி காலை கேரட் மற்றும் இஞ்சி சேர்த்து அரைத்த ஜூஸ் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்: கேரட்டில் வைட்டமின் ஏ, சி மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன. அதே நேரத்தில் இஞ்சியில் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் வைரஸ் எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன. அவை ஒன்றாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் தொற்றுநோய்களை எதிர்த்துப் போராடவும் உதவுகின்றன.

2022ம் ஆண்டு வெளியான ஒரு ஆய்வின்படி, கேரட்டில் உள்ள கரோட்டினாய்டுகள், பாலிபினால்கள் மற்றும் வைட்டமின்களின் ஆக்ஸிஜனேற்ற, அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் நோயெதிர்ப்புத் தடுப்பு விளைவுகள் அவற்றின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் குணங்களுக்கு பங்களிக்கின்றன. மறுபுறம், இஞ்சி நோயெதிர்ப்பு மற்றும் வீக்கத்தை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் முடக்கு வாதம் போன்ற நோய் செயல்பாட்டைக் குறைப்பதில் உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கண் ஆரோக்கியம்: கேரட்டில் பீட்டா கரோட்டின் நிறைந்துள்ளது. Health University of Utah தளத்தில் வெளியான ஒரு ஆய்வின்படி, கேரட்டில் உள்ள பீட்டா கரோட்டின் உடலால் வைட்டமின் ஏ ஆக மாற்றப்படுகிறது. இது கண் ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியமான ஊட்டச்சத்து ஆகும் என்கிறது. கடுமையான வைட்டமின் ஏ குறைபாடு குருட்டுத்தன்மையை ஏற்படுத்தும். மேலும் போதுமான வைட்டமின் ஏ கண்புரை மற்றும் வயது தொடர்பான மாகுலர் சிதைவை (AMD) தடுக்க உதவுகிறது.

செரிமான ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கும்: இஞ்சி செரிமான நொதிகளைத் தூண்டி, வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது, அதே நேரத்தில் கேரட் சாறு வயிற்றுப் புறணியை ஆற்றும். அவை ஒன்றாக செரிமான ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கின்றன மற்றும் அமிலத்தன்மை அல்லது வாயுவை விடுவிக்க உதவுகின்றன.

Fibre-mediated physiological effects of raw and processed carrots in humans என்ற தலைப்பில் வெளியான ஒரு ஆய்வின்படி, ஒரு கப் நறுக்கிய கேரட்டில் சுமார் 3.58 கிராம் நார்ச்சத்து உள்ளது. இது செரிமான அமைப்பு செயல்பாட்டை ஆதரிக்கிறது என்கிறது. கேரட்டில் இருந்து போதுமான நார்ச்சத்து உட்கொள்வது வழக்கமான குடல் இயக்கங்களை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் பெருங்குடல் புற்றுநோயின் அபாயத்தையும் குறைக்க உதவுவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இஞ்சியைப் பொறுத்தவரை, இது செரிமான சுரப்பு மற்றும் நொதிகளைத் தூண்டுகிறது, ஊட்டச்சத்து முறிவு மற்றும் உறிஞ்சுதலை உதவுகிறது. மேலும் இரைப்பை குடல் வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது, இது அழற்சி குடல் நோய்களுக்கு பயனளிக்கும் மற்றும் செரிமான அமைப்பை பிற பிரச்சனைகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் என்கிறது ஆய்வு.

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது: இவை இரண்டும் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், கெட்ட கொழுப்பை (LDL) குறைக்கவும், ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுவதாகக் கூறப்படுகிறது. இது இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது மற்றும் இருதய பிரச்சனைகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

ஆய்வின்படி, தினமும் கேரட் சாறு குடிப்பது மொத்த ஆக்ஸிஜனேற்ற திறனை அதிகரிக்கும் மற்றும் மனிதர்களில் லிப்பிட் பெராக்சைடேஷனைக் குறைக்கும். இதன் விளைவாக, இதய நோய்க்கான முக்கிய காரணியான ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் இருதய அமைப்பைப் பாதுகாக்கும்.

இஞ்சியின் உயிரியல் ரீதியாகச் செயல்படும் சேர்மங்கள், இஞ்சி, ஷோகோல் மற்றும் டெர்பீன்கள், ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலமும், கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடு அளவைக் குறைப்பதன் மூலமும் அதன் இருதய நன்மைகளுக்கு பங்களிக்கின்றன என்றும் கூறப்படுகிறது.

எப்படி செய்வது?

2-4 கேரட் மற்றும் 1 துண்டு இஞ்சியை கழுவி, தோல் சீவி, நறுக்கி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்க்கவும். அதனுடன் 1 கப் தண்ணீர் சேர்த்து அரைத்து வடிகட்டவும். தேவைப்பட்டால் அரை எலுமிச்சை பழ சாறு கலந்து குடிக்கலாம்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

கேரட் ஜூஸ் நன்மைகள்
CARROT AND GINGER JUICE
CARROT JUICE HEALTH BENEFITS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.