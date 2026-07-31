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தலைவலி முதல் புற்றுநோய் வரை - கொசுவர்த்தி சுருள் பயன்படுத்தினால் இத்தனை பிரச்சனையா?

கொசுவர்த்தி சுருளின் புகையை சுவாசித்து வருபவர்களுக்கு, பின்னாளில் நுரையீரல் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று ஆய்வுகள் சொல்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 31, 2026 at 7:01 AM IST

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மழைக்காலம் வந்துவிட்டாலே வீடுகளில் கொசுக்களின் தொல்லை அதிகமாகிவிடும். மாலையானதும் கதவு, ஜன்னல்களை அடைத்துவிட்டு கொசுக்கடியிலிருந்து தப்பிக்கப் பெரும்பாலான வீடுகளில் கொசுவர்த்தி சுருள்(Mosquito Coil) பற்ற வைப்பது தான் முதல் வேலையாக இருக்கிறது. கொசுவை விரட்டினால் போதும் என்று நினைத்து, இரவு முழுவதும் அடைத்து வைத்த அறைக்குள் அந்த புகையிலேயே தூங்குகிறோம்.

ஆனால், அந்த புகையை தொடர்ந்து சுவாசிப்பது நம் ஆரோக்கியத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை. குறிப்பாக, வீடுகளில் இருக்கும் சிறிய குழந்தைகளுக்கு இதனால் பல சுவாசப் பிரச்சினைகள் வருகின்றன. இப்படியிருக்க, கொசுவர்த்தி சுருள் புகையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்ன, அதிலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி என்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.

சுவாசிக்கும் காற்றில் கலக்கும் ரசாயனங்கள்

மழைக்காலத்தில் கொசுக்கள் வேகமாக பெருகுவதால், வீட்டின் ஜன்னல்களை மூடிவிட்டு நடுப்பகுதியில் கொசுவர்த்தியை கொளுத்தி வைக்கிறோம். ஆனால், இப்படி அடைக்கப்பட்ட அறைக்குள் காயில் எரியும் போது, அதிலிருந்து வெளிவரும் ஆபத்தான ரசாயனங்கள் அறையின் காற்றில் கலந்துவிடுகின்றன.

இந்த நச்சு புகையை இரவு முழுவதும் நாம் சுவாசிக்கும் போது, அது நேரடியாக நமது நுரையீரலுக்கு செல்கிறது. இதனால் நள்ளிரவில் திடீர் இருமல், தொண்டை எரிச்சல் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. ஏற்கனவே ஆஸ்துமா மற்றும் அலர்ஜி உள்ளவர்களுக்குப் பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாகும்.

தலைவலி முதல் தீவிர நுரையீரல் பாதிப்பு வரை

கொசுவர்த்தி புகை நுரையீரலை மட்டுமல்லாமல், நரம்பு மண்டலத்தையும் பாதிக்கிறது என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

  • தலைவலி மற்றும் மயக்கம்: அதிக நேரம் இந்த புகையைச் சுவாசித்துக்கொண்டே தூங்குவதால், காலையில் எழும்போது தலைவலி, தலைச்சுற்றல் மற்றும் கவனச்சிதறல் போன்றவை ஏற்படுகின்றன.
  • புற்றுநோய் ஆபத்து: கொசுவர்த்தி எரியும்போது வெளிவரும் நுண் புகைத் துகள்கள் மிகவும் ஆபத்தானவை. தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் இந்த புகையை சுவாசித்து வருபவர்களுக்கு, பின்னாளில் நுரையீரல் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று ஆய்வுகள் சொல்கின்றன.

சிறு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

வீட்டில் சிறிய குழந்தைகள் அல்லது குழந்தைகள் இருக்கும் போது கொசுவர்த்தி பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில், பெரியவர்களை விடக் குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நுரையீரல் வளர்ச்சியும் முழுமை அடைந்திருக்காது.

  • குழந்தைகள் வேகமாக சுவாசிப்பதால், இந்த நச்சு புகையை அதிகளவில் உள்ளிழுத்து கொள்கிறார்கள்.
  • இதனால் குழந்தைகளுக்கு தொடர் இருமல், கண்கள் சிவந்து கண்ணீர் வடிதல், தோலில் அரிப்பு போன்றவை உடனே தோன்றும்.
  • மேலும், குழந்தைகளின் மூச்சுக்குழாய் பாதிக்கப்பட்டு, சிறு வயதிலேயே ஆஸ்துமா மற்றும் 'வீசிங்' (Wheezing) போன்ற நோய்கள் வரக்கூடும்.

தோல் அலர்ஜி மற்றும் மூச்சுத்திணறல்

சிலருக்கு காயில் புகை பட்டவுடனேயே தோலில் தடிப்புகளும், கடுமையான அரிப்பும் ஏற்படும். இது புகையால் ஏற்படும் தோல் அலர்ஜியாகும்.

அதேபோல், பல வருடங்களாகத் தொடர்ந்து கொசுவர்த்தி புகையை சுவாசித்து வருபவர்களுக்கு 'சி.ஓ.பி.டி' (COPD) எனப்படும் நுரையீரல் அடைப்பு நோய் வரலாம். இந்த நோய் வந்துவிட்டால், நுரையீரலுக்குச் செல்லும் ஆக்சிஜன் அளவு குறையும், சாதாரண நடைபயிற்சியின் போது கூடக் கடுமையான மூச்சுத்திணறல் ஏற்படும்.

கொசுக்களிடம் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி?

கொசுவர்த்தி புகையை நம்பியிருப்பதை விட, பாதுகாப்பான வழிகளுக்கு மாறுவதே நல்லது,

  • கொசு வலைகள்: இரவு நேரத்தில் கொசு வலைகளைப் பயன்படுத்துவதே பக்கவிளைவுகள் இல்லாத மிகச் சிறந்த வழியாகும்.
  • ஜன்னல் வலைகள்: வீட்டின் ஜன்னல்களில் கொசு வலைகளைப் (Netlon) பொறுத்துவதன் மூலம் கொசுக்கள் உள்ளே வருவதை தடுக்கலாம்.
  • தேங்கி நிற்கும் தண்ணீர்: வீட்டை சுற்றிலும் மழைநீர் தேங்காமல் சுத்தமாக பராமரிக்க வேண்டும்.
  • இயற்கை முறைகள்: வேப்ப எண்ணெய் பயன்படுத்துவது அல்லது சாம்பிராணியில் சிறிதளவு வேப்பிலை சேர்த்துப் புகையிடுவது போன்ற முறைகள் கொசுக்களையும் விரட்டும். உடலுக்கும் கெடுதல் தராது.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6438702/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1241646/

https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/12/20/are-mosquito-coils-good-or-bad-for-our-health-.html

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TAGGED:

LUNG DAMAGE MOSQUITO COIL
கொசு சுருள்
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