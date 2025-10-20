ETV Bharat / health

ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்க முடியாமல் திணறுகிறீர்களா? இன்று முதல் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க!

அதிகப்படியான மன அழுத்தம் ரத்த குளுக்கோஸ் அளவை அதிகரிப்பதால், தியானம், யோகா மற்றும் நடைபயிற்சி போன்றவற்றைச் செய்வது மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதோடு இது ரத்த சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவும்.

சர்க்கரை நோய், ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போகும் ஒரு நாள்பட்ட நோயாகும். ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டவுடன், மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதேபோன்று, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை மேற்கொள்வதும் மிகவும் அத்தியாவசியமாகிறது. ஏனெனில், சர்க்கரை நோயின் தீவிரத்தை நிர்வகிப்பதில் உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள், உடல் செயல்பாடு மற்றும் அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

ரத்த சர்க்கரை அளவுகளைத் திறம்படக் கட்டுக்குள் வைப்பதன் மூலம், சர்க்கரை நோயுடன் தொடர்புடைய இதயம், சிறுநீரகம் மற்றும் நரம்பு பாதிப்புகள் போன்ற நீண்டகால சிக்கல்களைத் தடுக்க முடியும். எனவே, ஆரோக்கியமான உணவைத் தேர்ந்தெடுப்பது முதல் சரியான தூக்கம் பெறுவது வரை சில வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கலாம். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தரமான தூக்கம்: போதுமான தூக்கம் இல்லாதது கார்டிசோல் மற்றும் வளர்ச்சி ஹார்மோன் அளவை அதிகரிக்கிறது. இவை இரண்டும் இன்சுலினுக்கு எதிராக செயல்படுவதாகவும், கல்லீரல் குளுக்கோனோஜெனீசிஸைத் தூண்டுவதாகவும் கூறுகின்றனர். கூடுதலாக, இந்த ஹார்மோன்கள் கல்லீரலை ரத்த ஓட்டத்தில் குளுக்கோஸை வெளியிட சமிக்ஞை செய்கின்றன.

இதன் விளைவாக, ஆற்றல் தேவையில்லாதபோதும் ரத்த குளுக்கோஸ் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது. நாள்பட்ட தூக்கமின்மை பசியைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களையும் அதிகரிக்கிறது, இது அதிகமாக சாப்பிடுவதற்கு வழிவகுக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. எனவே, ஒரு நாளைக்கு 7-9 மணிநேர தரமான தூக்கம் நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுவதாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒரு நபர் தூங்கும் நேரம் இன்சுலின் மற்றும் கார்டிசோல் அளவை பாதிக்கிறது, இவை இரண்டும் குளுக்கோஸை பாதிக்கின்றன என்று ஸ்லீப் ஃபவுண்டேஷனின்(Sleep Foundation) தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

நீரேற்றம்: உடலில் திரவங்கள் குறைவாக இருக்கும்போது, ​​பிளாஸ்மா அளவு குறைகிறது. இது ரத்தத்தில் அதே அளவு குளுக்கோஸின் செறிவை அதிகரிக்கிறது. நீரிழப்பு வாசோபிரசின் என்ற ஹார்மோனையும் அதிகரிக்கிறது, இது கல்லீரலில் குளுக்கோஸ் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது மற்றும் இன்சுலின் உணர்திறனைக் குறைக்கிறது. லேசான நீரிழப்பு கூட ரத்த சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்கும் என எச்சரிக்கின்றனர்.

உடல் செயல்பாடு: உடல் செயல்பாடு இல்லாதது தசை செல்களில் GLUT4 டிரான்ஸ்போர்ட்டரின் செயல்பாட்டைக் குறைக்கிறது. இது ரத்த ஓட்டத்தில் இருந்து குளுக்கோஸை உறிஞ்சும் திறனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. வேலை நேரத்தில் ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்திற்கு 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் நடப்பது, ஸ்ட்ரெச் செய்வது போன்ற உடல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவது ரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கும்.

அதிகப்படியான காஃபினைத் தவிர்க்கவும்: அதிக அளவு காஃபின் உட்கொள்வது கேட்டகோலமைன்களை வெளியிடுகிறது். இது கிளைகோஜெனோலிசிஸ் மற்றும் குளுக்கோனோஜெனீசிஸைத் தூண்டுகிறது. காஃபின் எதிர்வினை குளுக்கோஸை ரத்த ஓட்டத்தில் தள்ளுவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த சூழலில், மிதமான காஃபின் சிறிது நன்மை பயக்கும் விளைவுகளைக் கொண்டிருந்தாலும், உணர்திறன் மிக்க நபர்களில் காஃபின் உட்கொண்ட உடனேயே அது சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்கும். நீரிழிவு நோயாளிகளில், காஃபின் உடல் இன்சுலினைப் பயன்படுத்தும் விதத்தை பாதிக்கலாம், இது ரத்த சர்க்கரையை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ வழிவகுக்கும் என்று மயோக்ளினிக் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

மன அழுத்த மேலாண்மை: அதிகப்படியான மன அழுத்தம் ரத்த குளுக்கோஸ் அளவை அதிகரிக்கும். தியானம், யோகா மற்றும் நடைபயிற்சி போன்றவற்றைச் செய்வது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் என்றும், இது ரத்த சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவும் என்கின்றனர். நாள்பட்ட மன அழுத்தம் எடை அதிகரிப்பு, இன்சுலின் எதிர்ப்பு மற்றும் உள்ளுறுப்பு கொழுப்பு குவிப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்று தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின்(NCBI) ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

காலை உணவைத் தவிர்ப்பது: காலை உணவுக்கும் ரத்த சர்க்கரை அளவிற்கும் இடையே வலுவான தொடர்பு உள்ளது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. காலை உணவைத் தவிர்ப்பதும் மதியம் அதிகமாக உணவு சாப்பிடுவதும் ரத்தத்தில் கிளைசெமிக் தாக்கத்தை அதிகரிக்கும். ஏனெனில் கல்லீரல் உணவு உட்கொள்ளும் வரை அதிகப்படியான குளுக்கோஸை உற்பத்தி செய்து கொண்டே இருக்கும், மேலும் கிரெலின் போன்ற பசி ஹார்மோன்கள் அதிகரிக்கும். இது மதிய உணவில் அதிகமாக சாப்பிடுவதற்கு வழிவகுக்கும், இது உயர் ரத்த சர்க்கரை அளவிற்கு வழிவகுக்கும் எனவும் எச்சரிக்கின்றனர்.

