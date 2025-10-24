40 வயதானலும் ஞாபக சக்தி கூர்மையா இருக்கணுமா? அப்போ இந்த பழக்கத்தை இன்றே தொடங்குங்கள்!
40 வயதிற்கு மேல் மூளையை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுவது நினைவாற்றல் மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும்.
Published : October 24, 2025 at 3:57 PM IST
வயதாகும்போது, நமது மூளை இயற்கையாகவே மாற்றங்களுக்கு உட்படும் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. சிறுவயதில் இருந்த ஞாபக சக்தி இப்போதும் அதே அளவில் இருக்குமா என்றால் இல்லை. வயதாகும் போது மூளையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் நமது நினைவாற்றல், கவனம் மற்றும் அறிவாற்றல் வேகத்தை பாதிக்கும். இருப்பினும், சில ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் ஆய்வுகள் சிறிய, நிலையான தினசரி பழக்கவழக்கங்கள் நமது மூளை ஆரோக்கியத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அதை மேம்படுத்தக்கூடும் என்கின்றன.
இதனால் அறிவாற்றல் வீழ்ச்சி தாமதமாகும். 40 வயதை எட்டும்போது, மன ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் மற்றும் காலப்போக்கில் நினைவாற்றல் இழப்பைத் தடுக்கும். அந்த வகையில், 40 வயதிற்குப் பிறகு மூளையை கூர்மையாக வைத்திருக்க உதவும் சில பழக்கங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
உடற்பயிற்சி: வழக்கமான உடற்பயிற்சி பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. உடற்பயிற்சி மூளைக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது, இதனால் புதிய நியூரான்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. தினமும் 30 நிமிடங்கள் விறுவிறுப்பாக நடப்பது கூட ஒருவரின் மனநிலை மற்றும் நினைவாற்றலை மேம்படுத்தலாம், மேலும் அறிவாற்றல் வயதை மெதுவாக்கும்.
உடற்பயிற்சி Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) என்ற மூளை சார்ந்த புரதத்தை வெளியிடும் போது ஞாபக சத்தி அதிகரிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியான NCBI ஆய்வில், வழக்கமான ஏரோபிக் உடற்பயிற்சி ஹிப்போகாம்பஸ் போன்ற நினைவகம் மற்றும் கற்றலுடன் இணைக்கப்பட்ட மூளை கட்டமைப்புகளின் அளவை எவ்வாறு அதிகரிக்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
ஆரோக்கியமான உணவு: ஒமேகா-3, ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் வைட்டமின்கள் போன்ற சில ஊட்டச்சத்துக்கள் மூளை ஆரோக்கியத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. எனவே நினைவாற்றல் மற்றும் மூளை செயல்பாட்டை அதிகரிக்க அவற்றை தினசரி உணவில் சேர்க்க வேண்டும்.
'Associations of Omega-3 fatty acids with brain morphology and volume in cognitively healthy older adults' என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில், ஓமேகா 3 உட்கொள்ளல் 40 வயதிற்கு மேல் நினைவாற்றல் மற்றும் கூர்மையான மூளை செயல்பாடுகளை ஆதரிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. எனவே, கொழுப்பு நிறைந்த மீன், வால்நட்ஸ், ப்ளூ பெர்ரி மற்றும் இலை கீரைகள் போன்ற உணவுகளை சாப்பிடுவது அறிவாற்றல் குறைப்பாட்டை தடுப்பதாக ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மூளைக்கு சவால்: மூளையை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருப்பது அதன் நெகிழ்வுத்தன்மையை பராமரிக்க உதவுகிறது. எனவே, புதிர்களைத் தீர்ப்பது, படிப்பது அல்லது புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வது போன்றவற்றை நரம்பியல் இணைப்புகளை வலுப்படுத்தவும் காலப்போக்கில் மூளையைக் கூர்மைப்படுத்தவும் பயிற்சி செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
புகைப்படம் எடுத்தல் போன்ற புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொண்ட பெரியவர்கள் நீண்டகால நினைவாற்றல் மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதாக 2013ம் ஆண்டு Psychological Science தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
7 மணி நேர தூக்கம்: ஒரு நாளைக்கு 7-8 மணிநேரம் நல்ல தரமான தூக்கத்தைப் பெறுவது அவசியம். மேலும் அது ஒருவரின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திலும் நல்வாழ்விலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஒருவருக்கு நல்ல தரமான தூக்கம் கிடைக்கும்போது, அது நினைவுகளை ஒருங்கிணைப்பதிலும் மூளையில் இருந்து நச்சுகளை அகற்றுவதிலும் உதவுகிறது.
மாறாக, காலப்போக்கில் மோசமான தூக்கம் அல்சைமர் நோய் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறனைக் குறைப்பதற்கான அதிக ஆபத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பப்மெட் சென்ட்ரலில் 'நினைவகம் மற்றும் தூக்கம்' என்ற தலைப்பில் 2020ம் ஆண்டு 'Memory and Sleep' என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் தூக்கத்தின் போது நினைவக ஒருங்கிணைப்பின் உடலியல், ஹிப்போகேம்பஸில் நினைவுகளை மீண்டும் செயல்படுத்துவதில் REM அல்லாத தூக்கத்தின் பங்கை வலியுறுத்துகிறது மற்றும் தூக்கம் நினைவாற்றல் தக்கவைப்பை எவ்வாறு பலப்படுத்துகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.
நல்ல நண்பர்கள்: அர்த்தமுள்ள சமூக தொடர்புகள் மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கும் உணர்ச்சி நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவுகின்றன. இதனால் மூளையை அறிவாற்றல் வீழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. எனவே, நல்ல நண்பர்கள், நேர்மறையான குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் சமூகக் குழுக்களுடன் ஈடுபடுங்கள். ஏனெனில் இது உணர்ச்சி மற்றும் அறிவாற்றல் செயலாக்கத்திற்குப் பொறுப்பான மூளைப் பகுதிகளைத் தூண்டுகிறது.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.