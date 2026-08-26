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தமிழகத்தில் வேகமெடுக்கும் பன்றிக்காய்ச்சல் பரவல் - சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை!

'H1N1' என்ற வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படுவதுதான் இந்த பன்றிக் காய்ச்சல். ஆரம்ப காலத்தில் பன்றிகளிடம் இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவியதால் இப்பெயர் பெற்றது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 26, 2026 at 2:06 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் தற்போது இன்ஃபுளுயென்சா எனப்படும் பன்றிக் காய்ச்சல் பரவல் குறித்து பொதுமக்கள் யாரும் தேவையற்ற அச்சமோ அல்லது பீதியோ அடைய தேவையில்லை என்றும், அதே நேரத்தில் உரிய முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

தலைநகர் டெல்லியில் கடந்த சில நாட்களாக பன்றிக் காய்ச்சல் பாதிப்பு கணிசமாக அதிகரித்து வரும் சூழலில், தமிழகத்தில் இந்நோயின் தற்போதைய நிலை குறித்தும், அதனை எதிர்கொள்ள அரசு எடுத்து வரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அமைச்சர் விரிவான விளக்கங்களை அளித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் பன்றிக்காய்ச்சல் நிலை:

சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் புதிய கூட்டரங்கத்தைத் திறந்து வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், தமிழகத்தில் பன்றிக் காய்ச்சல் பாதிப்பு கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.

"ஒவ்வொரு ஆண்டும் பருவநிலைக்கு ஏற்ப இன்ஃபுளுயென்சா காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்படுவது வழக்கம் தான். நோயின் தாக்கம் அதிகமாகும் மாதங்கள் ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாறுபடும். கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தது. ஆனால் இந்த ஆண்டு ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு 1,288 பேருக்கு இன்ஃபுளுயென்சா காய்ச்சல் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு இதுவரை 1,558 பேருக்குப் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பாதிப்பு எண்ணிக்கை சற்றே அதிகரித்திருந்தாலும் பொதுமக்கள் பயப்படத் தேவையில்லை. காய்ச்சல் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு அதிகளவில் பரிசோதனைகள் செய்யப்படுவதாலேயே, உறுதி செய்யப்படும் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகக் காட்டுகிறது," என்று அமைச்சர் விளக்கமளித்தார்.

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கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பன்றிக் காய்ச்சல் (H1N1) என்றால் என்ன?

'H1N1' என்ற வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படுவதுதான் இந்தப் பன்றிக் காய்ச்சல். ஆரம்ப காலத்தில் பன்றிகளிடம் இருந்து மனிதர்களுக்குப் பரவியதால் இப்பெயர் பெற்றது. ஆனால், தற்போது இது மனிதர்களிடம் இருந்து மனிதர்களுக்கே நேரடியாகப் பரவும் ஒரு சாதாரணப் பருவக்காலக் காய்ச்சலாக மாறியுள்ளது. இன்புளுயன்சா என்ற வைரசால் ஏற்பட்டுள்ள சுவாச தொற்று நோய் பன்றிக்காய்ச்சல்.

காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் தும்பும்போதும் இருமும்போதும் காற்றில் வெளிப்படும் நுண்துளிகள் மூலமாகவே இந்த வைரஸ் மற்றவர்களுக்குப் பரவுகிறது. சாதாரணக் காய்ச்சலைப் போலத் தொடங்கி, தீவிரமான உடல்வலி, கடுமையான தலைவலி, தொடர் இருமல், தொண்டை வலி, உடல் சோர்வு மற்றும் சிலருக்கு வாந்தி அல்லது வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுவது இதன் முக்கிய அறிகுறிகளாகும்.

அறிகுறிகள் என்னென்ன?

சாதாரணக் காய்ச்சலைப் போலத் தொடங்கி, தீவிரமான உடல்வலி, கடுமையான தலைவலி, தொடர் இருமல், தொண்டை வலி, உடல் சோர்வு மற்றும் சிலருக்கு வாந்தி அல்லது வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுவது இதன் முக்கிய அறிகுறிகளாகும்.

டெல்லியில் தீவிரமடையும் பாதிப்பு

தலைநகர் டெல்லியில் கடந்த சில வாரங்களாக பன்றிக் காய்ச்சல் பாதிப்பு மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. அங்கு மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சல் அறிகுறிகளுடன் அனுமதிப்போரின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து வருவதால், அம்மாநில சுகாதாரத்துறை தீவிரக் கண்காணிப்பு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. டெல்லியில் நோய் பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தமிழக அரசு இங்குள்ள நிலவரத்தை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது.

மழைக்கால எச்சரிக்கை!

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "மழைக்காலம் தொடங்கவுள்ளதால் வீடுகளின் அருகிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் மழைநீர் தேங்காமல் பொதுமக்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். காய்ச்சல், தலைவலி, வாந்தி அல்லது உடல்வலி போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் வீட்டிலேயே சுயமாகச் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளாமல், உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று ரத்தப் பரிசோதனை செய்து மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

மேலும், முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் நிதி வரம்பு 25 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதி மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும்" என்றும் தெரிவித்தார்.

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TAGGED:

இன்புளூயன்சா காய்ச்சல்
பன்றி காய்ச்சல் பரவல்
அமைச்சர் அருண் ராஜ்
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