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காய்கறி நறுக்க துருப்பிடித்த கத்தியா? நோய்த்தொற்று ஏற்படும் பேராபத்து!

உலோக பரப்பில் துரு பிடிக்கும் போது, அந்த இடம் சொரசொரப்பாகவும், நுண்துளைகள் நிறைந்ததாகவும் மாறிவிடுகிறது. இந்த சிறிய துளைகளில் ஈரப்பதமும், உணவு துகள்களும் எளிதில் தங்கிவிடுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 17, 2026 at 7:28 PM IST

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நம்முடைய வீடுகளிலோ அல்லது நாம் வெளியில் சென்று சாப்பிடும் உணவகங்களிலோ உணவின் சுவைக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை, அதை சமைக்க பயன்படுத்தும் பொருட்களின் தூய்மைக்கு கொடுப்பது கிடையாது. சமையலறையில் காய்கறிகளையும், இறைச்சியையும் நறுக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கத்திகள் பல நேரங்களில் கூர்மை மங்கியோ, துருப்பிடித்தோ அல்லது உடைந்தோ காணப்படுகின்றன.

ஏதோ ஒரு கத்தி இருந்தால் போதும் என்று நாம் அன்றாடம் சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் இந்த சாதாரண கத்திகள், நம் ஆரோக்கியத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் உணர்வதில்லை. நாம் சாப்பிடும் உணவு சுத்தமாக இருந்தாலும், அதை நறுக்க பயன்படுத்தும் உடைந்த மற்றும் துருப்பிடித்த கத்திகள் மூலம் ஆபத்தான நோய்த்தொற்றுகள் பரவ வாய்ப்புள்ளது. இதனை தடுக்கும் பொருட்டு, இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI) தற்போது ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.

துருப்பிடித்த கத்திகள் வேண்டாம்:

உணவகங்கள், சிற்றுண்டிச்சாலைகள், சமையல் சேவை வழங்குபவர்கள் மற்றும் உணவு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தங்கள் சமையலறைகளில் துருப்பிடித்த, உடைந்த அல்லது சேதமடைந்த கத்திகள் மற்றும் பிளேடுகளை பயன்படுத்துவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று உணவு பாதுகாப்பு வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உணவோடு நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளும் அனைத்து சமையல் உபகரணங்களும் தூய்மையாகவும், நச்சுத்தன்மையற்றதாகவும், தரமானதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று விதிகள் கூறுகின்றன. ஆனால், பல வணிக நிறுவனங்களில் இன்னும் பழைய மற்றும் சேதமடைந்த வெட்டு கருவிகளையே பயன்படுத்தி வருவதாக அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

துருப்பிடித்த கத்திகளால் ஏற்படும் உடல்நல பாதிப்புகள்

கத்தியில் துருப்பிடிப்பதை பலர் ஒரு சாதாரண குறையாக மட்டுமே பார்க்கிறார்கள். ஆனால், அது கடுமையான உடல்நலப் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். உலோகப் பரப்பில் துரு ஏறும் போது, அந்த இடம் சொரசொரப்பாகவும், நுண்துளைகள் நிறைந்ததாகவும் மாறிவிடுகிறது. இந்த சிறிய துளைகளில் ஈரப்பதமும், உணவு துகள்களும் எளிதில் தங்கிவிடுகின்றன.

இதன் காரணமாக, சால்மோனெல்லா (Salmonella) மற்றும் ஈ-கோலை போன்ற மனித உடலுக்கு கெடுதல் விளைவிக்கும் ஆபத்தான பாக்டீரியாக்கள் அந்த துருப்பிடித்த இடங்களில் வேகமாக வளர தொடங்குகின்றன. இத்தகைய கத்திகளை நாம் சாதாரண தண்ணீரை கொண்டு எவ்வளவுதான் கழுவினாலும், நுண்துளைகளுக்குள் இருக்கும் பாக்டீரியாக்களை முழுமையாக நீக்க முடியாது.

தொடர்ந்து இந்த கத்திகளை பயன்படுத்தும் போது, பாக்டீரியாக்கள் உணவில் கலந்து விடுகின்றன. இந்த உணவை உட்கொள்ளும் மக்களுக்கு உணவு நச்சுத்தன்மை, வயிற்று போக்கு, வாந்தி, வயிற்றுத் தொற்று மற்றும் கடுமையான செரிமானப் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.

உலோக துகள்களால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்

பாக்டீரியா தொற்றுகள் மட்டுமன்றி, உடைந்த மற்றும் சேதமடைந்த கத்திகளால் வேறு சில உடல்நல தொந்தரவுகளும் ஏற்படுகின்றன. காய்கறி அல்லது இறைச்சியை வெட்டும்போது, உடைந்த கத்தியின் மிகச்சிறிய உலோக துண்டுகள் தற்செயலாக உணவோடு கலந்துவிட கூடும். இந்த துண்டுகளை நாம் கவனிக்காமல் விழுங்கும் போது, அது தொண்டையிலோ அல்லது வயிற்றிலோ உள் காயங்களை ஏற்படுத்தலாம். சில நேரங்களில் பற்களையும் சேதப்படுத்தலாம்.

அதேபோல், பழைய சமையல் கருவிகளில் இருந்து உதிரும் துருத் துகள்கள் மற்றும் பெயிண்ட்கள் உணவின் தரத்தை கெடுத்து, மனித உடலுக்கு புதிய உபாதைகளை உண்டாக்குகின்றன. சமைக்கும் நிலையிலேயே இத்தகைய மாசுகளை தவிர்ப்பதுதான் ஆரோக்கியத்திற்கு பாதுகாப்பானது.

உணவு நிறுவனங்கள் செய்ய வேண்டியவை

உணவு பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு உட்பட, அனைத்து உணவு வணிக நிறுவனங்களும் சில நடைமுறைகளை கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும். தங்கள் சமையலறையில் உள்ள கத்திகள் மற்றும் வெட்டு கருவிகளை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். துருப்பிடித்த அல்லது உடைந்த பிளேடுகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்திவிட்டு, தரமான புதிய கருவிகளை பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஒவ்வொரு முறை பயன்படுத்திய பிறகும் கத்திகளை சுத்தமாக கழுவி, உலர்ந்த இடங்களில் மட்டுமே சேமித்து வைக்க வேண்டும். சமையலறை ஊழியர்களுக்கு தூய்மை பராமரிப்பு குறித்த முறையான பயிற்சியை வழங்குவதோடு, கருவிகளை மாற்றியதற்கான பதிவுகளையும் பராமரிக்க வேண்டும்.

கடுமையான கண்காணிப்பும் சட்ட நடவடிக்கைகளும்

இந்த புதிய உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்த அனைத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள உணவுப் பாதுகாப்பு ஆணையர்களுக்கு பணிப்புரை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகாரிகள் இனிவரும் நாட்களில் உணவகங்கள் மற்றும் உணவு உற்பத்தி நிலையங்களில் அதிரடி சோதனைகளை நடத்துவார்கள்.

அப்போது விதிமுறைகளை மீறி, பாதுகாப்பற்ற கத்திகளை பயன்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக சட்டப்படியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். மக்களின் ஆரோக்கியத்தில் எந்தவித சமரசமும் செய்துகொள்ள முடியாது என்பதால், விதிகளை மதிக்காத நிறுவனங்களுக்கு அபராதமும், தேவையெனில் உரிம ரத்தும் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது. அழகு சாதனங்கள் முதல் சமையலறைப் பொருட்கள் வரை நாம் அன்றாடம் புழங்கும் பொருட்களில் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது நம் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

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TAGGED:

FSSAI
துருப்பிடித்த கத்தி
FOOD COMPLAINT
RUSTED KNIVES

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