உணவுப் பார்சல்களில் ஸ்டேப்ளர் பின்னுக்கு அதிரடி தடை! மீறினால் புகார் அளிப்பது எப்படி?
சிறிய உலோகப் பின் நமது உணவு குழாயில் மாட்டிக்கொண்டால், கடுமையான வலியை ஏற்படுத்துவதோடு அவசர மருத்துவச் சிகிச்சை தேவைப்படும் நிலைக்கு கொண்டு சென்றுவிடும்.
Published : June 16, 2026 at 3:10 PM IST
ஹோட்டல்களில் இருந்து பார்சல் வாங்கி வரும் சாப்பாடு, பேக்கரிகளில் வாங்கும் கேக் பெட்டிகள், இனிப்பு பாக்கெட்டுகள் என எதை வாங்கினாலும் அதன் ஓரங்களில் ஸ்டேப்ளர் பின்கள் (Stapler pins) அடிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் அன்றாடம் கடந்து வருகிறோம். மிக எளிமையாகவும், செலவு குறைவாகவும் இருப்பதால் பெரும்பாலான கடைகளில் இந்த முறையே பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஆனால், இந்த சிறிய பின்கள் உணவோடு கலந்து நம் வயிற்றுக்குள் சென்றால் என்னவாகும் என்ற பயம் நம்மில் யாருக்கும் இருப்பதில்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறிய அலட்சியம், மனிதர்களின் உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியும் என்பதை உணர்ந்துதான், இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI) உணவு பொட்டலங்களில் ஸ்டேப்ளர் பின்கள் மற்றும் உலோக கம்பிகளை பயன்படுத்த உடனடியாக தடை விதித்துள்ளது.
எதற்காக இந்த தடை?
சமீபகாலமாக கேக்குகள் மற்றும் கடைகளில் விற்கப்படும் உணவுப் பொட்டலங்களுக்குள் ஸ்டேப்ளர் பின்கள் இருந்ததாக பொதுமக்கள் தரப்பில் இருந்து உணவு பாதுகாப்பு துறைக்கு தொடர்ந்து பல புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தன. உணவுப் பாதுகாப்பு என்பது பெரிய விஷயங்களில் மட்டுமல்ல, பேக்கிங் செய்ய பயன்படுத்தும் இந்த சிறிய பின்களிலும் இருக்கிறது என்பதை உணர்த்தவே FSSAI இந்த தடையை கொண்டுவந்துள்ளது.
நாம் சாப்பிடும் உணவோடு இந்த பின்கள் தெரியாமல் கலந்துவிட்டால், அது கடுமையான உடல்நலப் பாதிப்புகளையும் மூச்சுத்திணறலையும் ஏற்படுத்தும் என்று FSSAI எச்சரித்துள்ளது. எனவே, அனைத்து உணவு வணிகர்களும் உணவுப் பொருட்களிலோ அல்லது உணவு பார்சல்களிலோ உலோகப் பின்கள், கம்பிகள் போன்றவற்றை முழுமையாக பயன்படுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவர் எச்சரிக்கை:
இது குறித்து மும்பையிலுள்ள ஜைனோவா ஷால்பி மருத்துவமனையின் காது, மூக்கு, தொண்டை (ENT) நிபுணரான மருத்துவர் சலோனி ராஜ்யகுரு கூறும்போது, "உணவோடு சேர்ந்து இந்த சிறிய ஸ்டேப்ளர் பின்னை தப்பித்தவறி யாராவது விழுங்கிவிட்டால், அது வாய் மற்றும் தொண்டைப் பகுதியில் கீறல்களை ஏற்படுத்தி கடுமையான உள் காயங்களை உண்டாக்கும். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு இது தொண்டையில் சிக்கி, மூச்சுத்திணறலை ஏற்படுத்த அதிக வாய்ப்புள்ளது" என்று எச்சரிக்கிறார்.
இந்த ஆபத்து இத்துடன் முடிந்துவிடுவதில்லை. இந்த சிறிய உலோகப் பின் நமது உணவுப் குழாயில் மாட்டிக்கொண்டால், கடுமையான வலியை ஏற்படுத்துவதோடு அவசர மருத்துவச் சிகிச்சை தேவைப்படும் நிலைக்கு கொண்டு சென்றுவிடும்.
சில அரிய, ஆபத்தான சூழ்நிலைகளில் இது மூச்சு குழாய்க்குள் சென்று அடைத்து கொண்டால் உயிரை இழக்கும் அபாயமும் உள்ளது. மேலும், இந்த பின்களில் இருக்கும் துரு மற்றும் கிருமிகள் காரணமாக உடலில் தொற்று ஏற்பட்டு, 'டெட்டனஸ்' (Tetanus) எனப்படும் ரணஜன்னி பாதிப்பு வரக்கூடும் என்றும் மருத்துவர் சலோனி ராஜ்யகுரு கூறுகிறார்.
கடைகளுக்கான மாற்று வழிகள் மற்றும் தண்டனைகள்
தவிர்க்கக்கூடிய விபத்துகளை ஆரம்பத்திலேயே தடுப்பதுதான் நல்லது என்ற அடிப்படையில், ஸ்டேப்ளர் பின்களுக்கு பதிலாகப் பாதுகாப்பான மாற்று வழிகளைப் பயன்படுத்துமாறு உணவுப் பாதுகாப்பு ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது. இதற்காக உணவுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் தரமான ஒட்டும் நாடாக்கள் (Food-grade adhesive tapes), பாக்கெட்டுகளை திறந்து மீண்டும் ஒட்ட முடியாத வகையிலான சீல்கள் மற்றும் வெப்பம் மூலம் பாக்கெட்டுகளை பிரித்து ஒட்டும் முறைகளை (Heat-sealing) கடைகள் பயன்படுத்தலாம். இந்த மாற்று முறைகள் உணவுக்குள் தேவையற்ற பொருட்கள் கலப்பதை முழுமையாக தடுத்து பாதுகாப்பை உறுதி செய்கின்றன.
ஒருவேளை, இந்த தடையை மீறி தொடர்ந்து ஸ்டேப்ளர் பின்களை பயன்படுத்தும் உணவு நிறுவனங்கள் மற்றும் கடைகள் மீது உணவுப் பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட கடைகளுக்கு பெரிய தொகையை அபராதமாக விதிப்பதுடன், அவர்களின் உணவு வணிகத்திற்கான உரிமத்தையே ரத்து செய்யவும் சட்டத்தில் இடமுண்டு.
உணவில் பின்கள் இருந்தால் நுகர்வோர் என்ன செய்ய வேண்டும்?
நாம் கடைகளில் வாங்கும் உணவில் இது போன்ற ஆபத்தான பொருட்கள் இருந்தால், நுகர்வோராகிய நாம் விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும். முதலில் அந்த பொருளையோ அல்லது உணவு பொட்டலத்தையோ வீசி எறியாமல் ஆதாரத்திற்காக பத்திரமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு, அந்த உணவுப் பொட்டலத்தையும் அதில் இருக்கும் உலோகப் பொருளையும் தெளிவாகப் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுத்து கொள்ள வேண்டும்.
உடனடியாக நாம் வாங்கிய கடைக்காரருக்கும் இந்த தகவலை தெரியப்படுத்த வேண்டும். மேலும், அரசாங்கத்தின் 'ஃபுட் சேஃப்டி கனெக்ட்' (Food Safety Connect) என்ற மொபைல் செயலி மூலமாகவோ அல்லது FSSAI-யின் அதிகாரப்பூர்வ ஆன்லைன் இணையதளம் மூலமாகவோ நுகர்வோர் எளிதாகப் புகார் அளிக்கலாம்.
புகார் அளிக்கும் போது உணவின் பெயர், நிறுவனத்தின் பெயர், பாக்கெட்டில் இருக்கும் பேட்ச் எண் (Batch Number), கடையில் வாங்கிய பில் மற்றும் பொருளின் புகைப்படம் ஆகியவற்றை இணைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் நமது புகாரின் நிலையை ஆன்லைனில் நாமே தொடர்ந்து கண்காணித்துத் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.