தொப்பை கொழுப்பை குறைக்கும் டீடாக்ஸ் டிரிங்க்! இந்த இரண்டும் பொருள் போதும்!
சீரகம் மற்றும் எலுமிச்சை சாறு கலந்த நீரை வழக்கமாக எடுத்து கொள்வதன் மூலம் சளி, காய்ச்சல் போன்ற தொற்று நோய்கள் அண்டாமல் உடலை பாதுகாக்கலாம்.
இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் நாம் உண்ணும் உணவும், சுவாசிக்கும் காற்றும் ஓரளவுக்கு கலப்படமாகவே இருக்கின்றன. இதனால் செரிமான கோளாறு, உடல் பருமன் மற்றும் சோர்வு போன்றவை நம் அன்றாட வாழ்வின் அங்கமாகிவிட்டன. இவற்றுக்கு தீர்வாகக் கடைகளில் விற்கும் விலை உயர்ந்த சப்ளிமெண்ட்களை தேடி ஓடுவதை விட, நம் வீட்டு அஞ்சறை பெட்டியில் இருக்கும் சீரகமும், ஒரு எலுமிச்சையும் போதும்.
பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ஆயுர்வேதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சீரகம், நவீன அறிவியலாலும் ஒரு சிறந்த மருந்து என அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது வெறும் சுவைக்காக மட்டுமல்லாமல், உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீராக்கவும், தேவையற்ற கழிவுகளை வெளியேற்றவும் பெரிதும் உதவுகிறது.
காலையில் எழுந்ததும் வெறும் வயிற்றில் ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான சீரக எலுமிச்சை நீரை அருந்துவது, அந்த நாள் முழுவதையும் புத்துணர்ச்சியுடன் கழிக்க ஒரு எளிய மற்றும் பயனுள்ள தொடக்கமாக அமையும். அந்த வகையில், தினசரி காலை வெறும் வயிற்றில் இந்த நீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும்: சீரக நீரில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதுடன், தேவையற்ற கொழுப்பைக் கரைக்கவும் உதவுகின்றன. இது உடலில் உள்ள செல்களை பாதுகாத்து, வளர்சிதை மாற்றத்தை வேகப்படுத்துகிறது. இதனால் ஆரோக்கியமான முறையில் எடையைக் குறைக்க விரும்புவோருக்கு இது ஒரு சிறந்த பானமாகும் என்கிறது NCBI ஆய்வு.
செரிமான மண்டலத்தை சீராக்குகிறது: நம்மில் பலருக்கு சாப்பிட்ட பிறகு வயிறு உப்பசம், கேஸ் தொல்லை அல்லது நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படுவது வழக்கம். சீரகத்தில் உள்ள 'தைமோல்' (Thymol) என்ற பொருள் செரிமான நொதிகளைத் தூண்டி, உணவை எளிதில் ஜீரணிக்கச் செய்கிறது. இது அமிலத்தன்மையைக் குறைத்து, வயிற்றுப் புண் வராமல் தடுக்கிறது.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது: சீரகத்தில் இரும்புச்சத்து மற்றும் பொட்டாசியம் நிறைந்துள்ளது. எலுமிச்சையில் உள்ள வைட்டமின் C உடலின் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை வலுப்படுத்துகிறது. இந்த பானத்தை வழக்கமாக எடுத்து கொள்வதன் மூலம் சளி, காய்ச்சல் போன்ற தொற்று நோய்கள் அண்டாமல் உடலை பாதுகாக்கலாம். மேலும் இதில் உள்ள மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியம் எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகிறது.
நச்சு நீக்கம்: உடலில் தேங்கியுள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றினால் மட்டுமே சருமம் ஜொலிக்கும். சீரக நீர் கல்லீரலில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்கி, ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக முகப்பருக்கள் குறைந்து, சருமம் பொலிவு பெறுவதுடன், கூந்தல் உதிர்வதும் தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது.
மாதவிடாய் காலச் சிக்கல்கள்: பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் மற்றும் அந்த நாட்களில் உண்டாகும் வயிற்று வலிக்கு சீரக நீர் ஒரு சிறந்த மருந்தாகும் என்கிறது NCBI ஆய்வு. இது கருப்பை சுருங்குவதை எளிதாக்கி, தேங்கியுள்ள கழிவுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது. ஹார்மோன் சமநிலையை ஏற்படுத்தி மாதவிடாய் சுழற்சியை சீராக்குகிறது.
சருமம் மற்றும் கூந்தல் பராமரிப்பு: சீரகத்தில் உள்ள செலினியம் மற்றும் மாங்கனீசு போன்ற தாதுக்கள் சருமத்தின் இளமையை தக்கவைக்கின்றன. இது முடியின் வேர்க்கால்களை வலுப்படுத்தி, கூந்தல் பளபளப்பாக வளர உதவுகிறது. ரசாயன பூச்சுகள் இன்றி இயற்கையான முறையில் அழகைப் பெற இது ஒரு எளிய வழியாகும்.
சீரக எலுமிச்சை நீர் தயாரிப்பது எப்படி?
- ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தை இரண்டு கப் தண்ணீரில் இரவு முழுவதும் ஊற வைக்கவும்.
- காலையில் அந்த நீரைச் சீரகத்துடன் சேர்த்து அடுப்பில் வைத்து நன்றாகக் கொதிக்க விடவும்.
- தண்ணீர் பாதியாகக் குறையும் வரை சுமார் 5 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் கொதிக்க வைக்கவும்.
- பின்னர் அதனை வடிகட்டி ஒரு கிளாஸில் ஊற்றவும்.
- அதில் அரை மூடி எலுமிச்சை சாறு சேர்க்கவும். தேவைப்பட்டால் ஒரு ஸ்பூன் தேன் அல்லது ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.