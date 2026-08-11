புகைபிடிக்காதவர்களுக்கு ஏற்படும் நுரையீரல் புற்றுநோய்: அன்றாட வாழ்வில் மறைந்திருக்கும் ஆபத்துகள்!
இயற்கையான அல்லது முறையான காற்றோட்டம் இல்லாத வீடுகளில் சமையல் செய்யும்போது வெளியாகும் புகையே நுரையீரல் நோய்க்கான முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது.
Published : August 11, 2026 at 11:06 AM IST
நுரையீரல் புற்றுநோய் என்றதுமே நம் மனதில் தோன்றும் முதல் விஷயம் 'புகைப்பழக்கம்'. புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த நோய் வரும் என்ற எண்ணம் நம் சமுதாயத்தில் ஆழமாக பதிந்துள்ளது. ஆனால், தன் வாழ்நாளில் ஒருமுறை கூட புகையிலையை தொடாத ஒருவருக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் வந்தால் அதற்கு என்ன காரணம்? இதுதான் இன்று நாம் சிந்திக்க வேண்டிய முக்கியமான கேள்வி.
காலையில் எழுந்ததும் ஒருவர் சிகரெட்டை பற்றவைக்கிறார். மற்றொருவர் சமையல் அடுப்பை பற்றவைக்கிறார். முதல் நபருக்குத் தான் சுவாசிப்பது ஆபத்தான புகை என்பது தெளிவாக தெரியும். ஆனால், இரண்டாவது நபர் தன் குடும்பத்திற்கு உணவு சமைப்பதை பற்றி மட்டுமே யோசித்துக்கொண்டிருப்பார். வேலைக்கு செல்லும்போது சாலையில் பரவும் வாகனப் புகை, வீட்டில் ஏற்றப்படும் சாம்பிராணி அல்லது ஊதுபத்தி, இரவில் கடிக்கும் கொசுக்களை விரட்டப் பயன்படும் கொசுவர்த்தி சுருள் என நாம் தினமும் சுவாசிக்கும் காற்றில் எண்ணற்ற மாற்றங்கள் இருக்கின்றன.
இவை எதுவுமே உடனடியாக உடலுக்குள் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது போல் வெளியே தெரியாது. ஆனால், இத்தகைய அன்றாட பழக்கவழக்கங்களும், நாம் அறியாமலேயே சுவாசிக்கும் மாசடைந்த காற்றுமே நமக்கு தெரியாமல் நமக்குள்ளே நோய்களை உருவாக்குகின்றன.
மாறுபடும் நுரையீரல் புற்றுநோய் பாதிப்புகள்
நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு புகைப்பிடித்தல் ஒரு முதன்மையான காரணம் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. உலக சுகாதார அமைப்பும் (WHO) புகையிலைப் பயன்பாட்டை மிக முக்கியமான காரணியாகக் குறிப்பிடுகிறது. இருப்பினும், வீட்டிற்குள் இருக்கும் காற்று மாசுபாடு, வெளிப்புற காற்று மாசுபாடு, சமையல் புகை மற்றும் கொசுவர்த்தி புகை போன்ற பிற காரணிகளும் இந்த நோய்க்கு மிக முக்கியமான வழிவகைகளாக அமைகின்றன.
மும்பை இந்துஜா மருத்துவமனையின் நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவர் ஜெய் முல்லர்பட்டன் இதுகுறித்து கூறும்போது, "சிகரெட் பிடிக்காத நபர்களாகவே இருந்தாலும் கூட, அன்றாட வாழ்வில் காற்றில் உள்ள மாசுக்களுக்கு தொடர்ந்து ஆளாகும்போது, நுரையீரலில் நாள்பட்ட அழற்சி, செல் சேதம் மற்றும் அழுத்தங்கள் ஏற்பட்டு நுரையீரல் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன" என்கிறார்.
அதை தொடர்ந்து, மற்றொரு முக்கியமான தகவலைத் தருகிறார் ராஜீவ் காந்தி புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் மூத்த மருத்துவர் டாக்டர் வினீத் தல்வார். "மேலைநாடுகளில் நுரையீரல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் 10 முதல் 25 சதவீதம் பேர் மட்டுமே புகைப்பிடிக்காதவர்கள். ஆனால், இந்தியாவில் இந்த நிலைமை முற்றிலும் மாறுபட்டுள்ளது. இந்தியாவில் நுரையீரல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் (50% முதல் 55% வரை) சிகரெட் பிடிக்காத சாதாரண மனிதர்களாகவே இருக்கிறார்கள்" என்கிறார்.
மேலும், முன்பு புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு அதிகமாக வந்த புற்றுநோய் வகையை விட, இப்போது பெண்களுக்குள்ளும், புகைப்பிடிக்காதவர்களிடமும் 'அடினோகார்சினோமா' (Adenocarcinoma) எனப்படும் புதிய வகை நுரையீரல் புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. மேலைநாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்தியாவில் மிக குறைந்த வயதிலேயே மக்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுவதும் கவலைக்குரிய விஷயமாக உள்ளது.
ஆபத்து தொடங்கும் இடம்: நம் வீட்டு அடுப்பங்கரை
இயற்கையான அல்லது முறையான காற்றோட்டம் இல்லாத வீடுகளில் சமையல் செய்யும்போது வெளியாகும் புகையே இந்த நோய்க்கான முக்கிய காரணியாக அமைகிறது. குறிப்பாக, விறகு, கரி மற்றும் பிற பொருட்களைப் பயன்படுத்தி சமைக்கும் போது காற்றில் மிக நுண்ணிய துகள்கள், கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் பிற நச்சு வாயுக்கள் கலக்கின்றன.
சமையலறையில் அதிக நேரத்தை செலவிடும் பெண்களும், அருகில் இருக்கும் குழந்தைகளும் இந்த புகையை தொடர்ந்து சுவாசிப்பதால் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள். சமையல் எரிபொருள் மட்டுமன்றி, நாம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் ஊதுபத்தி மற்றும் கொசுவர்த்தி சுருள்களும் இதில் அடங்கும். மெதுவாக எரியும் ஊதுபத்தியில் இருந்து வெளிப்படும் புகை, காற்றில் பல நச்சு துகள்களை கலக்கிறது. இவை அனைத்தும் வீட்டின் உள்ளேயே தங்கிவிடுவதால், நமக்கு தெரியாமலேயே நாம் இவற்றை சுவாசிக்கிறோம்.
வெளிப்புற மாசு மற்றும் பணிபுரியும் இடங்கள்
வீட்டை விட்டு வெளியே அடியெடுத்து வைத்தால், வாகனங்கள் வெளியிடும் புகை நம்மை சூழ்ந்துகொள்கிறது. நகர்ப்புறங்களில் தினமும் பயணம் செய்வோர், சாலையில் நடந்து செல்வோருக்கு காற்றில் உள்ள மிக நுண்ணிய 'PM2.5' துகள்கள் நுரையீரலின் ஆழமான பகுதி வரை சென்று சேர்கின்றன.
இதுமட்டுமல்லாமல், கட்டிடம் கட்டுபவர்கள், சுரங்க தொழிலாளர்கள், கல் உடைப்பவர்கள் மற்றும் வெல்டிங் வேலை செய்பவர்கள் போன்ற தொழிலாளர்கள், தினமும் தூசி மற்றும் பல்வேறு ரசாயன புகையை சுவாசிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். பணிபுரியும் இடங்களில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லாத போது, இந்த ஆபத்து பல மடங்கு உயர்கிறது.
நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?
சிகரெட் அல்லது தொழிற்சாலை புகையை கண்டு பயப்படும் நாம், தினமும் பயன்படுத்தும் சமையல் அடுப்பு, ஊதுபத்தி மற்றும் கொசுவர்த்தி சுருள்களை சாதாரணமான ஒன்றாக கடந்து விடுகிறோம். இந்த "சாதாரணமான பழக்கம்" தான் உண்மையான பிரச்சனையாக மாறுகிறது.
காற்றை சுவாசிப்பதை நிறுத்திவிட முடியாது. ஆனால், நாம் சுவாசிக்கும் காற்றை பற்றிய விழிப்புணர்வும், சுய பாதுகாப்பும் நமக்கு அவசியம். சமையலறையில் நல்ல காற்றோட்ட வசதியை ஏற்படுத்துவது, வீட்டில் நச்சு புகையை தவிர்க்கும் மாற்று வழிகளை கண்டறிவது, தூசி நிறைந்த இடங்களில் பாதுகாப்பு முகக்கவசங்களை பயன்படுத்துவது ஆகியவை மூலம் நாம் இந்த நோயிலிருந்து நம்மை தற்காத்து கொள்ள முடியும்.
தொடர் இருமல் அல்லது மூச்சு திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனையும் பரிசோதனையும் பெற்றுக்கொள்வது பாதுகாப்பானது.
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