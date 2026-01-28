மல்பெரி பழம் சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? நன்மைகள் தெரிஞ்சா இனி கட்டாயம் வாங்கி சாப்பிடுவீங்க!
வயதான காலத்தில் ஏற்படும் கண் மங்கலடைதல் மற்றும் கண்புரை போன்ற பிரச்சனைகளைத் தடுக்க மல்பெரி பழம் உதவுகிறது
Published : January 28, 2026 at 4:11 PM IST
இந்தியாவில் மல்பெரி செடிகள் பெரும்பாலும் பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்புக்காகவே வளர்க்கப்படுகின்றன. பட்டுப்பூச்சிகளுக்கு உணவாக இதன் இலைகள் பயன்படுவதால், மக்கள் இதனை ஒரு விவசாய பயிராகவே பார்க்கிறார்கள். ஆனால், இதில் விளையும் பழங்கள் மனித ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான மிகச்சிறந்த ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டிருக்கின்றன என்பது பலருக்கு தெரிவதில்லை.
பொதுவாக ஆப்பிள், ஆரஞ்சு அல்லது திராட்சை போன்ற பழங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் முக்கியத்துவம் மல்பெரிக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை. வெளிநாடுகளில் இந்தப் பழங்கள் 'சூப்பர் ஃபுட்' என்று அழைக்கப்பட்டு அதிக விலைக்கு விற்கப்படுகின்றன.
இந்தியாவில் இதன் பயன்பாடு குறைவாக இருப்பதற்கு இதை பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாததே முக்கிய காரணம். இந்த பழத்தை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள், குறிப்பாக இதயம், செரிமானம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆகியவற்றில் இது ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள் ஆச்சரியமானவை. அந்த வகையில், மல்பெரி சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
செரிமான மண்டலத்தை மேம்படுத்தும் ஆற்றல்: மல்பெரி பழங்களில் நார்ச்சத்து மிக அதிகமாக உள்ளது. இது செரிமான பாதையை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. மலச்சிக்கல் பிரச்சனையால் அவதிப்படுபவர்கள் இந்த பழத்தை உட்கொள்வது ஒரு இயற்கை மருந்தாக அமையும்.
இது குடல் இயக்கத்தைச் சீராக்கி, வயிற்றில் ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் செரிமான கோளாறுகளை குறைக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு தேவையான நார்ச்சத்தில் கணிசமான பகுதியை மல்பெரி வழங்குவதால், இது உணவை செரிக்க செய்து உடலுக்குத் தேவையான சத்துக்களை உறிஞ்சவும் துணைபுரிகிறது.
இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும்: இதய நோய் அபாயத்தை குறைப்பதில் மல்பெரிக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் மற்றும் பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைக்க உதவுகின்றன.
முக்கியமாக, ரத்தத்தில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பைக் (LDL) குறைத்து, நல்ல கொழுப்பை மேம்படுத்தும் திறன் இதற்கு உண்டு. இதயத் துடிப்பைச் சீராக வைத்திருக்கவும், தமனிகளில் கொழுப்பு படிவதைத் தடுக்கவும் இந்தப் பழத்தை சாப்பிடுவது நல்லது என்கிறது NIH ஆய்வு. இதய தசைக்களை வலுப்படுத்துவதில் இதன் பங்கு மிகப்பெரியது.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்தல்: மல்பெரியில் வைட்டமின் சி (Vitamin C) அதிகளவில் உள்ளது. இது உடலின் இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தி, சளி, காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுகள் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது.
ஒரு கப் மல்பெரி பழம் ஒரு நாளைக்கு உடலுக்குத் தேவையான வைட்டமின் சி அளவில் பெரும்பகுதியை வழங்கிவிடும். இது வெள்ளை ரத்த அணுக்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்து, உடலில் நுழையும் கிருமிகளை அழிக்கும் ஆற்றலை உடலுக்கு வழங்குகிறது. அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த டானிக் போன்றது.
ரத்த சோகையைத் தடுக்கும்: இந்தியாவில் குறிப்பாக பெண்களுக்கு ரத்த சோகை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது. மல்பெரி பழத்தில் உள்ள இரும்புச்சத்து, ரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்க பெரிதும் உதவுகிறது.
ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்குவதுடன், உடல் திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜன் சீராக செல்லவும் இது வழிவகுக்கிறது. மற்ற பழங்களை விட மல்பெரியில் இரும்புச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால், இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும்போது களைப்பு நீங்கி உடல் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்.
கண் பார்வை மற்றும் சருமப் பாதுகாப்பு: மல்பெரியில் உள்ள 'ஸீக்ஸாந்தின்' (Zeaxanthin) போன்ற சத்துக்கள் கண்களின் விழித்திரையைப் பாதுகாக்கின்றன. வயதான காலத்தில் ஏற்படும் கண் மங்கலடைதல் மற்றும் கண்புரை போன்ற பிரச்சனைகளைத் தடுக்க இது உதவுகிறது என 2025ம் ஆண்டு வெளியான NIH ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
அதேபோல், இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் சருமத்தில் ஏற்படும் சுருக்கங்களைக் குறைத்து, இளமையைத் தக்கவைக்க உதவுகின்றன. சருமத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளைப் போக்கி, ஆரோக்கியமான பொலிவைத் தருவதில் இந்தப் பழம் மிகச் சிறந்த பணியாற்றும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.