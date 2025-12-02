ETV Bharat / health

பொலிவான சருமம் முதல் எடை இழப்பு வேண்டுமா? தினமும் இந்த பழம் சாப்பிட்டால் போதும்!

கிவி பழத்தில் வைட்டமின் சி சத்து அதிக அளவில் உள்ளது. இது ஆரஞ்சுப் பழத்தை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும்.

By ETV Bharat Health Team

Published : December 2, 2025 at 5:26 PM IST

கிவி பழம் சுவையில் இனிப்பு கலந்த புளிப்புடன் இருப்பது மட்டுமல்லாமல், வைட்டமின் சி, வைட்டமின் கே, வைட்டமின் ஈ, ஃபோலேட் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியமாக உள்ளது. ஒளிரும் சருமம் முதல் இதயத்தைப் பாதுகாப்பது வரை, இந்தப் பழம் நமக்கு பலவிதமான ஆரோக்கிய நன்மைகளை வாரி வழங்குகிறது. அந்த வகையில், கிவி பழத்தை தினசரி சாப்பிடுவதன் மூலம் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்: கிவி பழத்தில் வைட்டமின் சி சத்து மிக அதிக அளவில் உள்ளது. இது ஆரஞ்சுப் பழத்தை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும். இந்தச் சத்து, உங்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்த உதவுகிறது. இதன் மூலம் சளி, காய்ச்சல் மற்றும் பிற நோய்த்தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராடும் உடலின் திறன் மேம்படுத்தப்படுகிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும்: கிவி பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் நார்ச்சத்து இதய ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது. குறிப்பாக, இது இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க உதவுகிறது. தினமும் 1 கிவி பழம் சாப்பிடுவது, இரத்த உறைவு ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கும் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்க உதவுகிறது.

பொலிவான சருமம்: சரும ஆரோக்கியத்திற்கு கிவி ஒரு சூப்பர்ஃபுட் ஆகும். இதில் உள்ள அதிக அளவு வைட்டமின் சி, சருமத்தை இளமையாகவும், உறுதியாகவும் வைத்திருக்கத் தேவையான கொலாஜனை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது. வைட்டமின் இ மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் சூரிய ஒளியால் ஏற்படும் சேதம் மற்றும் முன்கூட்டிய முதுமையை எதிர்த்துப் போராட உதவுகின்றன.

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது: கிவி பழத்தில் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது, இது மலச்சிக்கல் பிரச்சனையைத் தடுக்கிறது. மேலும், இதில் 'ஆக்டினிடின்' (Actinidin) என்ற தனித்துவமான என்சைம் உள்ளது. இது புரதங்களை உடைத்து, உணவை எளிதில் செரிக்க உதவுகிறது, குறிப்பாக இறைச்சி அல்லது மீன் சாப்பிட்ட பிறகு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தும்: தூக்கமின்மை உள்ளவர்களுக்கு கிவி ஒரு சிறந்த தீர்வாக இருக்கும். கிவி பழத்தில் செரோடோனின் என்ற ஹார்மோனும், ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களும் உள்ளன. இது தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தி, விரைவாக தூங்கச் செல்ல உதவுகிறது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கண் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும்: கிவி பழத்தில் லுடீன் மற்றும் ஜீயாக்சாந்தின் போன்ற கரோட்டினாய்டுகள் நிறைந்துள்ளன. இந்தச் சத்துக்கள் கண்களைப் பாதுகாக்கின்றன மற்றும் வயது தொடர்பான மாகுலர் சிதைவு (Age-related Macular Degeneration) போன்ற கண் நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன.

ஆஸ்துமா அறிகுறிகளைக் குறைக்கும்: கிவி பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் அதிக ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் காரணமாக, இது சுவாச ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இது ஆஸ்துமா உள்ளவர்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகளைக் குறைக்கவும், நுரையீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

எடை மேலாண்மைக்கு சிறந்தது: கிவி பழம் குறைந்த கலோரி மற்றும் அதிக நீர் உள்ளடக்கம் கொண்டது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து நீண்ட நேரம் நிறைவாக உணர வைக்கும். மேலும், இது குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் (Low Glycemic Index) கொண்டிருப்பதால், இரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்க விரும்புவோருக்கு இது ஒரு ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டியாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

