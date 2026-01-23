புகையிலை தடை ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்கு வழிவகுப்பது எப்படி? ஆய்வு சொல்வது என்ன?
புகையிலை பழக்கத்தால் ஏழை மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்கள் பெரும் பொருளாதார இழப்பை சந்திக்கின்றன. புகையிலைக்காக செலவிடப்படும் பணம் மிச்சப்படுத்தப்படுவதோடு, புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு செலவிடப்படும் லட்சக்கணக்கான ரூபாயும் ஒரு குடும்பத்திற்கு சேமிப்பாகும்.
Published : January 23, 2026 at 4:29 PM IST
ஒடிசா மாநிலத்தில் நிலவி வந்த மிக முக்கியமான பொது சுகாதார சவால்களில் ஒன்று புகையிலை பயன்பாடு. சமீபத்திய ஆய்வுகளின்படி, மாநிலத்தின் வயது வந்தோரில் சுமார் 42% பேர் புகையிலையை பயன்படுத்துகின்றனர், இது தேசிய சராசரியை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும்.
குறிப்பாக, பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களிடையே இந்த போதைப் பழக்கம் அதிகரித்து வருவது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒடிசா அரசு தற்போது குட்கா, பான் மசாலா, ஜர்தா, கைனி மற்றும் நிகோடின் கலந்த அனைத்துப் பொருட்களின் உற்பத்தி, சேமிப்பு, விற்பனை மற்றும் விநியோகத்திற்கு மாநிலம் தழுவிய முழுமையான தடையை விதித்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணயச் சட்டத்தின் (FSSAI) கீழ் இந்த அதிரடி ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 2013-ஆம் ஆண்டு ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த தடையை விட, தற்போது பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள உத்தரவு சட்ட ரீதியான சிக்கல்களைக் களைந்து, மிகவும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தடையின் மூலம், ஒடிசாவின் ஒவ்வொரு வீட்டையும் புற்றுநோயின் பிடியிலிருந்து விடுவித்து, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை மீட்டெடுக்கும் ஒரு மாபெரும் சமூக மாற்றமாக உருவெடுக்கும் என்கின்றனர் மருத்துவ நிபுணர்கள்.
ஆரோக்கியமான வாழ்வு மற்றும் புற்றுநோய் தடுப்பு:
ஒடிசா அரசின் இந்த முடிவின் பின்னணியில் உள்ள மிக முக்கியமான நோக்கம் பொதுமக்களின் உயிரைக் காப்பதாகும். உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) கீழ் இயங்கும் புற்றுநோய் ஆய்வுக்கான சர்வதேச முகமை (IARC), மெல்லும் புகையிலை பொருட்களை மனிதர்களுக்குப் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் காரணியாக வகைப்படுத்தியுள்ளது.
வாய் புற்றுநோய் குறைப்பு: இந்தியாவில் கண்டறியப்படும் புற்றுநோய்களில் வாய் புற்றுநோய் முன்னணியில் உள்ளது. ஒடிசாவில் இதன் பாதிப்பு மிக அதிகம். இத்தடை மூலம் வரும் ஆண்டுகளில் வாய், தொண்டை மற்றும் இரைப்பை புற்றுநோய் பாதிப்புகள் பெருமளவு குறையும் என Impacts of Local Public Smoking Bans on Smoking Behaviors and Tobacco Smoke Exposure என்ற தலைப்பில் வெளியான NIH ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை: புகையிலையை தவிர்ப்பதன் மூலம் இதய நோய்கள், சுவாசக் கோளாறுகள் மற்றும் செரிமான மண்டலம் சார்ந்த தீவிர நோய்களிலிருந்து மக்கள் தற்காத்துக் கொள்ள முடியும். இது மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த வாழ்நாள் தரத்தை உயர்த்தும்.
குடும்ப பொருளாதாரம்: புகையிலை பழக்கத்தால் ஏழை மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்கள் பெரும் பொருளாதார இழப்பை சந்திக்கின்றன. புகையிலைக்காக செலவிடப்படும் பணம் மிச்சப்படுத்தப்படுவதோடு, புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு செலவிடப்படும் லட்சக்கணக்கான ரூபாயும் ஒரு குடும்பத்திற்கு சேமிப்பாகும்.
சிறுவர் மற்றும் இளைஞர் நலன்: மிட்டாய் போன்ற கவர்களில் கவர்ச்சிகரமாக விற்கப்படும் குட்கா, சிறுவர்களை எளிதில் ஈர்க்கிறது. இத்தடை அடுத்த தலைமுறையினரை போதைப்பொருள் என்ற நச்சுச் சுழலில் சிக்காமல் பாதுகாக்கும்.
தமிழ்நாட்டில் புகையிலை தடை நிலவரம்: தமிழ்நாடு அரசு நீண்ட காலமாகவே புகையிலை பொருட்களுக்கு எதிரான கடும் நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 2013-ஆம் ஆண்டு முதல் குட்கா மற்றும் பான் மசாலா பொருட்களுக்குத் தடை அமலில் உள்ளது. உணவுப் பாதுகாப்பு ஆணையர் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதற்கான அரசாணை புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.
பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் இருந்து 100 மீட்டர் சுற்றளவில் புகையிலை விற்பனை செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இதற்காகக் காவல் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அடங்கிய 'சிறப்பு ஆய்வுக் குழுக்கள்' அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த ஆண்டுகளில் பல கோடி மதிப்பிலான புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான கடைகளுக்குச் சீல் வைக்கப்பட்டதோடு, சட்ட மீறல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு லட்சக்கணக்கில் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.
இந்தியாவில் புகையிலையைத் தடை செய்துள்ள மாநிலங்கள்:
இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள் பொது சுகாதாரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு குட்கா மற்றும் புகையிலைக்குத் தடை விதித்துள்ளன:
- ஒடிசா (தற்போது கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது)
- தமிழ்நாடு
- மகாராஷ்டிரா
- பீகார்
- உத்தரப் பிரதேசம்
- அரியானா
- கேரளா
- குஜராத்
- ராஜஸ்தான்
- மத்தியப் பிரதேசம்
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.