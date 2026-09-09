திடீர் மாரடைப்பு மற்றும் இதய செயலிழப்பு: அலட்சியப்படுத்த கூடாத ஆரம்ப அறிகுறிகள்!
இதயம் தன் முழு திறனுடன் ரத்தத்தை உந்தி தள்ள முடியாமல் திணறும் போது, உடலில் உள்ள திரவங்கள் வெளியேற முடியாமல் கால்களிலும் பாதங்களிலும் போய் தங்க தொடங்குகின்றன. இதனால் தான் கால்களில் வீக்கம் ஏற்படுகிறது.
Published : September 9, 2026 at 7:00 AM IST
இதய நோய் என்பது பலருக்கும் திடீரென்று ஏற்படுவதாகவே தோன்றுகிறது. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. இதயம் பாதிக்கப்படும் முன்பே, நமது உடல் சில சிறிய மாற்றங்களின் மூலம் அதை நமக்கு உணர்த்த தொடங்குகிறது. குறிப்பாக நமது முகம், கைவிரல்கள், கால்விரல்கள் மற்றும் சருமத்தில் தோன்றும் சில மாற்றங்கள் இதய நோய்க்கான முன்கூட்டிய எச்சரிக்கைகளாக இருக்கலாம். இவற்றை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து மருத்துவரை அணுகினால் பெரிய ஆபத்துகளில் இருந்து நம்மைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
இதய நோய்க்கான முக்கியக் காரணங்கள்
இன்றைய காலக்கட்டத்தில் பலருக்கு இதயப் பிரச்சனைகள் வர நமது தினசரி வாழ்க்கைமுறையும் உணவுப் பழக்கங்களுமே முக்கிய காரணமாக அமைகின்றன.
- சர்க்கரை நோய் மற்றும் ரத்த அழுத்தம்: ரத்தத்தில் சர்க்கரை மற்றும் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பது இதய நாளங்களை பாதிக்கிறது.
- அதிகக் கொழுப்பு மற்றும் உடல் பருமன்: ரத்தத்தில் கெட்ட கொழுப்பு சேர்வது ரத்த ஓட்டத்தை தடுத்து இதயத்திற்கு அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது.
- உடற்பயிற்சியின்மை மற்றும் மனஅழுத்தம்: ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்வது, உடலுக்கு போதிய பயிற்சி இல்லாதது மற்றும் அதிகப்படியான மனஅழுத்தம்.
- புகைபிடித்தல் மற்றும் மதுப்பழக்கம்: இவை நேரடியாகவே ரத்த நாளங்களை சேதப்படுத்தி இதய நோய்க்கு வழிவகுக்கின்றன.
கை, கால் விரல்களில் தோன்றும் வலி நிறைந்த கட்டிகள்
சிலருக்கு கைவிரல்கள் அல்லது கால்விரல்களில் திடீரென்று வலி கூடிய சிறிய கட்டிகள் அல்லது வீக்கங்கள் தோன்றும். இது ‘எண்டோகார்டிடிஸ்’ (Endocarditis) எனப்படும் இதயத்தின் உட்புற சுவர்களிலோ அல்லது ரத்த நாளங்களிலோ ஏற்படும் பாக்டீரியா தொற்றின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
இந்த கட்டிகள் சில மணி நேரங்களிலோ அல்லது சில நாட்களிலோ தானாகவே மறைந்துவிடக்கூடும். ஆனால் தானாக சரியாகிவிட்டது என்று விட்டுவிடாமல் உடனடியாக மருத்துவரை சந்திக்க வேண்டும். பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் இந்த தொற்றை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் ஆண்டிபயாடிக் (Antibiotics) மருந்துகள் மூலம் எளிதாக குணப்படுத்திவிடலாம்.
குழந்தைகளிடம் காணப்படும் உதடு வெடிப்பு மற்றும் காய்ச்சல்
சிறிய குழந்தைகளுக்கு திடீரெனக் கடுமையான காய்ச்சல் வருவது, சருமத்தில் தடிப்புகள் ஏற்படுவது, கண்கள் சிவப்பது மற்றும் உதடுகள் மிகவும் வறண்டு போய் ரத்தம் கசியும் அளவிற்கு வெடிப்பது போன்றவை சாதாரணப் பிரச்சனை அல்ல.
முக்கியமாக 6 மாதங்கள் முதல் 5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இது 'கவாசாகி' (Kawasaki) நோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். இந்நோய் உடலின் ரத்த நாளங்களைப் நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால், இது பிற்காலத்தில் குழந்தைகளுக்குக் கடுமையான இதய நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
நகங்கள் கீழ்நோக்கி வளைதல்
நமது கைவிரல் நகங்கள் இயல்புக்கு மாறாகக் கீழ்நோக்கி வளைந்து, விரலின் நுனிப்பகுதி சற்று வீங்கி உருண்டையாக மாறுகிறதா என்று கவனிக்க வேண்டும்.
நகங்களில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம் இதயத்தில் தொற்று, இதயம் சார்ந்த நோய்கள் அல்லது நுரையீரலில் பிரச்சனை இருப்பதற்கான அறிகுறியாகும். நகங்களில் இந்த மாதிரியான மாற்றங்களைக் கண்டால், உடனே மருத்துவரை அணுகிப் பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம்.
சருமத்தில் தோன்றும் மஞ்சள் நிற தடிப்புகள்
கண் இமைகளை சுற்றியோ, உள்ளங்கை ரேகைகளிலோ அல்லது கால்களின் பின்புறத்திலோ மஞ்சள் அல்லது ஆரஞ்சு நிறத்தில் சிறிய மெழுகு போன்ற தடிப்புகளோ கட்டிகளோ தோன்றினால் அதை அலட்சியப்படுத்த கூடாது.
இது நமது ரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் (Cholesterol) அளவு மிகவும் அதிகமாக இருப்பதை காட்டும் தெளிவான அறிகுறியாகும். ரத்தத்தில் கொழுப்பு அதிகரிக்கும் போது அது இதயத்திற்கு செல்லும் ரத்த நாளங்களில் அடைப்பை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
பாதங்கள் மற்றும் கால்களில் வீக்கம்
நமது பாதங்களிலோ அல்லது கணுக்காலிலோ திடீரென்று வீக்கம் ஏற்படுவதை கவனித்தால், அது இதயம் சரியாக இயங்கவில்லை என்பதற்கான அறிகுறியாகும். இதயம் தன் முழு திறனுடன் ரத்தத்தை உந்தி தள்ள முடியாமல் திணறும் போது, உடலில் உள்ள திரவங்கள் வெளியேற முடியாமல் கால்களிலும் பாதங்களிலும் போய் தங்க தொடங்குகின்றன. இதனால் தான் கால்களில் வீக்கம் ஏற்படுகிறது.
நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
நமது உடலில் தோன்றும் இதுபோன்ற எந்தவொரு சிறிய மாற்றத்தையும் "தானாக சரியாகிவிடும்" என்று அலட்சியமாக விட்டுவிட கூடாது. ஆரம்பத்திலேயே மருத்துவரை அணுகி தேவையான பரிசோதனைகளை செய்துகொள்வது நல்லது.
அத்துடன், தினமும் சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுவது, லேசான நடைப்பயிற்சி செய்வது, புகை மற்றும் மதுப்பழக்கத்தை தவிர்ப்பது போன்ற எளிய பழக்கங்கள் மூலமாக நமது இதயத்தை எப்போதும் ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கொள்ள முடியும்.
ஆய்வு:
https://www.cdc.gov/heart-disease/about/index.html
https://www.cdc.gov/kawasaki/about/index.html