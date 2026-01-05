அடிக்கடி ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட தோணுதா? சுவையுடன் ஆரோக்கியம் காக்க இதை சாப்பிடுங்க!
இன்றைய பரபரப்பான உணவு கலாச்சாரத்தில், நாம் சுவைக்காக தேடும் தின்பண்டங்கள் பல நேரங்களில் நமது ஆரோக்கியத்திற்கு சவாலாகவே அமைகின்றன. குறிப்பாக, மாலை நேர பசியின் போது சத்தற்ற, அதிக கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை உண்பது வழக்கமாகிவிட்டது. இந்த சூழலில், 'மக்கானா' என்று அழைக்கப்படும் தாமரை விதைகள் ஒரு மிகச்சிறந்த மாற்றாக உள்ளன. பலரும் இதை ஒரு சாதாரண உணவாக கருதினாலும், இதன் பின்னால் பல நன்மைகள் ஒளிந்துள்ளன.
வறுத்த மக்கானா என்பது வெறும் தின்பண்டம் மட்டுமல்ல, அது உடலின் சர்க்கரை அளவை சீராக வைப்பதற்கும், இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவும் ஒரு ஊட்டச்சத்தின் களஞ்சியமாகும். குறிப்பாக, தாமரை விதைகளை வறுக்கும்போது அதன் ஊட்டச்சத்துக்கள் சிதையாமல், மாறாக செரிமானத்திற்கு உகந்ததாக மாறுவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
எந்த விதமான செயற்கை சுவையூட்டிகளும் இல்லாமல், இயற்கையான முறையில் வறுக்கப்படும் மக்கானா, நம் உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலைத் தருவதோடு, செரிமான மண்டலத்தையும் மென்மையாகப் பராமரிக்கிறது. தாமரை விதைகளை வறுக்கும்போது அதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் பண்புகள் அதிகரிப்பதோடு, கொழுப்பு சத்தும் மிகக் குறைவாகவே இருப்பதாக 'ஜர்னல் ஆஃப் எத்னிக் ஃபுட்ஸ்' (Journal of Ethnic Foods) இதழில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது.
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை நோக்கி நகர விரும்புபவர்களுக்கு, இது ஒரு எளிய மற்றும் வலிமையான தொடக்கமாகும். அந்த வகையில், ஏன் வறுத்த மக்கானா ஒரு சிறந்த அன்றாட உணவாக இருக்கிறது? என்பதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
நீடித்த ஆற்றல்: பிஸ்கட் அல்லது எண்ணெய்யில் பொரித்த ஸ்நாக்ஸ்களை சாப்பிடும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சட்டென உயர்ந்து பின் வேகமாக குறைந்துவிடும் (Sugar crash). இது நம்மை சோர்வடையச் செய்யும். ஆனால், மக்கானாவில் உள்ள கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மெதுவாக ஆற்றலை வெளியிடுவதால், ஒரு கிண்ணம் மக்கானா சாப்பிட்டால் நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காது, அதேசமயம் உடலும் லேசாக இருக்கும்.
சுலபமான செரிமானம்: மக்கானாவின் மிகப்பெரிய பலமே அது செரிமானத்திற்கு மிகவும் மென்மையானது. இதில் நார்ச்சத்து (Fiber) இருந்தாலும், அது வயிற்றை உப்ப செய்யாது. எண்ணெய் பலகாரங்களுக்கு பதிலாக இதை சாப்பிடும்போது நெஞ்செரிச்சல் அல்லது வயிறு பாரமாக இருப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படாது.
எடையைக் குறைக்க உதவும்: ஏதாவது மொறுமொறுப்பாக சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆசை வரும்போது மக்கானா சிறந்த தேர்வாகும். இதில் கொழுப்பு மிகக் குறைவு என்பதால், எடை குறைக்க நினைப்பவர்கள் குற்ற உணர்வு இல்லாமல் இதை சாப்பிடலாம். மேலும், இதில் சுவை ஊக்கிகள் இல்லாததால், வயிறு நிறைந்தவுடன் நம்மால் எளிதாக சாப்பிடுவதை நிறுத்த முடியும்.
ரத்த சர்க்கரை அளவை பராமரித்தல்: சுத்திகரிக்கப்பட்ட தின்பண்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, மக்கானா குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டை (Glycemic Index) கொண்டுள்ளது. இதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சீராக இருக்கும். அதனால்தான், நீண்ட நேரம் உணவு உட்கொள்ளாத விரத காலங்களில் இது ஒரு முக்கிய உணவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தாதுக்கள் நிறைந்தது: மக்கானாவில் மெக்னீசியம், பொட்டாசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்கள் உள்ளன. இவை தசைகளின் இயக்கம், நரம்பு மண்டல செயல்பாடு மற்றும் உடலில் உள்ள திரவ சமநிலையை பராமரிக்க உதவுகின்றன. இதை சாதாரணமாக சாப்பிடும்போதே இந்த சத்துக்கள் நம் உடலை சென்றடைகின்றன.
அமைதியான தூக்கம் மற்றும் மனநிலை: சில தின்பண்டங்கள் உடலை அதீத உற்சாகப்படுத்தி உறக்கத்தை கெடுக்கும். ஆனால் மக்கானா உடலை அமைதிப்படுத்தும் தன்மை கொண்டது. இதில் சர்க்கரை உயர்வு அல்லது கஃபைன் போன்ற தூண்டுதல்கள் இல்லாததால், மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் இதை சாப்பிடுவது உறக்கத்தை பாதிக்காது.
எளிய வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்றது: மக்கானாவை வறுப்பது மிகவும் எளிது. வெறும் வாணலியில் வறுக்கலாம் அல்லது சிறிது நெய் சேர்த்து மசாலா தூவி சாப்பிடலாம். இது சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கும், விரதம் இருப்பவர்களுக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதம். நவீன காலத்து தற்காலிக 'ஹெல்த் ஃபுட்'களை விட, நம் பாரம்பரியமான இந்த மக்கானா நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கு உகந்தது.
