சருமம் முதல் செரிமான ஆரோக்கியம் வரை - உணவில் தாமரை தண்டு சேர்த்துக்கொள்ள காரணங்கள் இதோ!
Published : December 10, 2025 at 1:30 PM IST
இயற்கை வழங்கியிருக்கும் பல அரிய வகை உணவுப் பொருட்களில், தாமரைத் தண்டு (Lotus Stem) தனிச்சிறப்பு மிக்கது. குளங்கள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் விளையும் இந்தக் கிழங்கு போன்ற தண்டு, அதன் மொறுமொறுப்பான தன்மை மற்றும் லேசான இனிப்புச் சுவைக்காக பெரும்பாலும் வட இந்திய உணவு வகைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இது வெறும் சுவைக்கு மட்டுமல்லாமல், ஏராளமான ஆரோக்கிய நன்மைகளைக் கொண்ட ஒரு ‘சூப்பர்ஃபுட்’ ஆகவும் தற்போது பிரபலமடைந்து வருகிறது. நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்த இந்த தாமரைத் தண்டின் முழுமையான ஆரோக்கிய நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தாமரைத் தண்டு, அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டிருப்பதுடன், குறைந்த கலோரி அளவையும் கொண்டுள்ளது. 100 கிராம் வேகவைத்த தாமரைத் தண்டில் சுமார் 74 கலோரிகள் மற்றும் ஏழு கிராம் நார்ச்சத்து உள்ளது. இது உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் பல முக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது
செரிமான ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது: தாமரைத் தண்டில் உள்ள அதிகப்படியான உணவு நார்ச்சத்து குடல் இயக்கங்களை சீராக்க உதவுகிறது. இது மலச்சிக்கலைத் தடுப்பதோடு, ஆரோக்கியமான குடல் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ப்ரீபயாடிக்காக செயல்படுகிறது. இதன் மூலம் ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுவது மேம்பட்டு, வயிறு உப்புசம் குறைந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலப்படுகிறது.
இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: இதில் நிறைந்துள்ள பொட்டாசியம் சத்து, உடலில் உள்ள அதிகப்படியான சோடியத்தின் (உப்பு) விளைவுகளை சமன் செய்து, ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. மேலும், இதன் நார்ச்சத்து ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பின் அளவைக் குறைத்து, இதய நோய்கள் வரும் அபாயத்தைக் குறைக்கப் பெரிதும் உதவுகிறது.
உடல் எடையை நிர்வகிக்க உதவுகிறது: குறைந்த கலோரிகள் மற்றும் அதிக நார்ச்சத்து, நீர்ச்சத்து காரணமாக, தாமரைத் தண்டு உண்பவர்களுக்கு நீண்ட நேரத்திற்குப் பசி எடுக்காது. இது தேவையற்ற நொறுக்குத் தீனிகளைச் சாப்பிடுவதைத் தவிர்த்து, தினசரி கலோரி உட்கொள்ளலைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
இயற்கையான ஆக்ஸிஜனேற்ற ஆற்றல்: கேடசின்கள் மற்றும் எபிகேடசின்கள் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் தாமரைத் தண்டில் உள்ளன. இவை உடலில் தீங்கு விளைவிக்கும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை நடுநிலைப்படுத்தி, நாள்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன. இது ஆரோக்கியமான வயதான செயல்முறைக்கும் உதவுகிறது.
தோல் மற்றும் கூந்தல் ஆரோக்கியம்: தாமரைத் தண்டில் உள்ள வைட்டமின் சி, தோலில் கொலாஜன் உற்பத்தியைத் தூண்டி, சருமத்தின் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. மேலும், இதில் உள்ள இரும்புச்சத்து உச்சந்தலையில் ஆக்ஸிஜன் விநியோகத்தை அதிகரித்து, ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.
எப்படி சமைப்பது? தாமரைத் தண்டை சமையலில் பல வழிகளில் பயன்படுத்தலாம்:
- மெல்லியதாக நறுக்கி, மசாலாப் பொருட்களுடன் சேர்த்து வதக்கி பொரியல் செய்யலாம்.
- மற்ற காய்கறி அல்லது பருப்பு குழம்புகளில் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
- வேகவைத்த அல்லது ஆவியில் அவித்த துண்டுகளை சாலட்களில் சேர்த்து மொறுமொறுப்பாகச் சாப்பிடலாம்.
- மற்ற காய்கறிகளை போல் வத்தல் செய்தும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
சமைப்பதற்கு முன் தாமரைத் தண்டை நன்கு உரித்து, மண் மற்றும் அசுத்தங்களை அகற்ற தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும். தாமரைத் தண்டு என்பது செரிமான மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்தில் தொடங்கி, எடை மேலாண்மை மற்றும் சருமப் பராமரிப்பு வரை பலவிதமான ஆரோக்கிய நன்மைகளைத் தரும் ஒரு பல்துறை உணவுப் பொருளாகும்.
