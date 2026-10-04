விலையுயர்ந்த பழங்களை இனி வாங்காதீங்க! நம்ம ஊரு கொய்யாவில் இவ்வளவு நன்மைகளா!
ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்கவும், இதயத்தின் செயல்பாட்டை ஆரோக்கியமாக பராமரிக்கவும் பொட்டாசியம் சத்து தேவைப்படுகிறது. கொய்யாப்பழத்தில் பொட்டாசியம் நிறைந்துள்ளது.
Published : October 4, 2026 at 7:00 AM IST
வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் விலையுயர்ந்த டிராகன் ஃப்ரூட், கிவி, புளுபெர்ரி போன்ற பழங்கள்தான் உடலுக்கு அதிக ஆரோக்கியத்தை தரும் என்று பலரும் தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், நமக்கு மிக எளிதாகவும் குறைந்த விலையிலும் கிடைக்கக்கூடிய கொய்யாப்பழத்தில் அவற்றை விட பல மடங்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன.
தினசரி உணவில் கொய்யாப்பழத்தை சேர்த்து கொள்வது நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதுடன், செரிமான கோளாறுகளையும் சீராக்க உதவுகிறது. சந்தைகளில் மலிவாக கிடைக்கும் இந்த பழம், எவ்வாறு ஒரு முழுமையான சத்துப்பெட்டகமாக திகழ்கிறது என்பதையும், அதன் பின்னணியில் உள்ள காரணங்களையும் விரிவாக பார்ப்போம்.
ஆரோக்கிய மற்றும் வாழ்வியல் நிபுணர் லூக் கூட்டின்கோ, கொய்யாப்பழத்தின் மகத்துவம் குறித்தும், அதன் ஊட்டச்சத்துக்கள் குறித்தும் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், விலையுயர்ந்த பழங்களைத் தேடி ஓடாமல், நமது ஊரிலேயே மிக எளிதாகக் கிடைக்கும் கொய்யாப்பழத்தை தினமும் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்துகிறார்.
ஆரஞ்சை விட அதிக வைட்டமின் சி!
பொதுவாக வைட்டமின் சி சத்து பெற வேண்டும் என்றாலே பலரின் நினைவுக்கு வருவது ஆரஞ்சு பழம்தான். ஆனால், 100 கிராம் கொய்யாப்பழத்தில் சுமார் 228 மில்லிகிராம் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இது அதே அளவு ஆரஞ்சு பழத்தில் இருக்கும் வைட்டமின் சி-யை விடப் பல மடங்கு அதிகம் என்று நிபுணர் குறிப்பிடுகிறார். இந்த வைட்டமின் சி நமது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்தி, பருவகால நோய்களிலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கும் அரணாகச் செயல்படுகிறது.
செரிமானம் மற்றும் குடல் ஆரோக்கியம்
கொய்யாப்பழத்தில் நார்ச்சத்து மிக அதிகளவில் உள்ளது. 100 கிராம் கொய்யாவில் சுமார் 5 கிராம் அளவிற்கு நார்ச்சத்து கிடைக்கிறது. இது குடலின் இயக்கத்தை சீராக்கி, மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை முற்றிலும் தடுக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி, ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவையும், கொலஸ்ட்ராலின் அளவையும் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க இந்த நார்ச்சத்து பெரிதும் துணைபுரிகிறது. உணவுக்குப் பின் நிறைவான உணர்வை தருவதால், தேவையற்ற நொறுக்குத்தீனிகள் சாப்பிடும் பழக்கமும் குறைகிறது.
ரத்த சோகையை தடுக்கும் ஆற்றல்
தாவர அடிப்படையிலான உணவுகளிலிருந்து உடலுக்கு கிடைக்கும் இரும்புச்சத்தை (Non-heme iron) உடல் எளிதாக உறிஞ்சுவதற்கு வைட்டமின் சி மிகவும் அவசியமாகும். கொய்யாப்பழத்தில் வைட்டமின் சி மற்றும் பிற முக்கிய தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளதால், இது உணவில் உள்ள இரும்புச்சத்தை உடல் விரைவாக உறிஞ்ச உதவுகிறது. குறிப்பாக, சைவ உணவை மட்டுமே உட்கொள்பவர்களுக்கு ரத்த சோகை வராமல் தடுக்க இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
பொட்டாசியம் மற்றும் ஃபோலேட் சத்துக்கள்
ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்கவும், இதயத்தின் செயல்பாட்டை ஆரோக்கியமாக பராமரிக்கவும் பொட்டாசியம் சத்து தேவைப்படுகிறது. கொய்யாப்பழத்தில் பொட்டாசியம் நிறைந்துள்ளது. மேலும், இதிலுள்ள ஃபோலேட் (Folate) சத்து, புதிய செல்கள் உருவாக்கத்திற்கும், ரத்த சிவப்பு செல்களின் உற்பத்திக்கும் மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும்.
சிவப்பு நிற கொய்யாவின் சிறப்பு
சாதாரண வெளுத்த கொய்யாப்பழத்தைத் தவிர, உள்ளே சிவப்பு அல்லது ரோஸ் நிறத்தில் இருக்கும் கொய்யாப்பழத்தில் 'லைக்கோபீன்' (Lycopene) என்னும் சக்திவாய்ந்த ஆண்டி-ஆக்ஸிடென்ட் உள்ளது. தக்காளிக்கு சிவப்பு நிறத்தைத் தரும் அதே லைக்கோபீன் தான் இதிலும் உள்ளது.
இது சருமத்தின் பொலிவை அதிகரிக்கவும், கூந்தல் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும், ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய புரோஸ்டேட் சார்ந்த ஆரோக்கியப் பிரச்சினைகளைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது.
சர்க்கரை நோயாளிகள் கொய்யாப்பழம் சாப்பிடலாமா?
சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் இனிப்பு சுவை கொண்ட பழங்களை சாப்பிட பயப்படுவது உண்டு. ஆனால், சர்க்கரை நோயாளிகள் கொய்யாப்பழத்தை தாராளமாக சாப்பிடலாம் என்று லூக் கூட்டின்கோ தெளிவுபடுத்துகிறார்.
இதில் அதிக அளவிலான நார்ச்சத்தும் நீரச்சத்தும் இருப்பதால், இது ரத்தத்தில் சர்க்கரை திடீரென உயர்வதை தடுக்கிறது. இருப்பினும், கொய்யாப்பழத்தை ஜூஸாக குடிக்காமல், முழுப் பழமாக மென்று சாப்பிடுவதே நல்லது. பழச்சாறாக்கும் போது அதிலுள்ள நார்ச்சத்துக்கள் அழிந்துவிடும் என்பதால், முழு பழமாக உண்பதே முழு பலனையும் தரும்.