ஆவியில் வெந்த ஆரோக்கியம்: ருசியிலும் சத்திலும் முதலிடம் பிடிக்கும் இடியாப்பம்!

இடியாப்பம் சாப்பிடுவதால் அதிக நன்மைகளைப் பெறுபவர்களில் மிக முக்கியமானவர்கள் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : March 17, 2026 at 12:56 PM IST

இடியாப்பம்... இது சத்தான உணவு என்று பேர்போனது போல் மீம்களிலும் இடியாப்பம் மிகவும் பிரபலம் தான். இன்றைய சூழலில் ஆரோக்கியத்திற்கும் சரி, சுவைக்கும் சரி இடியாப்பத்தை மிஞ்ச எந்த உணவும் இருக்க முடியாது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.

தென்னிந்திய உணவுகளில் சத்தான உணவுப் பட்டியலில் கட்டாயம் இடியாப்பம் முதல் 5 இடத்திற்குள் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. சுடச் சுட ஆவி பறக்கும் இடியாப்பத்தில் தேங்காய் பால் ஊற்றி சாப்பிட்டால், அன்றைய நாள் முழுவதும் வயிற்றுக்கும் மனதுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கும்.

தேங்காய் பால் மட்டும் தான் இடியாப்பத்திற்கு நல்லாயிருக்குமா? என்றால் அப்படியில்லை. காரமான காய்கறி குருமா, மட்டன் பாயா, கேரளாவில் புகழ்பெற்ற கொண்டைக்கடலை கிரேவி எனப் பலரும் பலவிதமான சுவைகளில் இதனை விரும்பிச் சாப்பிடுவார்கள்.

மதுரை, சென்னை, திருச்சி போன்ற தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் இடியாப்பத்திற்கென தனித்துவமான கடைகள் ஏராளமாக உள்ளன. அரிசி மாவில் தண்ணீர் மற்றும் உப்பு சேர்த்துப் பிசைந்து, அச்சு மூலம் பிழிந்து ஆவியில் வேகவைத்து எடுக்கப்படும் இந்த எளிய உணவுக்கு பின்னால் இருக்கும் நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ரத்தச் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தும்: இடியாப்பம் அரிசி மாவில் செய்யப்படுவதால், இது ரத்த சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்கும் என்று பலரும் தவறாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால், இதில் தயாரிக்கும் முறைதான் மிக முக்கியமான ஆரோக்கிய காரணியாக அமைகிறது. எண்ணெயில் பொரிப்பது அல்லது வறுப்பது போன்ற முறைகள் இல்லாமல், நீராவியில் வேகவைக்கப்படுவதால் இது உடலுக்கு அதிக நன்மைகளை வழங்குகிறது.

சர்க்கரை நோயாளிகள் அல்லது ரத்தச் சர்க்கரை அளவை நிலையாக வைத்திருக்க விரும்புபவர்கள், இடியாப்பத்தை நார்ச்சத்து அதிகமுள்ள காய்கறி குருமா, முளைகட்டிய பாசிப்பருப்புக் குழம்பு அல்லது லேசான மசாலா சேர்த்த முட்டைக் குழம்புடன் சேர்த்து உட்கொள்ளும்போது ரத்தச் சர்க்கரை அளவு சமநிலைப்படும்.

இது உடலில் குளுக்கோஸ் விரைவாக வெளியாவதைக் குறைத்து, வயிறு நிறைந்த உணர்வை நீண்ட நேரம் தக்கவைக்க உதவுகிறது. இதனால், எண்ணெய் நிறைந்த அல்லது வறுக்கப்பட்ட மாற்று உணவுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இடியாப்பம் ஒரு சிறந்த காலை உணவுத் தேர்வாக அமைகிறது என்கிறது NIH ஆய்வு.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு ஏற்ற உணவு

இடியாப்பம் சாப்பிடுவதால் அதிக நன்மைகளைப் பெறுபவர்களில் மிக முக்கியமானவர்கள் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள். இதன் மென்மையான தன்மையும், லேசான சுவையும் அதனை எளிதில் மெல்லவும், விழுங்கவும் உதவுகின்றன. குழந்தைகளுக்கு அதிகாலையில் செரிமானம் ஆகாத கனமான உணவுகளை கொடுப்பது அவர்களுக்கு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும்.

இதற்கு மாற்றாக, இடியாப்பம் போன்ற லேசான உணவுகள் செரிமான மண்டலத்திற்கு அதிக சுமையை ஏற்படுத்தாமல், அன்றைய நாளுக்கு தேவையான ஆற்றலை மென்மையான முறையில் வழங்குகின்றன. அதேபோல், பசி குறைவாக உள்ளவர்கள், பல் பிரச்சனை அல்லது செரிமானக் கோளாறுகள் உள்ள பெரியவர்களுக்கு இடியாப்பம் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். கோதுமை சார்ந்த உணவுகள் அல்லது எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளில் ஏற்படும் பொதுவான பிரச்சனைகளான வயிறு உப்புசம், அசிடிட்டி மற்றும் கனமான உணர்வு போன்றவற்றை இது குறைக்கிறது.

உடல் எடை குறைப்பவர்களுக்கு ஏற்றது:

இடியாப்பத்தின் மற்றொரு சிறப்பம்சம், இது முற்றிலும் எண்ணெய் இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுவதாகும். பெரும்பாலான உணவுகளில் எண்ணெய் அல்லது நெய் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால், இடியாப்பம் எந்தக் கூடுதல் கொழுப்பும் இல்லாமல் உடலுக்குத் தூய்மையான ஆற்றலை வழங்குகிறது. குறைந்த கொழுப்புள்ள உணவு முறையைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கும், உடல் எடையைக் குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கும் இது மிகச்சிறந்த தேர்வாகும்.

எண்ணெயில் செய்யப்படும் பூரி, பரோட்டா அல்லது தோசை வகைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இடியாப்பம் இயற்கையாகவே குறைந்த கலோரி கொண்ட உணவாக தனித்து நிற்கிறது. காய்கறி குழம்பு அல்லது பருப்பு போன்ற துணை உணவுகளுடன் சேர்த்து உண்ணும்போது, இது உடலுக்குத் தேவையான சரிவிகித ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது.

இடியாப்பத்தில் வெரைட்டி..

இடியாப்பத்தை வெறும் அரிசி மாவில் மட்டும்தான் செய்ய வேண்டுமா என்றால் அவசியமில்லை. தற்போது ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளதால் ராகி, கோதுமை, கம்பு போன்ற சிறுதானியங்களிலும் இடியாப்பம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

குழந்தைகளுக்கு சாதாரணமாக சாப்பிட பிடிக்கவில்லை என்றால், இடியாப்பத்தை உதிர்த்து எலுமிச்சை சந்தகை அல்லது தக்காளி சந்தகை போலச் செய்து கொடுக்கலாம். ஆவியில் அவித்து செய்யப்படும் இந்த உணவு, சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரது உடலுக்கும் ஏற்றது.

இடியாப்பம் செய்வது எப்படி?

நல்ல தரமான அரிசி மாவை எடுத்துக் கொள்ளவும். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை நன்றாகக் கொதிக்க வைத்து, அதில் தேவையான அளவு உப்பு மற்றும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் (விருப்பப்பட்டால்) சேர்க்கவும். கொதிக்கும் தண்ணீரை அரிசி மாவில் சிறுகச் சிறுக ஊற்றி, ஒரு கரண்டியால் கிளறவும். மாவு கை பொறுக்கும் சூடு வந்ததும், மென்மையாகப் பிசைந்து கொள்ளவும்.

இடியாப்ப உரலில் மாவை நிரப்பி, இட்லி தட்டில் பிழியவும். இட்லி பாத்திரத்தில் வைத்து 5 முதல் 8 நிமிடங்கள் வரை ஆவியில் வேகவைத்து எடுத்தால், பூப்போன்ற மென்மையான இடியாப்பம் தயார்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

இடியாப்பம் நன்மைகள்
IDIYAPPAM FOR WEIGHT LOSS
IDIYAPPAM TO CONTROL SUGAR LEVEL
IDIYAPPAM HEALTH BENEFITS

