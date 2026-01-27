ETV Bharat / health

ரத்த ஓட்டம் முதல் செரிமான பிரச்சனைக்கு தீர்வாகும் 'காலை பழக்கம்' - உங்களிடம் இருக்கா?

சுடுநீர் அருந்துவது ரத்த நாளங்களை விரிவடைய செய்து, உடல் முழுவதும் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக பாய வழிவகுக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 27, 2026 at 4:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

இன்றைய காலகட்டத்தில் உடல்நலம் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே மிக வேகமாக பரவி வருகிறது. சமூக வலைதளங்கள் முதல் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகள் வரை ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு பல வழிமுறைகள் கூறப்பட்டாலும், மிக எளிமையான மற்றும் செலவில்லாத ஒரு பழக்கம் என்றால் அது காலையில் எழுந்தவுடன் வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பதுதான்.

நம்மில் பலரும் காலையில் எழுந்ததும் தேநீர் அல்லது காபியை தேடி ஓடுவது வழக்கம். ஆனால், அதற்கு பதிலாக ஒரு கிளாஸ் மிதமான சுடுநீரை குடிப்பதன் மூலம் நம் உடலுக்குக் கிடைக்கும் நன்மைகள் ஏராளம். குறிப்பாக குளிர் காலங்களிலும், மழை காலங்களிலும் நம் உடல் வெப்பநிலையை பராமரிக்கவும், உள் உறுப்புகளை சுறுசுறுப்பாக்கவும் சுடுநீர் ஒரு சிறந்த மருந்தாக செயல்படுகிறது.

காலையில் எழுந்தவுடன் இதமான சூட்டில் நீர் அருந்துவது என்பது வெறும் தாகத்தை தணிப்பதோடு நின்றுவிடாமல், நம் உடலின் மெட்டபாலிசத்தை உயர்த்தி, அன்றைய நாள் முழுவதையும் புத்துணர்ச்சியுடன் கடக்க உதவுகிறது. இந்த பழக்கத்தினால் நம் உடலில் ஏற்படும் அறிவியல் ரீதியான மாற்றங்கள் மற்றும் அதன் நன்மைகளை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

உடலின் நீர்ச்சத்தை பராமரித்தல்: நாள் முழுவதும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியம் என்றாலும், காலையில் எழுந்தவுடன் சுடுநீர் குடிப்பது அந்த தேவையை விரைவாக பூர்த்தி செய்கிறது. தூக்கத்தில் நம் உடல் இழந்த நீர்ச்சத்தை இது உடனடியாக ஈடுகட்டுகிறது. சுடுநீர் குடிப்பது மூளையின் செயல்பாட்டைத் தூண்டி, செரிமானம் மற்றும் சிறுநீரகத்தின் வேலைகளை சீராக்குகிறது.

மேலும், இது தோலுக்கு ஒரு பொலிவை தருவதோடு உடலின் உள் உறுப்புகளை சுத்தப்படுத்தவும் உதவுகிறது. குறிப்பாக குளிர்ச்சியான காலங்களில், சுடுநீர் அருந்துவது தாகத்தை அதிகரிப்பதோடு, போதிய அளவு திரவங்களை உடலில் சேர்த்து நம்மை சோர்வின்றி செயல்பட வைக்கிறது.

உடல் நடுக்கத்தைத் தணித்தல்: குளிர் காலங்களில் காலையில் எழுந்தவுடன் பலருக்கு உடல் நடுக்கம் ஏற்படுவது இயல்பு. இத்தகைய சூழலில் சுடுநீர் அருந்துவது உடலின் உட்புற வெப்பநிலையை உடனடியாக உயர்த்துகிறது. நம் உடல் வெப்பம் குறையும் போது, வெப்பத்தை உருவாக்க உடல் தானாகவே நடுக்கத்தை (Shivering) உருவாக்குகிறது.

ஒரு கிளாஸ் சுடுநீர் இந்த வேலையை எளிதாக்கி, உடலின் மைய வெப்பநிலையை சமன்படுத்துவதால், தேவையற்ற நடுக்கம் குறைகிறது. மேலும், கடும் குளிரில் உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் மிதமான சுடுநீரைப் பயன்படுத்துவது அவர்களின் செயல்திறனை அதிகரிப்பதோடு, உடல் குளிர்ந்து போகாமல் (Hypothermia) பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கவும் பெரிதும் உதவுகிறது.

ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குதல்: சுடுநீர் அருந்துவது ரத்த நாளங்களை விரிவடையச் செய்து, உடல் முழுவதும் ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராகப் பாய வழிவகுக்கிறது. நாம் எப்படி தசை வலிகளுக்கு வெந்நீர் ஒத்தடம் கொடுக்கிறோமோ அல்லது வெந்நீரில் குளிக்கிறோமோ, அதே போன்ற பலனை உட்புறமாகச் சுடுநீர் அருந்துவதும் அளிக்கிறது.

சீரான ரத்த ஓட்டம் என்பது இதயம் மற்றும் நுரையீரலின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது. ரத்த நாளங்கள் தளர்வாக இருக்கும்போது, ரத்தம் தடையின்றி பாய்ந்து உறுப்புகளுக்குத் தேவையான ஆக்சிஜனை விரைவாகக் கொண்டு சேர்க்கிறது. இதனால் உடல் உறுப்புகள் சுறுசுறுப்பாக தங்கள் பணிகளை செய்ய தொடங்குகின்றன.

உடல் வலிகளைக் குறைத்தல்: தசைப் பிடிப்பு அல்லது உடல் வலியால் அவதிப்படுபவர்களுக்குச் சுடுநீர் ஒரு சிறந்த இயற்கை நிவாரணி. சுடுநீர் குடிப்பது தசைகளைத் தளர்த்தி, ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் தசைகளுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களையும் ஆக்சிஜனையும் விரைவாக சேர்க்கிறது.

உடற்பயிற்சிக்கு பிறகு தசைகளில் ஏற்படும் லாக்டிக் அமிலத் தேக்கத்தை (Lactic acid) வெளியேற்றவும் இது உதவுகிறது. இதனால் தசை வலி மற்றும் வீக்கம் கணிசமாகக் குறைகிறது. மேலும், பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் வயிற்று பிடிப்பை குறைப்பதற்கும் காலையில் சுடுநீர் அருந்தும் பழக்கம் ஒரு சிறந்த தீர்வாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

உடல் எடையை குறைப்பதில் பங்கு: உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கு சுடுநீர் ஒரு வரப்பிரசாதம். இது உடலின் வெப்பநிலையை சற்று உயர்த்தி, வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) ஊக்கப்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக, உடலில் உள்ள கலோரிகள் மற்றும் தேவையற்ற கொழுப்புகள் வேகமாக எரிக்கப்படுகின்றன.

வெறும் வயிற்றில் சுடுநீர் குடிக்கும்போது அது பசியை சற்று அடக்கி, தேவையற்ற நொறுக்குத் தீனிகள் உண்பதைத் தவிர்க்கவும் உதவுகிறது. எடையை குறைக்க தீவிரமாக முயற்சி செய்பவர்கள் காலையில் சுடுநீருடன் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துப் பருகினால் அதன் பலன் இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.

மலச்சிக்கல் மற்றும் செரிமானத் தீர்வு: நாள்பட்ட மலச்சிக்கல் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு சுடுநீர் ஒரு சிறந்த மருந்தாகும். உடலில் நீர்ச்சத்து குறைவதே மலச்சிக்கலுக்குப் பிரதான காரணமாகும். காலையில் சுமார் 98.6 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலையில் உள்ள நீரைக் குடிக்கும்போது, அது குடல் இயக்கத்தை (Bowel movements) உடனடியாக தூண்டுகிறது.

இது வயிற்றில் உள்ள பழைய உணவு துகள்களை சிதைத்து, செரிமானப் பாதையை சுத்தப்படுத்துகிறது. முறையாக செரிமானம் நடப்பதன் மூலம் வயிற்றில் வாயுத் தொல்லை மற்றும் உப்புசம் ஏற்படுவது தவிர்க்கப்படுகிறது. அன்றாட குடல் இயக்கத்தை சீராக்க இது ஒரு எளிய இயற்கை வழியாகும்.

மன அழுத்தத்தைக் குறைத்தல்: சுடுநீர் குடிப்பது உடல் நலத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் மன நலத்திற்கும் நல்லது. காலையில் இதமான சூட்டில் நீர் அருந்துவது மத்திய நரம்பு மண்டலத்தைச் சீராக்கி, பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. வெந்நீர் அருந்தும்போது உடலில் ஒருவிதமான அமைதி மற்றும் மனநிறைவு ஏற்படுவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

இது நேர்மறையான எண்ணங்களை உருவாக்கவும், நாள் முழுவதையும் நிதானமாக அணுகவும் துணைபுரிகிறது. போதுமான நீர்ச்சத்து உடலில் இருக்கும்போது மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதால், சோர்வு நீங்கி மனநிலை (Mood) மேம்படுகிறது. இது ஒரு தியானம் போன்ற அமைதியை தரும் பழக்கமாகும்.

கவனிக்க வேண்டியவை: சுடுநீர் குடிப்பது நல்லது என்றாலும், அதீத வெப்ப நிலையில் நீரை அருந்துவது ஆபத்தானது. நீர் மிக அதிக சூட்டில் இருந்தால் அது வாய், நாக்கு மற்றும் தொண்டைப் பகுதியில் உள்ள திசுக்களைப் பாதித்து புண்களை உண்டாக்கக்கூடும். எப்போதும் நீரை நன்கு கொதிக்க வைத்து, பின் குடிக்கும் அளவிற்கு இதமான சூட்டிற்கு வந்த பிறகு அருந்துவதே பாதுகாப்பானது.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

காலையில் வெந்நீர் குடிப்பதன் நன்மை
HOT WATER IN EMPTY STOMACH
HOT WATER IN MORNING BENEFITS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.