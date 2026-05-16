நன்மைகளை அள்ளித்தரும் நட்ஸ்: எதை, எப்படி சாப்பிட்டால் என்ன பலன்?
பாதாம் முதல் மக்கானா வரை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான குணம் கொண்டவை. எதைச் சாப்பிட்டால் என்ன நன்மை கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Published : May 16, 2026 at 10:57 AM IST
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு மாற வேண்டும் என்று நினைத்த உடனே, நம்மில் பலரது கவனம் முதலில் திரும்புவது நட்ஸ் மற்றும் உலர் பழங்கள் பக்கம்தான். இதன் காரணமாகவே, இன்று பலரும் தங்களின் காலை உணவிலோ அல்லது மாலை நேர சிற்றுண்டியிலோ இவற்றை தவறாமல் சேர்த்துக்கொள்ள தொடங்கியுள்ளனர்.
ஆனால், 'நட்ஸ் சாப்பிடுவது உடம்புக்கு நல்லது' என்று பொதுவான எண்ணத்தில் சாப்பிடுகிறோமே தவிர, நாம் சாப்பிடும் ஒவ்வொரு பருப்பும் உடலுக்குள் என்னென்ன அதிசயங்களைச் செய்கிறது, எதில் என்ன சத்து இருக்கிறது என்பது நம்மில் பலருக்கும் தெரிவதில்லை.
பாதாம்: ஊறவைத்து சாப்பிடுவதன் ரகசியம்
பாதாம் பருப்பில் வைட்டமின் E, மெக்னீசியம், நார்ச்சத்து, புரதம் மற்றும் கால்சியம் போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இது சருமத்தின் பொலிவை கூட்டுவதோடு, ரத்த அழுத்தத்தைச் சீராக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. பாதாமில் உள்ள நார்ச்சத்து ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவை திடீரென அதிகரிக்கவிடாமல் தடுக்கிறது.
தினமும் 6 முதல் 7 பாதாம் பருப்புகளை அப்படியே சாப்பிடுவதை விட, தண்ணீரில் ஊறவைத்து சாப்பிடும் போது அதன் ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலுக்கு முழுமையாக கிடைக்கின்றன. தினமும் பாதாம் சாப்பிடுவது இதயம் மற்றும் குடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது என்று தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின் (National Library of Medicine) ஆய்வு முடிவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
வால்நட்ஸ்
வால்நட்ஸில் ஒமேகா-3 ஃபேட்டி ஆசிட்கள் மிக அதிக அளவில் உள்ளன. இவை மூளையின் செயல்பாட்டைத் தூண்டி, நினைவாற்றலை அதிகரிக்கின்றன. அதோடு, இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதிலும், சில வகையான தீவிர பாதிப்புகளைத் தடுப்பதிலும் இவை முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
அதுமட்டுமல்லாமல், இவை உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களை குறைக்க உதவுகின்றன. தினமும் வால்நட்ஸ் சாப்பிடுவதன் மூலம் நினைவாற்றல் அதிகரிப்பதோடு, மன அழுத்தமும் கணிசமாக குறைகிறது என்று ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.
பிஸ்தா: பார்வையும் எடைக் கட்டுப்பாடும்
பிஸ்தா பருப்புகளில் கண்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும் லூடின் மற்றும் ஜியாக்சந்தின் போன்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் நிறைந்துள்ளன. உடல் எடையைக் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க விரும்புபவர்கள், தங்களின் தினசரி உணவில் ஒரு கைப்பிடி பிஸ்தாவைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
இவை உடலில் உள்ள நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அளவை அதிகரித்து, இதய நோய்களுக்கான ஆபத்தைக் குறைக்கின்றன என்று தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின் (National Library of Medicine) மற்றொரு ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
முந்திரி: எலும்புகளின் பலம்
முந்திரியில் இரும்புச்சத்து, மெக்னீசியம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற முக்கியமான தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை எலும்புகளை வலுவாக்க உதவுகின்றன. உடல் எடையைக் குறைப்பதற்கும், நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் முந்திரி துணைபுரிகிறது.
குறிப்பாக, முந்திரியில் மெக்னீசியம் அளவு அதிகமாக இருப்பதால், தூக்கமின்மைப் பிரச்சனையால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த உணவாக அமைகிறது. ஒரு நாளைக்கு 3 முதல் 4 முந்திரி பருப்புகளை சாப்பிடுவது உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை தரும்.
நிலக்கடலை:
விலையுயர்ந்த நட்ஸ் வகைகளுக்கு இணையாக அனைத்து ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் சாதாரண நிலக்கடலையும் வழங்குகிறது. இதில் புரதம், ஃபோலேட் மற்றும் நியாசின் போன்ற சத்துக்கள் அதிகமாக உள்ளன. இவை தசை வளர்ச்சிக்கும், மூளை வளர்ச்சிக்கும் பெரிதும் உதவுகின்றன. நிலக்கடலையைத் தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால் உடலின் ஆற்றல் நிலை அதிகரிப்பதுடன், இதயப் பாதிப்புகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது.
மக்கானா (தாமரை விதை): புதிய சூப்பர் ஃபுட்
தற்போது பலராலும் விரும்பப்படும் ஒரு உணவாக மக்கானா மாறி வருகிறது. இதில் புரதம், வைட்டமின்கள், கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற தாதுக்கள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன. குறைந்த கலோரிகளும், அதிக நார்ச்சத்தும் கொண்டிருப்பதால், உடல் எடையைக் குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வு.
இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் சருமத்தை இளமையாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. மகானாவின் கிளைசெமிக் குறியீடு (GI) குறைவாக இருப்பதால், இது இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸ் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. மகானாவைத் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வருவதன் மூலம் இரத்த அழுத்தம் சீராக இருக்கும் என்று தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின் (NIH) ஆய்வு கூறுகிறது.
