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மது முதல் பித்தப்பை கல் வரை: மஞ்சள் காமாலையை தூண்டும் 5 காரணங்கள்!

மஞ்சள் காமாலை ஏற்படுவதற்கு மிகவும் பொதுவான மற்றும் முதன்மையான காரணம் 'ஹெபடைடிஸ்' எனப்படும் வைரஸ் தொற்று. இதில் ஹெபடைடிஸ் A, B, C, D மற்றும் E எனப் பல வகைகள் உள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 7, 2026 at 7:00 AM IST

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இன்றைய காலத்தில் மருத்துவ துறை எவ்வளவோ முன்னேறியிருந்தாலும், பல நோய்கள் பற்றிய சரியான புரிதல் மக்களிடம் முழுமையாக சென்றடையவில்லை. அதில் ஒன்றுதான் மஞ்சள் காமாலை. பொதுவாக கண் மற்றும் சருமம் மஞ்சள் நிறமாக மாறுவதை மட்டுமே வைத்துப் பலர் இதை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். ஆனால், பெரும்பாலானவர்கள் செய்யும் மிகப்பெரிய தவறு என்னவென்றால், மஞ்சள் காமாலையை ஒரு தனிப்பட்ட நோயாக நினைத்து கொள்வதுதான்.

உண்மையில் மஞ்சள் காமாலை என்பது ஒரு நோயே அல்ல. அது நமது கல்லீரலிலோ அல்லது அதைச் சார்ந்த செரிமான அமைப்பிலோ ஏதோ ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு அறிகுறி மட்டுமே.

நமது ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் இயல்பாக அழிந்து புதிதாக உருவாகும். அப்படி பழைய அணுக்கள் அழியும் போது 'பிலிரூபின்' என்ற மஞ்சள் நிறப் பொருள் உருவாகிறது. இந்த பிலிரூபினைக் கல்லீரல் தான் பிரித்தெடுத்து உடலிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும்.

ஆனால் கல்லீரலின் இயக்கம் பாதிக்கப்படும் போதோ அல்லது பித்த பாதையில் அடைப்பு ஏற்படும் போதோ, இந்த பிலிரூபின் ரத்தத்தில் அதிகரித்து உடலின் பிற பகுதிகளுக்குப் பரவுகிறது. இதனை ஆரம்பத்திலேயே கவனிக்காமல் விடுவதும், முறையான மருத்துவப் பரிசோதனைகளைச் செய்யாமல் அலட்சியமாக இருப்பதும் தான் நிலமையை மேலும் மோசமாக்குகிறது. இப்போது மஞ்சள் காமாலை ஏற்படுவதற்கான 5 முதன்மையான காரணங்களையும் அவற்றின் அறிகுறிகளையும் விரிவாக பார்ப்போம்:

ஹெபடைடிஸ் வைரஸ் தொற்று (Hepatitis)

மஞ்சள் காமாலை ஏற்படுவதற்கு மிகவும் பொதுவான மற்றும் முதன்மையான காரணம் 'ஹெபடைடிஸ்' எனப்படும் வைரஸ் தொற்று. இதில் ஹெபடைடிஸ் A, B, C, D மற்றும் E எனப் பல வகைகள் உள்ளன. இந்த வைரஸ்கள் நேரடியாக கல்லீரலை தாக்கி அதில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால் கல்லீரலால் பிலிரூபினை சரியாக சுத்திகரிக்க முடிவதில்லை.

  • அறிகுறிகள்: உடல் சோர்வு, காய்ச்சல், பசியின்மை, வாந்தி உணர்வு, வயிற்று வலி மற்றும் அடர் மஞ்சள் நிறத்தில் சிறுநீர் கழித்தல்.

பித்தப்பை கற்கள் மற்றும் பித்த நாள அடைப்பு

கல்லீரலில் இருந்து சுரக்கும் பித்தநீர், பித்த நாளங்கள் வழியாகவே குடலுக்கு சென்று உணவை செமிக்க உதவுகிறது. பித்தப்பையில் கற்கள் உருவானாலோ அல்லது பித்த நாளங்களில் ஏதேனும் அடைப்பு ஏற்பட்டாலோ, பித்தநீர் கீழே செல்ல முடியாமல் தேங்கி மீண்டும் ரத்தத்திலேயே கலக்கிறது.

  • அறிகுறிகள்: வயிற்றின் வலது மேல் பகுதியில் கடுமையான வலி, வாந்தி, காய்ச்சல் மற்றும் வெளிர் (வெள்ளை அல்லது சாம்பல்) நிறத்தில் மலம் கழித்தல்.

மதுப்பழக்கத்தால் ஏற்படும் கல்லீரல் பாதிப்பு

தொடர்ந்து அதிக அளவில் மது அருந்துவது கல்லீரல் செல்களை சிறுக சிறுக சேதப்படுத்தும். நாளடைவில் கல்லீரல் தடிமனாகி தன் இயல்பு தன்மையை இழக்கிறது. இதனால் பிலிரூபினைப் பிரித்தெடுக்கும் திறன் கல்லீரலுக்கு முற்றிலும் குறைந்துபோய் மஞ்சள் காமாலை உண்டாகிறது.

  • அறிகுறிகள்: வயிறு வீக்கம், கால்களில் வீக்கம், கடுமையான சோர்வு மற்றும் மனக்குழப்பம்.

ஹீமோலிடிக் அனீமியா

இது ரத்த அணுக்கள் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாகும். உடலில் புதிய சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் உருவாகும் வேகத்தை விட, பழைய அணுக்கள் மிக வேகமாக அழியும் நிலைக்கு 'ஹீமோலிடிக் அனீமியா' என்று பெயர். இவ்வாறு ரத்த அணுக்கள் அளவுக்கு அதிகமாக உடையும் போது, பிலிரூபினின் உற்பத்தியும் கட்டுக்கடங்காமல் அதிகரிக்கிறது.

  • அறிகுறிகள்: தோல் வெளிறிப் போதல், மஞ்சள் காமாலை, மூச்சுத்திணறல், வேகமான இதயத் துடிப்பு மற்றும் அடர் நிறச் சிறுநீர்.

கல்லீரல் சுருக்கம் மற்றும் புற்றுநோய்

நீண்ட நாட்களாக கவனிக்கப்படாத கல்லீரல் அழற்சி மற்றும் மதுப்பழக்கம் போன்றவை 'சிரோசிஸ்' எனப்படும் கல்லீரல் சுருக்க நோய்க்கு வழிவகுக்கும். மேலும், கல்லீரலிலோ அல்லது பித்த நாளங்களிலோ தோன்றும் கட்டிகள் பித்தநீரின் பாதையை அடைத்து மஞ்சள் காமாலையை உண்டாக்கும்.

  • அறிகுறிகள்: உடல் எடை திடீரெனகுறைவது, பசியின்மை, தொடர் சோர்வு மற்றும் வயிற்றில் நீர் கோர்த்து கொள்வது.

முக்கிய குறிப்பு:

கண் அல்லது தோலில் மஞ்சள் நிறம் தென்பட்ட உடனே சுயமாகக் கடைகளில் மருந்து வாங்கிச் சாப்பிடுவதையோ, சரியான பரிசோதனை செய்யாமல் நேரத்தைக் கடத்துவதையோ முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி ரத்தப் பரிசோதனை மற்றும் வயிற்றுப் பகுதி ஸ்கேன் (Ultrasound) செய்து, மஞ்சள் காமாலைக்கான சரியான காரணத்தை கண்டறிந்து அதற்குரிய சிகிச்சையை மேற்கொள்வதே பாதுகாப்பானது.

ஆய்வு:

https://www.mcw.edu/departments/surgery/divisions/surgical-oncology/patient-care/liver-pancreas-and-bile-duct-programs-hpb/liver-cancer/basic-information-on-liver-cancer

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22479-hemolytic-anemia

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alcoholic-hepatitis/symptoms-causes/syc-20351388

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TAGGED:

மஞ்சள் காமாலை அறிகுறிகள்
ALCOHOLIC LIVER DISEASE
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