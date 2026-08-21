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இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க முழித்து கொள்கிறீர்களா? பிரச்சனையை சரி செய்ய வழி இதோ!

இரவில் இத்தனை முறை சிறுநீர் கழித்தால் தான் பிரச்சனை என்று அனைவருக்கும் பொதுவாக ஒரு கணக்கை சொல்லிவிட முடியாது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 21, 2026 at 7:01 AM IST

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இரவு இரண்டு மணிக்கு திடீரென விழிப்பு வந்து, கழிப்பறைக்கு ஓட வேண்டிய நிலை பலருக்கும் ஒரு வழக்கமான சிரமமாகவே மாறிவிட்டது. 'இரவிலும் அதிகம் தண்ணீர் குடிக்கவில்லையே...அப்புறம் ஏன் நடுராத்திரியில் இப்படி விழிப்பு வருகிறது?' என்ற குழப்பம் பலருக்கும் இருக்கும்.

இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பது என்பது வெறும் தண்ணீர் குடிப்பதோடு மட்டும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அல்ல. நம் உடலின் முக்கிய உறுப்புகளான சிறுநீரகம், சிறுநீர்ப்பை, சுரப்பிகள் அல்லது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்களை நமக்கு முன்கூட்டியே சுட்டிக்காட்டும் ஒரு முக்கிய சமிக்ஞையாகவும் இது இருக்கலாம்.

ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கும் போது, நடு இரவில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை எழுந்து கழிப்பறைக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தால், அது தூக்கத்தை கெடுப்பதோடு அடுத்த நாள் வேலையையும் சோர்வாக்கிவிடும். 'நிக்டூரியா' (Nocturia) என்று குறிப்பிடப்படும் இந்த பாதிப்பு, சாதாரணமான ஒன்றுதானா அல்லது உடனே மருத்துவரை பார்க்க வேண்டிய விஷயமா என்பதை புரிந்து கொள்வது அவசியம். வயது, நாம் சாப்பிடும் மருந்துகள், அன்றாட உணவு பழக்கம் எனப் பல விஷயங்கள் இதற்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடும்.

இரவில் எத்தனை முறை என்பது இயல்பு?

இரவில் இத்தனை முறை சிறுநீர் கழித்தால் தான் பிரச்சனை என்று அனைவருக்கும் பொதுவாக ஒரு கணக்கை சொல்லிவிட முடியாது. ஆளுக்கு ஆள் உடலமைப்பு மாறுபடும். இருந்தாலும், வழக்கமாக இரவில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை விழிப்பு வந்து கழிப்பறைக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தால், அதை சற்று கவனிக்க தான் வேண்டும். "எவ்வளவு தண்ணீர் குடித்தோம்?" என்று யோசிப்பதை விட, "இரவு நேரத்தில் ஏன் உடல் இவ்வளவு சிறுநீரை உருவாக்குகிறது?" என்று யோசிப்பதே சரியான கேள்வியாக இருக்கும்.

ஆண்களுக்கு ஏற்படும் புரோஸ்டேட் மாற்றம்

குறிப்பாக ஆண்களுக்கு இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் வருவதற்கு முக்கிய காரணம் 'புரோஸ்டேட்' (Prostate) சுரப்பியில் ஏற்படும் வீக்கம் தான். வயது கூடும் போது இந்த சுரப்பி பெரிதாகி, சிறுநீர் வெளியேறும் பாதையை சற்றே அழுத்த தொடங்கும். இதனால் சிறுநீர்ப்பையில் உள்ள சிறுநீர் முழுமையாக வெளியேறாமல், அடிக்கடி கழிப்பறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற உணர்வை தந்துகொண்டே இருக்கும்.

சிறுநீர் மெதுவாகவே வெளியேறுவது, சிரமப்பட்டு கழிக்க வேண்டியிருப்பது, கழித்த பிறகும் ஏதோ முழுமையாக பிரியாதது போன்ற உணர்வு போன்றவை இதன் முக்கிய அறிகுறிகளாகும். இதையறியாமல் தண்ணீரை மட்டும் குறைத்துக்கொண்டே போவதை விட, ஒரு மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசிப்பதே சரியான தீர்வாக அமையும்.

வேறு என்ன காரணங்கள் இருக்கலாம்?

  • சிறுநீர்ப்பையில் கொஞ்சமாக சிறுநீர் சேர்ந்ததுமே அவசரமாக வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற உணர்வை தூண்டி, இரவில் தூக்கத்தை கெடுத்துவிடும்.
  • சிறுநீர் கழிக்கும் போது ஏற்படும் எரிச்சல், அடிவயிற்றில் வலி அல்லது நுரை நுரையாகச் சிறுநீர் வெளியேறுவது போன்றவை தொற்றின் அறிகுறிகள்.
  • ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கும் போது, அதை வெளியேற்ற உடல் அதிக சிறுநீரை உற்பத்தி செய்யும். இதனால்தான் தாகமும் அதிகமாக எடுக்கும்.
  • பகல்முழுக்க ஒரே இடத்தில் நின்று கொண்டோ உட்கார்ந்தோ வேலை செய்வதால் கால்களில் தங்கும் நீர், இரவில் படுக்கும் போது மீண்டும் ரத்தத்தில் கலந்து அதிக சிறுநீராக மாறக்கூடும்.
  • மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் காபி, தேநீர், மது போன்ற பானங்களை அருந்துவது இரவில் சிறுநீர் உற்பத்தியை சட்டென அதிகரித்துவிடும்.
  • சிலருக்கு இயல்பாகவே தூக்கம் சரியாக வராது. அப்படி நடு இரவில் முழித்து கொள்ளும் போது, 'சரி வந்ததே வந்தோம்' என்று இயல்பாகவே சிறுநீர் கழிக்கத் தோன்றும்.

இரவில் தண்ணீர் குடிப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா?

இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் வருகிறது என்பதற்காக தண்ணீர் குடிப்பதை முற்றிலுமாக நிறுத்திவிடக் கூடாது. அது உடலை நீரிழப்புக்கு உள்ளாக்கி வேறு சில சிக்கல்களை புதிதாகக் கொண்டுவந்துவிடும். அதற்கு பதிலாக, தூங்குவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக அதிகமாக நீர் அல்லது பானங்கள் குடிப்பதைத் தவிர்க்கலாம். அதேபோல, மருத்துவர் பரிந்துரைத்த சிறுநீர் பெருக்கும் மாத்திரைகளை (Diuretics) சாப்பிடுபவர்கள், அவரிடம் கேட்காமல் மாத்திரையின் அளவையோ நேரத்தையோ தன்னிச்சையாக மாற்றக் கூடாது.

பிரச்சனை தீவீரமாக இருந்தால்?

இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பதோடு, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிகுறிகளும் இருந்தால் அலட்சியப்படுத்தாமல் மருத்துவரைப் பார்ப்பது அவசியம்:

  • சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து வருவது
  • சிறுநீர் கழிக்கும் போது தாங்க முடியாத வலி அல்லது கடுப்பாக எரிவது
  • அளவுக்கு அதிகமான தாகம் மற்றும் காய்ச்சல்
  • அடிவயிற்றில் தாங்க முடியாத வலி

சிறுநீரக சிறப்பு மருத்துவர் (Urologist) உங்கள் அறிகுறிகளைக் கேட்டு அறிந்து, தேவைப்பட்டால் சிறுநீர் பரிசோதனை அல்லது ஸ்கேன் செய்து பார்த்துச் சரியான காரணத்தைக் கண்டறிந்து தீர்வைத் தருவார்.

இரவில் விழித்துச் சிறுநீர் கழிப்பது என்பது ஏதோ அதிக தண்ணீர் குடித்ததால் மட்டுமே நடக்கும் சாதாரண விஷயம் அல்ல. நம் உடல் நமக்கு உணர்த்த நினைக்கும் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தின் சமிக்ஞையாகவும் அது இருக்கலாம். அதனால் தண்ணீரைக் குறைத்துக் கொண்டு கஷ்டப்படுவதை விட, சரியான மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறுவதே உடலுக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது.

ஆய்வு:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK518987/

https://www.health.harvard.edu/heart-health/waking-up-to-urinate-at-night-affects-blood-pressure

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TAGGED:

NOCTURIA CAUSES IN TAMIL
PEEING AT MIDNIGHT REASON
அடிகக்டி சிறுநீர் கழிக்க காரணம்
FREQUENT URINATION AT NIGHT

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