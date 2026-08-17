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54-ல் ஒரு குழந்தைக்கு ஆட்டிசம் - மருத்துவர் கூறும் அதிர்ச்சி தகவல்

கர்ப்பக்காலத்தில் பெண்கள் மன அழுத்துடன் இருந்தாலோ, தாயின் வயது, உடல் பருமன் உள்ளிட்ட காரணங்களும் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என கூறுகின்றனர்.

தனியார் சிறப்பு பள்ளி நிறுவனர் ராதா பாலகிருஷ்ணன்
தனியார் சிறப்பு பள்ளி நிறுவனர் ராதா பாலசந்தர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 5:15 PM IST

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சென்னை: 54 குழந்தைகளில் ஒருவருக்கு ஆட்டிசம் பாதிப்பு கண்டறியப்படுவதாக, இயன்முறை மருத்துவர் மற்றும் மனநல ஆலோசகருமான ராதா பாலசந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் சிறப்பு மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்காக, அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சிறப்புப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியின் நிறுவனராக இருப்பவர் இயன்முறை மருத்துவர் மற்றும் மனநல ஆலோசகருமான ராதா பாலசந்தார். ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கான புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள, சென்னை லயோலா கல்லூரியில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. இதில் தமிழ்நாடு அரசின் முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராதா பாலசந்தர், "சிறப்பு மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துதல், அவர்களின் திறன்களை அடையாளம் கண்டு வளர்த்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கான புதிய முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக லயோலா கல்லூரியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆட்டிசம் பாதிப்பு கடந்த ஆண்டுகளை விட குழந்தைகளிடம் அதிகரித்து வருகிறது. 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 200 குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை ஆட்டிசம் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். அதன் பிறகு நூற்றில் ஒரு குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. தற்பொழுது 54 குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை பாதிப்பு அடைவதாக நிபுணர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்த ஆட்டிசம் பாதிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு அதிகப்படியாக இருந்தாலும், அதற்குரிய நவீன கருவிகளை பயன்படுத்தி சிகிச்சை அளிப்பது என்பது குறைவாகவே உள்ளது.

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முன்பெல்லாம் ஆட்டிசம் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உடனடியாக கண்டறிய முடியாது. 5 முதல் 6 வயதில் தான் கண்டிறிய முடியும். இந்த நிலையில் தற்போது பிறந்து ஒரு வயதிலேயே குழந்தைகளின் செயல்பாடுகளை வைத்து ஆட்டிசம் பாதிப்பை கண்டறியலாம்.

குழந்தைகளை பெயர் சொல்லி அழைத்தால் கேளாமை, திரும்பிப் பார்க்காமல் இருப்பது போன்ற அறிகுறிகள் இருக்கும். இப்படி கண்டறிவதன் மூலம் சிறுவயது முதலே அவர்களுக்கு அதற்கான பயிற்சி மற்றும் சிகிச்சை அளித்தால் அவர்களை இயல்பு நிலைக்கு மாற்றலாம்.

குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் பாதிப்பு வருவதற்கு என்ன காரணம் என்று இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை. ஆனால் கர்ப்பக்காலத்தில் பெண்கள் மன அழுத்துடன் இருந்தாலோ, தாயின் வயது, உடல் பருமன் உள்ளிட்ட காரணங்களும் இருக்கலாம் என கூறுகின்றனர்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ஆட்டிசம் பாதிப்பு
AUTISM
CHILDRENS
குழந்தைகள்
AUTISM FOUND IN ONE OUT OF 54 CHILD

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