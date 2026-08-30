காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதையெல்லாம் சாப்பிடுகிறீர்களா? உடனே மாத்திக்கோங்க!
காலையில் எழுந்தவுடனேயே ஒரு கப் சூடான காபி அல்லது டீ குடிப்பது பலருக்கும் பழகிப்போன ஒன்று. ஆனால், வயிற்றில் எதுவும் இல்லாமல் இதை குடிக்கும்போது அசிடிட்டி பிரச்சனை மிக வேகமாக வரும்.
Published : August 30, 2026 at 4:15 PM IST
காலையில் தூங்கி எழுந்ததும் நம்முடைய வயிறு ஒரு சுத்தமான ஸ்பாஞ்ச் போல இருக்கும். இரவு முழுவதும் எந்த உணவும் இல்லாமல் ஓய்வில் இருந்த பிறகு, காலையில் வெறும் வயிற்றில் நாம் எதை முதன்முதலாக சாப்பிடுகிறோமோ, அதை நம் உடம்பு மிக வேகமாக உறிஞ்சிவிடும். அதனால் தான், அந்த நேரத்தில் உடம்புக்கு நல்ல சத்துக்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் சொல்வார்கள்.
ஆனால், இன்றைக்கு இருக்கிற அவசர வாழ்க்கையில், பலரும் காலையில் எழுந்தவுடன் கைக்கு கிடைப்பதை சாப்பிட்டுவிட்டு வேலைக்கு ஓடுகிறார்கள். அப்படி செய்யும்போது, சில உணவுகள் நம் உடம்புக்கு நன்மையை தருவதற்கு பதிலாக, வயிற்றுக்கு கெடுதலாக முடிந்துவிடுகின்றன.
வெறும் வயிற்றில் ஏற்கனவே அமிலம் சுரந்து கொண்டிருக்கும் என்பதால், தவறான உணவுகளை சாப்பிடும்போது நெஞ்செரிச்சல், அல்சர், கடுமையான கேஸ் பிரச்சனை எனப் பல தொந்தரவுகள் வரிசைகட்டி நின்கின்றன. அதனால்தான், காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடவே கூடாத உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வெறும் வயிற்றில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்:
நம்மில் பலருக்கும் காலையில் என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பதில் பெரிய கவனம் இருப்பதில்லை. ஆனால், தவறான உணவுகள் நம்முடைய செரிமான மண்டலத்தை மெதுவாக பாழாக்கிவிடும். எந்தெந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம்.
அதிக காரமும் மசாலா பொருட்களும்
காலையில் வெறும் வயிற்றில் இருக்கும்போது வயிற்றில் எந்த உணவும் இருக்காது. அந்த நேரத்தில் அதிக காரம், மசாலா நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட்டால், அவை நேரடியாக வயிற்றின் உட்பகுதியை தாக்கி கடுமையான எரிச்சலையும் அலர்ஜியையும் உண்டாக்கும். எனவே, காலையிலேயே அதிக காரமான உணவுகளை உண்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
புளிப்பு சுவை கொண்ட பழங்கள்
பழங்கள் உடம்புக்கு நல்லதுதான். ஆனால், எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு போன்ற புளிப்பு சுவை அதிகமான பழங்களை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட கூடாது. இந்த வகையான பழங்களில் சிட்ரிக் அமிலம் அதிகமாக இருக்கும். ஏற்கனவே வெறும் வயிற்றில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் சுரந்திருக்கும் என்பதால், இந்த பழங்களை சாப்பிடும்போது வயிற்றில் அமிலத்தன்மை மேலும் அதிகரித்து, கேஸ் பிரச்சனை, வயிறு உப்பசம் மற்றும் நெஞ்செரிச்சலை ஏற்படுத்திவிடும்.
காபி மற்றும் டீ
காலையில் எழுந்தவுடனேயே ஒரு கப் சூடான காபி அல்லது டீ குடிப்பது பலருக்கும் பழகிப்போன ஒன்று. ஆனால், வயிற்றில் எதுவும் இல்லாமல் இதை குடிக்கும்போது அசிடிட்டி பிரச்சனை மிக வேகமாக வரும். குறிப்பாக, பாலும் சர்க்கரையும் சேர்த்து குடிக்கும்போது, பாலிலிருக்கும் லாக்டோஸும் சர்க்கரையும் எளிதில் செரிமானம் ஆகாமல், வயிறு வீக்கம் மற்றும் வாயுத் தொல்லையை உருவாக்கிவிடும்.
குளிர்ந்த பானங்கள் மற்றும் ஐஸ்கிரீம்
காலையிலேயே சில்லென்று இருக்கும் குளிர்பானங்களை அல்லது ஐஸ்கிரீம்களை சாப்பிட கூடாது. குளிர்பானங்களில் இருக்கும் கேஸ் (Carbonated) வயிற்றை உப்பச் செய்யும். ஐஸ்கிரீமில் அதிக கொழுப்பும் சர்க்கரையும் இருப்பதால், அது செரிமானத்தை முடக்கி, குமட்டல் மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகளை உண்டாக்கும்.
இனிப்புகள் மற்றும் பொரித்த உணவுகள்
வெறும் வயிற்றில் இனிப்புகளை சாப்பிட்டால் உடம்பில் இன்சுலின் அளவு ஒரே அடியாக உயர்ந்துவிடும். அதேபோல, எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளை சாப்பிடும்போது அதிக தாகம் எடுப்பதோடு, செரிமானமும் மெதுவாகி வயிறு பாரமாகிவிடும்.
ஊறுகாய் மற்றும் சீஸ்
காலை உணவோடு ஊறுகாய் தொட்டு சாப்பிடும் பழக்கம் சிலருக்கு உண்டு. ஊறுகாயில் அதிக அளவு உப்பும், காரமும், எண்ணெயும் இருப்பதால் அவை கேஸ் பிரச்சனையை அதிகமாக்கும். அதேபோல சீஸ், அதிக கொழுப்பு நிறைந்த பால் பொருட்களையும் காலையிலேயே சாப்பிடுவது செரிமானத்திற்கு சிக்கலை தரும்.
மாதுளம் பழம்
மாதுளை உடம்புக்கு மிக நல்ல சத்தான பழம்தான். ஆனால், அதை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும்போது அதிலுள்ள சில அமிலங்கள் வயிற்றுக்கு சிறு சங்கடத்தை கொடுத்து, லேசான நெஞ்செரிச்சலை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. எனவே, காலையில் எழுந்ததும் கொஞ்சம் சுடுதண்ணீர் குடித்து, பிறகு மிதமான, ஆரோக்கியமான காலை உணவை சாப்பிடும் பழக்கத்தை உருவாக்கிக் கொள்வது நம் உடம்பிற்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது.
ஆய்வு:
https://www.ipb.ac.id/news/index/2026/02/avoid-eating-fried-foods-immediately-when-breaking-fast-dr-dr-karina-rahmadia-ekawidyani-explains-its-impact-on-health/