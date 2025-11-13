ETV Bharat / health

ரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படுவதை தடுக்கணுமா? இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க!

ஓட்ஸில் உள்ள பீட்டா குளுகான் கெட்ட கொழுப்பை குறைக்க சிறப்பாக பயன்படுகிறது. இதன் விளைவாக, ரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு படிவது தவிர்க்கப்படும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 13, 2025 at 5:17 PM IST

மாறிவரும் வாழ்க்கை முறைகள் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற உணவு பழக்கவழக்கங்கள் காரணமாக, காலப்போக்கில் நமது தமனிகளில் கொழுப்பு படிகின்றன. தமனியின் உட்புறச் சுவரில் கொழுப்பு, கால்சியம் மற்றும் பிற பொருட்கள் படிவதால் ஏற்படும் இந்த நிலை அதீரோஸ்கிளிரோசிஸ் (Atherosclerosis) என்றழைக்கப்படுகிறது.

இது மாரடைப்பு, பக்கவாதம் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற தீவிர உடல்நல அபாயங்களை அதிகரிக்கிறது. அந்த வகையில், நாம் செய்யும் சிறிய உணவுமுறை மாற்றங்கள் தமனிகளில் கொழுப்பு படிவதை தடுத்து, உடல் முழுவது சீரான ரத்த ஓட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும். அதற்கு உதவும் உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஓட்ஸ்: ஓட்ஸில் பீட்டா-குளுகான் (Beta-glucan) எனப்படும் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து மிகுந்துள்ளது. இந்த நார்ச்சத்து "கெட்ட கொழுப்பை" குறைக்க சிறப்பாக பயன்ப்படுவதாக ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. தினமும் ஓட்ஸ் சாப்பிடுவது மொத்த கொழுப்பு மற்றும் LDL கொழுப்பின் அளவை 5 முதல் 7% வரை குறைப்பதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.

இது கொழுப்புப் படிமங்கள் உருவாவதைத் தடுப்பதுடன், செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் ரத்தச் சர்க்கரை அளவையும் சீராக வைக்க உதவுகிறது. சிறந்த பலன்களைப் பெற, உடனடி ஓட்ஸுக்குப் பதிலாக ஸ்டீல்-கட் (Steel-cut) அல்லது ரோல்டு ஓட்ஸைத் (Rolled Oats) பயன்படுத்தலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

முருங்கைக்காய்: முருங்கை, ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், வைட்டமின்கள் மற்றும் உயிரணுவியல் கலவைகளால் நிரம்பியது. இது தமனிகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகிறது. முருங்கையில் உள்ள குவெர்செடின் (Quercetin) என்ற ஆண்டிஆக்ஸிடன்ட் வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது, ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் ரத்த நாளங்களின் நெகிழ்வுத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.

மேலும், இது ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் அதே வேளையில், நல்ல கொழுப்பின் (HDL) அளவையும் அதிகரிக்கிறது. இதன் அதிகபட்ச நன்மையைப் பெற, முருங்கைப் பொடியாகவோ, டீ அல்லது கூட்டு பொரியல் செய்து சாப்பிடலாம்.

வால்நட்ஸ்: வால்நட்ஸ், ஆல்ஃபா-லினோலெனிக் அமிலம் (ALA) எனப்படும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலத்தின் மிகச் சிறந்த தாவர மூலங்களில் ஒன்றாகும். இது இதயத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் கொழுப்பு சத்தாகும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு கைப்பிடி வால்நட்ஸ் சாப்பிடுவது LDL கொழுப்பைக் குறைத்து, ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மேலும், இது உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களிடமும் கூட, உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது. வால்நட்ஸ் அதிக கலோரி கொண்டவை என்பதால், அவற்றை பச்சையாகவோ அல்லது ஊறவைத்தோ மிதமான அளவில் உட்கொள்வது நல்லது.

வெந்தயம்: வெந்தயம், வெந்தய கீரை உணவுக்கு சுவை சேர்ப்பது மட்டுமன்றி, கொழுப்பின் சமநிலையை மேம்படுத்துவதிலும் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. வெந்தயத்தை வழக்கமாக உட்கொள்வது கொழுப்பு சுயவிவரங்களை (Lipid Profiles) மேம்படுத்துவதாகப் பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

வெந்தயத்தை இரவில் ஊறவைத்து மறுநாள் காலையில் சாப்பிடலாம் அல்லது வெந்தயக் கீரையை குழம்பு மற்றும் பொரியலில் சேர்த்து உட்கொள்ளலாம். இது செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதிலும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கறிவேப்பிலை: கறிவேப்பிலையில் ஆண்ட்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள் நிறைந்தது. கறிவேப்பிலை கொழுப்பு ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைவதைக் குறைக்கிறது, ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. இதில் உள்ள கெம்ப்ஃபெரால் (Kaempferol) என்ற கலவை LDL கொழுப்பைக் குறைத்து, கொழுப்புப் படிமங்கள் உருவாவதைத் தடுக்கிறது மற்றும் வீக்கத்தைத் தணிக்கிறது. சுவைக்காக மட்டுமன்றி, இதய ஆரோக்கியத்திற்காகவும் கறிவேப்பிலையை சட்னிகள், சூப்கள் அல்லது குழம்புகளில் கட்டாயம் சேர்த்து சாப்பிடுவது அவசியம்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

